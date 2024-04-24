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Общество
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18 минут назад
Губернатор сообщил об отмене парада 9 мая
Такое решение Игорь Артамонов объяснил соображениями безопасности.
«Наши силовые структуры предупреждают, что именно в этот день возможны провокации и диверсии. Нельзя допустить такое. Принято решение не проводить большие демонстрации и парады», — сообщил губернатор.
Не будет в этом году и шествия Бессмертного полка.
Ранее парады в Липецке и Ельце отменялись во время коронавирусной эпидемии — в 2020 году.
Судя по программе праздных мероприятий, которую опубликовала мэр Липецка, главные мероприятия праздника развернутся в парках города.
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