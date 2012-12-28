Шествия «Бессмертного полка» в Липецке не будет

Предложены варианты замены акции.

Центральный штаб «Бессмертного полка» не будет проводить в этом году традиционное шествие, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.Однако в штабе разработали альтернативные варианты того, как почтить память участников войны. О них GOROD48 рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов. Предприятиям и организациям рекомендуют сделать «Стену памяти», на которой можно разместить портреты ветеранов. В школах и детских садах пройдут тематические линейки и утренники, а «Разговоры о важном» 6 мая рекомендовано начать с рассказа об акции «Бессмертный полк».Также рекомендована организация уличных галерей с портретами Героев Великой Отечественной войны. Приветствуются портреты на личном и общественном транспорте. Можно нанести портрет участника войны на одежду, а также на время заменить им свою аватару в соцсетях.