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Общество
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сегодня, 15:13
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Шествия «Бессмертного полка» в Липецке не будет
Предложены варианты замены акции.
Однако в штабе разработали альтернативные варианты того, как почтить память участников войны. О них GOROD48 рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов. Предприятиям и организациям рекомендуют сделать «Стену памяти», на которой можно разместить портреты ветеранов. В школах и детских садах пройдут тематические линейки и утренники, а «Разговоры о важном» 6 мая рекомендовано начать с рассказа об акции «Бессмертный полк».
Также рекомендована организация уличных галерей с портретами Героев Великой Отечественной войны. Приветствуются портреты на личном и общественном транспорте. Можно нанести портрет участника войны на одежду, а также на время заменить им свою аватару в соцсетях.
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