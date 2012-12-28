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сегодня, 15:13
5

Шествия «Бессмертного полка» в Липецке не будет

Предложены варианты замены акции.

Центральный штаб «Бессмертного полка» не будет проводить в этом году традиционное шествие, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

Однако в штабе разработали альтернативные варианты того, как почтить память участников войны. О них GOROD48 рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов. Предприятиям и организациям рекомендуют сделать «Стену памяти», на которой можно разместить портреты ветеранов. В школах и детских садах пройдут тематические линейки и утренники, а «Разговоры о важном» 6 мая рекомендовано начать с рассказа об акции «Бессмертный полк».

Также рекомендована организация уличных галерей с портретами Героев Великой Отечественной войны. Приветствуются портреты на личном и общественном транспорте. Можно нанести портрет участника войны на одежду, а также на время заменить им свою аватару в соцсетях.
Бессмертный полк
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ильич
38 минут назад
"Руководителя! " нужно менять,а не "хотим сделать",что б "кто-то" "чем-то помогал"...
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мнение народа
38 минут назад
Слава богу этого цирка не будет
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Позитив
12 минут назад
Вы себя со скольки человек ассоциируете??? Кем уполномочены выступать от "мнения народа", не слишком ли много на себя берете?! Вы сейчас ходите по этой земле, благодаря этому Бессмертному полку!!!
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Фокс
43 минуты назад
Уже даже без объяснения причин - не будет, и всё! Пущать не велено!
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Позитив
11 минут назад
А какие Вам нужны разъяснения причин, в первую очередь - безопасность!!!
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