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Происшествия
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сегодня, 17:11
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С сестёр-обнальщиц взыскали 20 миллионов рублей
Ранее сестры были осуждены по трём статьям Уголовного кодекса к трём годам условного срока.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее липчанки были признаны виновными в незаконном образовании юрлица (по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК РФ), в неправомерном обороте средств платежей (по части первой статьи 187 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (по пункту «б» части второй статьи 171 УК РФ).
Каждая из сестёр получила по три года условного срока с таким же испытательным и штраф в 400 000 рублей. А далее по ходатайству прокуратуры через суд был взыскан нанесённый государству ущерб. На имущество сестёр: квартиры и земельные участки наложен запрет регистрационных действий, поэтому есть реальная возможность взыскать 20 миллионов. Выплатить их сёстры должны в солидарном порядке.
Ранее об этом громком деле рассказывало УМВД России по Липецкой области. Преступление было раскрыто сотрудниками областного УБЭП. Следственные действия проводились при силовой поддержке Росгвардии. Расследовало дело следственное управление УМВД.
Сестры, по данным полиции, занимались обналичиванием денег через созданные на подставных лиц 23 фирмы и шесть ИП. Они оформляли фиктивные сделки на выполнение всевозможных услуг, сдачу в аренду техники и так далее. С февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты фирм и ИП от третьих лиц поступили более 202 миллионов рублей. За свою «работу» сёстры брали 10% от суммы, получаемой для обналичивания. В результате противоправных действий сообщницы как раз и извлекли доход в сумме свыше 20 миллионов рублей. Также следствием установлено, что сестры купили, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального приёма и перевода денег. Всего полицейскими установлена причастность сестер к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей. Во время обысков у них изъяты компьютеры, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 оформленных на различных лиц банковских карт, свыше трёх десятков сотовых телефонов и иные улики.
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