31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО: она получила три года условно

Она потихоньку тратила чужие деньги.

Женщина осуждена по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».



В суде доказано, что она регулярно использовала оставленный без присмотра телефон потерпевшего, и с помощью мобильного приложения банка переводила его деньги на свой счет.



Женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб, вернув деньги.