Сегодня в Липецке: денег в экономике всё больше, а в карманах – меньше, верный способ победить бензиновый кризис
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31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО: она получила три года условно
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Общество
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сегодня, 19:41
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31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО: она получила три года условно
Она потихоньку тратила чужие деньги.
Об этой истории мы писали. Женщина обокрала сожителя матери— участника СВО: больше года — с августа 2023 года по октябрь 2024 года она тратила деньги с его банковского счета, похитив более 2,4 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, участник СВО думал, что копит деньги на карте и не следил за состоянием своего счёта. А когда решил его проверить — понял, что деньги куда-то уходили и сразу же обратился в полицию. И преступление было раскрыто.
Женщина осуждена по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
В суде доказано, что она регулярно использовала оставленный без присмотра телефон потерпевшего, и с помощью мобильного приложения банка переводила его деньги на свой счет.
Женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб, вернув деньги.
В суде доказано, что она регулярно использовала оставленный без присмотра телефон потерпевшего, и с помощью мобильного приложения банка переводила его деньги на свой счет.
Женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб, вернув деньги.
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