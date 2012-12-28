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Общество
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сегодня, 15:27
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Статистика: прибыль получили две трети предприятий
Доля прибыльных организаций в регионе уменьшилась за год, сократилась и сумма их прибыли.
Всего прибыль получили 288 организаций в размере 68,8 миллиарда рублей, с убытком сработали 129 организаций на сумму 9,8 миллиарда рублей. Наибольшая доля прибыльных организаций пришлась на обрабатывающие производства (59,8%). Доля прибыльных организаций по сравнению с прошлогодним (по сопоставимому кругу) уменьшилась на 4,8 процентного пункта, а сумма их прибыли уменьшилась на 43,4%.
Наибольший удельный вес прибыльных организаций был в Данковском (87,5%), Становлянском (85,7%), Добровском (80%), Липецком (79,3%) и Лебедянском (76,2%) муниципальных округах.
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