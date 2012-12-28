Инспектор ДПС с напарником спас сестру из горящего дома

24-летняя девушка оказалась отрезана огнем от выхода.

Размер видео

В Липецкой области экипаж Госавтоинспекции спас 24-летнюю девушку на пожаре.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 5 сентября около полуночи во время дежурства сотруднику экипажа ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Хлевенское» Аркадию Джуха позвонила родная сестра Анна Щербатых, и сообщила, что ее дом горит, и выбраться из него она не может — огонь отрезал выход. Уже через пару минут автоинспектор вместе с напарником Александром Гришиным были на месте происшествия.«Единственный вход в помещение был охвачен пламенем. Аркадий Джуха выбил дверь и, рискуя жизнью, проник в горящее здание. Коридор был заполнен густым едким дымом и огнем. Полицейский ползком добрался до комнаты, где находилась его сестра, и эвакуировал ее на улицу. После вместе с напарником он приступил к тушению пожара, предварительно отключив электропитание дома. Чтобы получить доступ к водопроводному крану, Аркадий Джуха сломал ворота гаража. До приезда пожарных полицейские набирали воду в ведра и заливали пламя. После того, как пожарный расчет ликвидировал очаг возгорания, полицейские продолжили несение службы», — рассказали в полиции.