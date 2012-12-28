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1516
сегодня, 15:55
13

В Липецкой области остановились цены на бензин

После резкого скачка цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе остановились.

Рост цен на топливо остановился в Липецкой области на прошлой неделе — паузу взяли все четыре наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 1 по 7 сентября.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю осталась на прежнем уровне — 78,56 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-92 составила 75,27 рубля за литр. Бензин АИ-95 стоил 81 рубль за литр. Цена бензина АИ-98 составила 98,20 рубля, а дизельного топлива — 82,79 рубля за литр. 

В предыдущую отчетную неделю максимальный рост цены составлял 3 рубля 57 копеек. 
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Комментарии (13)

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Как гость
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Васёк
сегодня, 19:44
Когда же откроют избирательные участки, пойду галочку ставить.
Ответить
Как может дорожать то
сегодня, 19:03
Чего нет?
Ответить
О да!
сегодня, 19:18
Оно так же может и дешеветь, чего нет!... Перед выборами что только не придумают, даже в рай дорогу покажут.
Ответить
Антон
сегодня, 19:02
Газпром 92 64.5, ждем выборов...
Ответить
Да
сегодня, 18:08
Поднимите цену, лишь бы 95 был на Лукойле.
Ответить
Нет
сегодня, 18:30
Нужен ли в нашей области "Лукойл",если от так плохо работает.Есть много других нефтяных компаний.
Ответить
А
сегодня, 17:16
бензин когда подвезут??
Ответить
Виктор
сегодня, 19:43
Спросите на АЗС Прогресс и ЛТК откуда им подвозят ?
Ответить
Гость
сегодня, 16:37
вопрос надолго ли это
Ответить
кит
сегодня, 16:27
На Калине месяц цена не растет-139р. за 92! Ни одной машины.! 95 нет ! До этого 92 по 114 очередь небольшая была !
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Алла
сегодня, 16:22
Скажите,работу станций после того,как они перестают продавать бензин,кто то контролирует? Кто все эти люди,которых заправляют? В частности,видела двух своих соседей на личных автомобилях.К спецслужбам они никакого отношения не имеют.Прям как в советское время."Я от дяди Васи". Липецкая область во всей "кумовской красе".
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Алекс
51 минуту назад
Такая же фигня, тоже примечал полностью с Вами согласен
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воот
сегодня, 16:20
так и будут потихоньку раскачивать до соточки, ща перед выборами претормозили
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