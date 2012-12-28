В Липецкой области остановились цены на бензин

После резкого скачка цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе остановились.

Рост цен на топливо остановился в Липецкой области на прошлой неделе — паузу взяли все четыре наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 1 по 7 сентября.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю осталась на прежнем уровне — 78,56 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-92 составила 75,27 рубля за литр. Бензин АИ-95 стоил 81 рубль за литр. Цена бензина АИ-98 составила 98,20 рубля, а дизельного топлива — 82,79 рубля за литр.В предыдущую отчетную неделю максимальный рост цены составлял 3 рубля 57 копеек.