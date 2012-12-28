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1222
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области пройдут небольшие дожди

С циклоном из Северной Атлантики вернется прохлада. 

11 сентября к Липецкой области приблизится холодный фронт Североатлантического циклона, пройдут небольшие дожди. 12 и 13 сентября осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры составят: 11 сентября — 17 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 12 и 13 сентября — 14 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью южный, 5-10 м/сек, днем западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Ночью — от +11 до +13, днем — от +20 до +22 градусов.

День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 0 градусов.

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Комментарии (2)

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Бабка Первая
сегодня, 19:51
Правильно Костья пишет. Готовьте сейчас лопаты снеговые и ломики. И крыши проверьте. Зима будет снежной.
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Костья
сегодня, 17:19
Снега хочу и снеговую лопату.Надоело на печи лежать.
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