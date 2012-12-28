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Общество
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Оренбургская зоозащитница: «Меня пугали «крышей» Кретовой»
Президент оренбургского АНО по защите животных «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова заявила GOROD48, что семь месяцев собирала компромат на известную предпринимательницу из Липецка Ирину Кретову, а после того, как передала материалы силовикам, ту арестовали.
Ирину Кретову считают бенефициаром ритуального агентства и ряда фирм по отлову животных, в том числе компании «Ристэмстрой-Л» и приюта «Счастливый берег», которым номинально руководит ее родственница Татьяна Двуреченская. По данным бизнес-агрегаторов, «Ристэмстрой-Л» работало по десяткам контрактов на общую сумму свыше 100 млн рублей в разных регионах страны, в том числе в Саратове. Эта фирма до недавнего времени занималась отловом бродячих собак в Липецке, но контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей был расторгнут через два месяца после подписания. Причиной такого решения управление главного смотрителя города назвало отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь», — сообщили GOROD48 в управлении.
Куда больше информации о липецких собаколовах накопала врач-ветеринар по образованию, президент оренбургского АНО по защите животных «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова. Она рассказала GOROD48, что семь месяцев собирала компромат на Ирину Кретову, а после того, как передала материалы силовикам, ту арестовали:
— В Оренбурге мы уже обожглись на контрактах по работе с бродячими собаками по программе ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). Ее пролоббировали известные люди, которые называют себя зоозащитниками, но в нашей стране она не выполнима. С тех пор, как программа ОСВВ легла в основу федерального закона «Об ответственном обращении с животными», а это случилось в 2020 году, контракты на отлов собак торгуются только с ее применением. Мы считаем, что программа не решает задачи сокращения числа безнадзорных животных, а кормит ответственных за ее реализацию чиновников и исполнителей-аферистов. Поэтому, как только в Оренбурге появилась Ирина Кретова, я стала собирать информацию о ее деятельности.
По словам Татьяны Романовой, Ирина Кретова выигрывала контракты на отлов животных по всей стране с помощью демпинга. А потом пользовалась тем, что заказчики должным образом не контролировали работу липецких собаколовов. Поэтому одну и ту же собаку можно было продать по нескольку раз. Рекорд принадлежит дворняжке, фигурировавшей в отчетах подрядчика аж 22 раза!
— Липецкая компания опрокидывала конкурентов везде, куда заходила. Например, в Саратове она сбила цену муниципального контракта на 50%, до шести тысяч рублей за особь. А когда ее деятельность стали проверять после моих заявлений в прокуратуру и Следственный комитет, исполнять контракт фиктивно стало невозможно, Кретова просто от него отказалась. Я наша сведения на бизнес-агрегаторах, что в Мичуринске она сбила цену за особь до двух тысяч рублей, а в Рассказово Тамбовской области — до 900 рублей!
Такой подход чрезвычайно возмутил Татьяну Романову, у которой в Оренбурге есть свой собачий приют. Собрав компрометирующие Ирину Кретову документы, она, по ее словам, проделала всю необходимую следствию работу. Однако прошло семь месяцев, пока сначала в Саратове, а потом в ее родном Оренбурге в отношении липецких отловщиков возбудили уголовные дела о мошенничестве.
— Меня пугали какой-то «крышей», которая якобы есть у Кретовой. Но я в 90-е годы выросла. Меня на песнях Высоцкого воспитали. Так что никакой «крыши» я не испугалась.
Ирину Кретову ее оренбургская визави называет «Остапом Бендером нашего времени». У того, как известно, было четыреста сравнительно честных способов отъема денег. Татьяна Романова считает, что отлов собак — 401 способ.
— Собака никуда не пожалуется, ничего не расскажет. А поджатым необходимостью сокращения числа бродячих собак чиновникам в общем все равно, что происходит с животными. Их бы с глаз долой поскорее! Бизнес — не бей лежачего, как говорится. Делаешь себе рекламу — а Кретова, как я убедилась, в этом очень преуспела, и вперед! Она — сильная личность, пробивная особа. Когда я работала по таким контрактам, у меня каждое животное было задокументировано на видео, а у нее прокатывало с этим не заморачиваться. Уверена, что Кретова не сможет доказать, что потратила на обращение с бродячими собаками десятки миллионов, полученных по контрактам.
Если говорить о проблеме бродячих собак, то, по мнению учредителя АНО по защите животных «Мы нашли вам друга», России нужно отказаться от экспериментальной программы ОСВВ. И пойти по пути Санкт-Петербурга, где за счет бюджета бесплатно стерилизуют любую собаку по заявлению их хозяев.
— Стерилизация, чип в ухо, паспорт, место в базе домашних животных — все это бесплатно. У нас же популяция бродячих собак растет из-за выброшенных на улицу животных. Раньше проблема решалась просто: новорожденных щенков просто топили в ведре. А сейчас все стали верующими. Им животинку жалко. Сейчас подросших щенят просто выбрасывают на улицу! Потратить на стерилизацию своей собаки пять тысяч рублей люди не хотят. Поэтому если эта процедура станет бесплатной,к ветеринарам очереди выстроятся как на похороны Сталина (все это Татьяна Романова говорит, попутно стерилизуя кошку. — Прим. GOROD48).
По мнению Романовой, нужно сделать еще два шага, чтобы решить проблему бродячих животных в стране. Выбраковывать и усыплять животных, проявляющих агрессию — таких, по ее оценкам, не больше 10%, а также финансировать из бюджета собачьи приюты. «Приюты заинтересованы в пристройке собак в хорошие руки, а по заключаемым сейчас контрактам собаки в приютах могут находиться не больше двух месяцев».
— А пока у нас все заточено на то, чтобы воровать из бюджета деньги, — на этом закончилась наша беседа с оренбургской общественницей.
P.S. По данным GOROD48, в УГС Липецка силовики изъяли всю документацию, связанную с исполнением муниципальных контрактов компанией «Ристэмстрой-Л» и еще одного из прежних подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И. Сейчас действует контракт мэрии с тербунским ИП Ульшин Г.Н. — полный пакет услуг на собаку обходится городскому бюджету в 12 585 рубля. Срок оказания услуг — до 15 ноября этого года.
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