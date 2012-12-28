Оренбургская зоозащитница: «Меня пугали «крышей» Кретовой»

Президент оренбургского АНО по защите животных «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова заявила GOROD48, что семь месяцев собирала компромат на известную предпринимательницу из Липецка Ирину Кретову, а после того, как передала материалы силовикам, ту арестовали.