Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
В Липецке вновь прошел грязный дождь?
Общество
Выгорели четыре квартиры: страшный пожар улице Циолковского устроил поджигатель
Происшествия
Стрелявших в курьера на Стаханова ищет полиция
Происшествия
Губернатор сообщил об отмене парада 9 мая
Общество
У Октябрьского рынка на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась плитка
Общество
«Качелей» на горбатом мосту больше не будет: после реконструкции он станет прямым
Общество
Социальный фонд сообщил майский график выплат пособий и пенсий
Общество
«Лифан» столкнулся с трактором: водитель легковушки погиб
Происшествия
На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Общество
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Общество
Читать все
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Общество
Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей
Общество
Социальный фонд сообщил майский график выплат пособий и пенсий
Общество
24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области заметно подорожала свекла и подешевели огурцы
Общество
Липецкая вечЁрка: грязный дождь, перестрелка на улице и выпрямление моста
Общество
Фонтаны в Липецке включат в 10 утра 1 мая
Общество
Машнин считает, что у Арустамяна украли гол, у Пилипчука нет тренировочного процесса
Спорт
Липецкие волейболистки не вылетят из Высшей лиги «А»
Спорт
И вратарь пошёл в атаку. «Металлург» на последних секундах выцарапал ничью у фаворита
Спорт
Читать все
Происшествия
711
55 минут назад
6

24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке

Мужчина задержан, пострадавших нет.

Вечером 25 апреля в селе Кулешовка Липецкого района 24-летний житель Липецка поджег местную «Пятерочку».

В соцсетях очевидцы рассказали, что перед поджогом молодой мужчина угрожал продавщицам ножом. Потом он разлил горючую жидкость и чиркнул зажигалкой.

Из магазина поджигателя выволокла группа быстрого реагирования охранного предприятия, затем мужчину задержали полицейские.

— Его осмотрела бригада скорой помощи, а затем наряд доставил мужчину в отдел полиции по Липецкому району. Его сотрудники и выясняют причины произошедшего, — рассказали GOROD48  в областном управлении МВД.

По данным полиции, в результате поджога никто не пострадал. В магазине повреждена касса и часть торгового зала.

photo_2024-04-25_20-28-20.jpg

photo_2024-04-25_20-28-39.jpg



поджог
0
0
3
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шурик
2 минуты назад
Он либо дурак и справка есть,либо зарубежные кураторы в соцсетях приказали. Нормальный на такое не пошёл бы.
Ответить
Дело
8 минут назад
не в соли . От сигарет люди тоже сходят с ума . Какой только химии в них нет ! Да и еда сейчас химизированная . Так что и без соли многие люди неадекватны !
Ответить
Елена
16 минут назад
Соль?
Ответить
Сенсей.
36 минут назад
Я шоке,пойду накапаю себе валерьянки,на Пятерочку покусился,как только рука поднялась,да за такое нужно как минимум на 20 лет сажать.
Ответить
Надо было
43 минуты назад
Огонь тушить его задницей. Иначе не дойдёт что так делать нельзя
Ответить
да уж
44 минуты назад
В СССР сел бы на пятачек,за порчу гос.имущества.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru