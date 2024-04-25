24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке

Мужчина задержан, пострадавших нет.



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Вечером 25 апреля в селе Кулешовка Липецкого района 24-летний житель Липецка поджег местную «Пятерочку».В соцсетях очевидцы рассказали, что перед поджогом молодой мужчина угрожал продавщицам ножом. Потом он разлил горючую жидкость и чиркнул зажигалкой.Из магазина поджигателя выволокла группа быстрого реагирования охранного предприятия, затем мужчину задержали полицейские.— Его осмотрела бригада скорой помощи, а затем наряд доставил мужчину в отдел полиции по Липецкому району. Его сотрудники и выясняют причины произошедшего, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.По данным полиции, в результате поджога никто не пострадал. В магазине повреждена касса и часть торгового зала.