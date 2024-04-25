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Происшествия
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55 минут назад
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24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке
Мужчина задержан, пострадавших нет.
В соцсетях очевидцы рассказали, что перед поджогом молодой мужчина угрожал продавщицам ножом. Потом он разлил горючую жидкость и чиркнул зажигалкой.
Из магазина поджигателя выволокла группа быстрого реагирования охранного предприятия, затем мужчину задержали полицейские.
— Его осмотрела бригада скорой помощи, а затем наряд доставил мужчину в отдел полиции по Липецкому району. Его сотрудники и выясняют причины произошедшего, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
По данным полиции, в результате поджога никто не пострадал. В магазине повреждена касса и часть торгового зала.
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