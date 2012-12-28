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сегодня, 09:34
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У Октябрьского рынка на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась плитка

Позже ее заменят на асфальт.

Сегодня утром возобновилось движение транспорта через перекресток улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР, перекрытого на 20-24 апреля на замену участка рельсо-шпальной решетки. Вместо обещанного асфальта на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась песчано-цементная плитка, а не обещанный ранее асфальт.

Квадратики плитки толщиной в 10 сантиметров, кажется, легко держат вес автобусов и грузовиков. Правда, несколько таких кирпичиков уже раскололись пополам. Неудивительно, ведь плитка лежит не идеально: она уложена на щебень, а не на песчано-цементную подушку. Машины через новые рельсы и новое покрытие проезжают пока осторожно: водители помнят, что раньше на сопряжениях трамвайный путей с разбитым асфальтом можно было из-за невнимательности убить подвеску и погнуть диски.

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Сейчас этой проблемы быть не должно, особенно после того, как засыпанные щебнем щели на сопряжениях дороги и плитки заделают асфальтом.

— А плитка тут — временное явление, — сказали корреспонденту GOROD48 трое рабочих из Ростова-на-Дону. — Ее потом снимут и все закатают асфальтом.

Потом — это через какое-то время, необходимое для «усушки-утруски». Как только по обновленной ветке маршрута №2 поедут трамваи, гранитный щебень под рельсо-шпальной решеткой под действием вибрации осядет и уплотнится. Только после этого временное решение переезда автомобильным транспортом рельс в плитке можно будет заменить на постоянное — в асфальте. Ведь, по словам подрядчика концессионера, компании «Стройсервис», на крутых виражах нельзя заделывать стыки между рельсами и дорогой ничем иным, кроме асфальта.

Напомним, что ветка маршрута №2 (от депо до кольца 21-го микрорайона) должна быть введена в эксплуатацию 20 июня.
концессия
трамвай
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Комментарии (7)

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Сначала новые
777
4 минуты назад
На пересечении улиц Меркулова и Катукова трамвайный переезд закроют на ремонт с 27.04.2024 до 01.05.2024 включительно.
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Странные вы люди
15 минут назад
Вон, в столице выставку трофейной техники организовали, а вы всё про трамвайные переезды.... Масштабнее надо быть, масштабнее!!!
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Правдоруб
24 минуты назад
пересечение Космонавтов - Циолковского вечные пробки утром -вечером ,куда наша мЭрша смотрит ???
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Строитель.
27 минут назад
А руководство занимающеяся украдкой этих путей слышали что-то об глубиных трамбовках? Засыпает слой, трамбуется, и так каждый слой 3,5 и более. И не надо ждать не какой усадки грунта или насыпанного.
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водитель со стажем......
40 минут назад
Сногсшибательная новость!
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65+
43 минуты назад
Зачем нужны трамваи до 21 микрорайона они нужны на левый берег ! Где новый мост ?
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Umbopa
58 минут назад
Сделайте на кольце 9-го и Космонавтов!!!! Уже ехать невозможно
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