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Общество
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сегодня, 09:34
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У Октябрьского рынка на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась плитка
Позже ее заменят на асфальт.
Квадратики плитки толщиной в 10 сантиметров, кажется, легко держат вес автобусов и грузовиков. Правда, несколько таких кирпичиков уже раскололись пополам. Неудивительно, ведь плитка лежит не идеально: она уложена на щебень, а не на песчано-цементную подушку. Машины через новые рельсы и новое покрытие проезжают пока осторожно: водители помнят, что раньше на сопряжениях трамвайный путей с разбитым асфальтом можно было из-за невнимательности убить подвеску и погнуть диски.
Сейчас этой проблемы быть не должно, особенно после того, как засыпанные щебнем щели на сопряжениях дороги и плитки заделают асфальтом.
— А плитка тут — временное явление, — сказали корреспонденту GOROD48 трое рабочих из Ростова-на-Дону. — Ее потом снимут и все закатают асфальтом.
Потом — это через какое-то время, необходимое для «усушки-утруски». Как только по обновленной ветке маршрута №2 поедут трамваи, гранитный щебень под рельсо-шпальной решеткой под действием вибрации осядет и уплотнится. Только после этого временное решение переезда автомобильным транспортом рельс в плитке можно будет заменить на постоянное — в асфальте. Ведь, по словам подрядчика концессионера, компании «Стройсервис», на крутых виражах нельзя заделывать стыки между рельсами и дорогой ничем иным, кроме асфальта.
Напомним, что ветка маршрута №2 (от депо до кольца 21-го микрорайона) должна быть введена в эксплуатацию 20 июня.
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