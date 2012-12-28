В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
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В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Общество
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52 минуты назад
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Подрядчики мэрии опять демпингуют: Евгения Уваркина опасается повторения срывов контрактов
Подрядчики сбрасывают до трети цены контрактов. В прошлом году такие исполнители не раз подводили городскую администрацию.
— Или вы изначально закладываете необъективную цену на предмет контракта, или не указываете качество материалов. Такое падение цены на торгах вызывает у меня опасение, — обратилась мэр к председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павлу Звонареву.
У Павла Звонарева опасений относительно компании «Труженик» нет, так как это — хорошо известная в Липецке организация. Она работает с 2010 года, является исполнителем ста контрактов на общую сумму в 100 млн рублей (как ответчик, фигурирует в 13 арбитражных процессах с оспариваемой общей суммой долга всего в 1,8 млн рублей). А вот что из себя представляет компания «Севен Холдинг», чиновник не знает. Поэтому Евгения Уваркина потребовала от него эту информацию.
GOROD48 выяснил, что «Севен Холдинг» зарегистрирована осенью прошлого года в Липецке. Ее учредитель и директор — Гор Тоноян. То есть это организация без какой-либо истории.
Очевидно, Евгения Уваркина опасается повторения прошлогодних историй, когда такие исполнители работ срывали выполнение муниципальных программ. Напомним, что ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна в прошлом году выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену с 27,6 миллиона рублей до 15,3 миллиона, но контракт не исполнило. Позже, уже находясь в процессе расторжения контракта заказчиком, эта же компания выиграла подряд на укладку плитки на Плехановском спуске, но снова не справилась с взятыми на себя обязательствами. Другой пример: компания «СУ 1» Мраза Мстояна. Организация в прошлом году отказалась от исполнения контракта на асфальтирование дорог и укладку плитки по программе «Мой двор», тем самым сорвав ее. Кстати, ООО «СУ 1» в марте этого года еще раз решило испытать судьбу: компания упала сразу на 25,5% от начальной цены контракта на ремонт улицы Курчатова (район Сокола), предложив выполнить весь комплекс работ за 20,5 млн рублей.
На прошлой неделе, кстати, с подачи мэрии УФАС по Липецкой области внес в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков) ИП Мельниковский К.Г., который не выполнил своих обязательств перед Липецкгорсветом на 6,1 млн рублей.
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