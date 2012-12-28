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сегодня, 15:45
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Летним верандам при кафе и ресторанах в Липецке разрешение на работу будут выдавать раз в пять лет

Сейчас такой документ выдается на семь месяцев.

В этом году в управление потребительского рынка за разрешением на открытие сезонных веранд при кафе и ресторанах обратилось 30 предпринимателей — на шесть больше, чем в прошлом. Такие разрешения позволяют бизнесу легально кормить и поить посетителей во временных некапитальных строениях с 1 апреля по 1 ноября. Однако все то время, как в Липецке действует разрешительное право на открытие летних веранд, рестораторы постоянно пытались обойти эту норму, как это было в случае кафе «Tolstoy» и паба «Лофт» у Комсомольского пруда, кафе «Парк» на Гагарина, пиццерии на Неделина…

И вот в ходе длительной дискуссии с бизнесом, к которой был привлечен Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских, мэрия решила изменить правила игры. С 2027 года рестораторы смогут получать 5-летние бесплатные разрешения на летние веранды, если они будут установлены на участках, принадлежащих или арендованных владельцами объектов общепита. Если же сезонное кафе кто-то пожелает поставить на не сформированном земельном участке, ему нужно заплатить за его аренду муниципалитету по 749 рублей 35 копеек с метра за каждый год действия договора. При желании бизнес может оставить веранды работать в холодное время года.

Об этом нововведении Липецкому горсовету рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов. Еще одним новшеством станет то, что в 2027 году городская администрация обяжет владельцев 400 киосков и павильонов привести их к единому архитектурному облику. На это бизнес получит четыре месяца с момента опубликования соответствующего постановления главы Липецка.

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Комментарии (2)

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Как гость
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Колян
сегодня, 20:01
А фекалии сбрасывать в реку можно всем кафешкам? Или только тем у которых солидная крыша?
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Гостья
сегодня, 17:22
Сколько же нужно всяких разрешений, чтобы открыть свой бизнес. Нужно, наверное, специального человека держать для разрешений и согласований?
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