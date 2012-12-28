Сегодня в Липецке: денег в экономике всё больше, а в карманах – меньше, верный способ победить бензиновый кризис
В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО: она получила три года условно
Летним верандам при кафе и ресторанах в Липецке разрешение на работу будут выдавать раз в пять лет
Общество
481
сегодня, 15:45
2
Летним верандам при кафе и ресторанах в Липецке разрешение на работу будут выдавать раз в пять лет
Сейчас такой документ выдается на семь месяцев.
И вот в ходе длительной дискуссии с бизнесом, к которой был привлечен Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских, мэрия решила изменить правила игры. С 2027 года рестораторы смогут получать 5-летние бесплатные разрешения на летние веранды, если они будут установлены на участках, принадлежащих или арендованных владельцами объектов общепита. Если же сезонное кафе кто-то пожелает поставить на не сформированном земельном участке, ему нужно заплатить за его аренду муниципалитету по 749 рублей 35 копеек с метра за каждый год действия договора. При желании бизнес может оставить веранды работать в холодное время года.
Об этом нововведении Липецкому горсовету рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов. Еще одним новшеством станет то, что в 2027 году городская администрация обяжет владельцев 400 киосков и павильонов привести их к единому архитектурному облику. На это бизнес получит четыре месяца с момента опубликования соответствующего постановления главы Липецка.
2
2
2
2
2
Комментарии (2)