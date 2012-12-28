72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей
Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Общество
208
сегодня, 15:41
В Липецкой области остался всего 101 фронтовик
и 183 узника концлагерей.
Оказалось, единицы. По данным отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области, в регионе остался всего 101 фронтовик и 183 узника концлагерей. Также в Липецкой области живет 24 человека, награжденных Знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
0
0
1
0
2
Комментарии