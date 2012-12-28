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сегодня, 15:41

В Липецкой области остался всего 101 фронтовик

и 183 узника концлагерей.

Как уже писал GOROD48, с 3 по 12 мая в Липецке правом бесплатного проезда в маршрутках наделят ветеранов войны и несовершеннолетних узников фашистских лагерей. А сколько в регионе таких людей?

Оказалось, единицы. По данным отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области, в регионе остался всего 101 фронтовик и 183 узника концлагерей. Также в Липецкой области живет 24 человека, награжденных Знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
война
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