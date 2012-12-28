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Набережную в Липецке за несколько лет построят инвесторы по программе комплексного развития территории
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Общество
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сегодня, 16:44
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Набережную в Липецке за несколько лет построят инвесторы по программе комплексного развития территории
Пока же спикер горсовета Евгения Фрай призвала горожан проявить активность в голосовании за объекты благоустройства 2025 года.
Если говорить об итогах прошлого года, то программа выполнена на 80% (освоено 253,5 миллиона рублей из выделенных 351,6 миллиона). По словам Светланы Сурмий, это связано с тем, что ряд объектов благоустройства с прошлого года планово перешел с соответствующим сохранением финансирования на этот: парк Молодежный, площадь Клименкова, сквер у ДК «Студеновский». Не были освоены 65 миллионов рублей, ранее выделенных на строительство теннисных кортов в Нижнем парке, в связи с перераспределением денег на иные цели.
На этот год на программные мероприятия выделены 204,4 млн рублей. На эти средства предполагается благоустроить 39 общественных пространств. В их числе Сокольский парк, пляж в районе Тракторный, сквер у ДК «Рудничный», Катюшин сквер, территория у пруда районе третьего участка ЛТЗ, зона фитнеса в парке Молодежный. В нескольких микрорайонах появятся пешеходные зоны.
Так как программа «Формирование комфортной городской среды города Липецка» большей частью финансируется по нацпроекту «Жилье и городская среда», а последним его годом является нынешний, то мэрия не имеет лимитов на выполнение опережающими темпами проектно-сметной документации на те объекты благоустройства, за которые предложено проголосовать горожанам через Госуслуги на сайте 48.gorodsreda.ru. Глава Липецка Евгения Уваркина выразила надежду на продолжение финансирования этого нацпроекта, а председатель горсовета Евгения Фрай призвала депутатов активнее работать в избирательных округах, призывая липчан голосовать за предложенный перечень мест, которые могут обрести новую жизнь.
— Голосование закончится 30 апреля. В его списке — 24 локации. Те десять, за которые будет отдано больше всего голосов, попадут под благоустройство в 2025 году. От нашей активности зависит, выделит ли федеральный центр необходимые нам для этого средства, — сказала спикер горсовета.
Если говорить о лидерах голосования на данный момент, то в тройку лидеров по популярности у горожан попали пруд в районе будущего парка Авиаторов (между микрорайоном «Европейский» и Сырским Рудником) — за него отдали голоса 6 773 жителя Липецка, территория вдоль русла реки Липовки в центре города (6 061) и пешеходная зона у дома №22а по улице Вермишева (4 204). В тройке самых невостребованных мест: территория под сквер у дома по улице Осипенко,18 (508 голосов), аллея сержанта Кувшинова в 19-м микрорайоне (562) и пешеходная зона на углу улиц Полиграфической и Московской (1 116).
Много елея разлила перед мэром Уваркиной и вице-мэром Сурмий депутат Евдокия Бычкова. Она расхвалила городскую администрацию за множество благоустроенных территорий в последние годы, особенно выделив Зеленый остров. «Мои внуки аж визжат от восторга, когда туда попадают!» И тут же сказала, что «люди ждут набережную». Евгения Уваркина сообщила, что набережную за несколько лет должны построить инвесторы по программе комплексного развития территории. Первую из таких территорий скоро выставят на торги.
— Уверена, мы в ближайшие несколько лет увидим набережную благоустроенной, — заявила глава города.
Пафос Евдокии Бычковой на нет свела ее коллега Екатерина Пинаева. Она задала вопрос о том, почему на баланс мэрии не переданы объекты некоторые благоустройства, работы по которым завершены еще в 2022-2023 годах? Ответ Светланы Сурмий был расплывчатым, мол, есть какие-то сложности, но они решаемы.
Когда слово по вопросу исполнения муниципальной программы благоустройства дали содокладчику, председателю депутаткой комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Светлане Бессоновой, она процитировала выводы аппарата городского Совета, назвавшего эту программу малоэффективной: «Экспертно-аналитическое управление считает необходимым активизировать работу по контролю над проведением работ по благоустройству в соответствии с требованиями договоров — прежде всего в отношении качества и сроков их выполнения».
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