Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра
Общество
Липецкая вечЁрка: снова метеозонды, когда пустят новые трамваи и как установить во дворе шлагбаум
Общество
17-летнюю данковчанку арестовали на месяц по подозрению в приготовлении теракта
Происшествия
Сегодня в Липецке: абьюз со стороны начальства, чего липчане больше всего боятся на работе
Общество
Двое липчан получили от предпринимателя 800 тысяч за «решение вопроса с ФСБ»
Происшествия
Водитель и его 16-летняя пассажирка пострадали в слетевшем на обочину автомобиле
Происшествия
25-летний пасынок стащил 365 тысяч у 39-летнего отчима и проиграл их на ставках
Происшествия
На улице Циолковского горела квартира: пострадали две женщины
Происшествия
У дворников и грузчиков МБУ «Управление благоустройства Липецка» заканчиваются сроки исправительных работ
Общество
Инвалид второй группы дважды пырнул ножом плохого человека в пивбаре
Происшествия
Читать все
В Липецке с 3 по 12 мая проезд для ветеранов будет бесплатным
Общество
Депутаты решили, как потратить еще почти семь миллиардов рублей
Общество
Шествия «Бессмертного полка» в Липецке не будет
Общество
Инвалид второй группы дважды пырнул ножом плохого человека в пивбаре
Происшествия
В этом году улицу Ковалева отремонтируют картами, в следующем — капитально
Общество
Виновника резонансного ДТП в Лебедяни ждет суд
Происшествия
Набережную в Липецке за несколько лет построят инвесторы по программе комплексного развития территории
Общество
Нашли на детской площадке и в корзинке для покупок: липчанин и ельчанка обвиняются в кражах сотовых телефонов
Происшествия
В Липецкой области дожди прекратятся на один день, температура начнет расти
Общество
НЛМК сокращает эмиссию пыли в фасонолитейном цехе
НЛМК Live
Читать все
Общество
372
сегодня, 16:44
3

Набережную в Липецке за несколько лет построят инвесторы по программе комплексного развития территории

Пока же спикер горсовета Евгения Фрай призвала горожан проявить активность в голосовании за объекты благоустройства 2025 года.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Липецка» в 2023 году и планах на этот год.

Если говорить об итогах прошлого года, то программа выполнена на 80% (освоено 253,5 миллиона рублей из выделенных 351,6 миллиона). По словам Светланы Сурмий, это связано с тем, что ряд объектов благоустройства с прошлого года планово перешел с соответствующим сохранением финансирования на этот: парк Молодежный, площадь Клименкова, сквер у ДК «Студеновский». Не были освоены 65 миллионов рублей, ранее выделенных на строительство теннисных кортов в Нижнем парке, в связи с перераспределением денег на иные цели.

b10331f7-7a4b-4d73-a6a8-b8b863424a64.jpg

На этот год на программные мероприятия выделены 204,4 млн рублей. На эти средства предполагается благоустроить 39 общественных пространств. В их числе Сокольский парк, пляж в районе Тракторный, сквер у ДК «Рудничный», Катюшин сквер, территория у пруда районе третьего участка ЛТЗ, зона фитнеса в парке Молодежный. В нескольких микрорайонах появятся пешеходные зоны.

a8efa144-0dc2-48f0-8edf-ceb2a82cd3ea.jpg

Так как программа «Формирование комфортной городской среды города Липецка» большей частью финансируется по нацпроекту «Жилье и городская среда», а последним его годом является нынешний, то мэрия не имеет лимитов на выполнение опережающими темпами проектно-сметной документации на те объекты благоустройства, за которые предложено проголосовать горожанам через Госуслуги на сайте 48.gorodsreda.ru. Глава Липецка Евгения Уваркина выразила надежду на продолжение финансирования этого нацпроекта, а председатель горсовета Евгения Фрай призвала депутатов активнее работать в избирательных округах, призывая липчан голосовать за предложенный перечень мест, которые могут обрести новую жизнь.

— Голосование закончится 30 апреля. В его списке — 24 локации. Те десять, за которые будет отдано больше всего голосов, попадут под благоустройство в 2025 году. От нашей активности зависит, выделит ли федеральный центр необходимые нам для этого средства, — сказала спикер горсовета.

Если говорить о лидерах голосования на данный момент, то в тройку лидеров по популярности у горожан попали пруд в районе будущего парка Авиаторов (между микрорайоном «Европейский» и Сырским Рудником) — за него отдали голоса 6 773 жителя Липецка, территория вдоль русла реки Липовки в центре города (6 061) и пешеходная зона у дома №22а по улице Вермишева (4 204). В тройке самых невостребованных мест: территория под сквер у дома по улице Осипенко,18 (508 голосов), аллея сержанта Кувшинова в 19-м микрорайоне (562) и пешеходная зона на углу улиц Полиграфической и Московской (1 116).

Много елея разлила перед мэром Уваркиной и вице-мэром Сурмий депутат Евдокия Бычкова. Она расхвалила городскую администрацию за множество благоустроенных территорий в последние годы, особенно выделив Зеленый остров. «Мои внуки аж визжат от восторга, когда туда попадают!» И тут же сказала, что «люди ждут набережную». Евгения Уваркина сообщила, что набережную за несколько лет должны построить инвесторы по программе комплексного развития территории. Первую из таких территорий скоро выставят на торги.

— Уверена, мы в ближайшие несколько лет увидим набережную благоустроенной, — заявила глава города.

Пафос Евдокии Бычковой на нет свела ее коллега Екатерина Пинаева. Она задала вопрос о том, почему на баланс мэрии не переданы объекты некоторые благоустройства, работы по которым завершены еще в 2022-2023 годах? Ответ Светланы Сурмий был расплывчатым, мол, есть какие-то сложности, но они решаемы.

Когда слово по вопросу исполнения муниципальной программы благоустройства дали содокладчику, председателю депутаткой комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Светлане Бессоновой, она процитировала выводы аппарата городского Совета, назвавшего эту программу малоэффективной: «Экспертно-аналитическое управление считает необходимым активизировать работу по контролю над проведением работ по благоустройству в соответствии с требованиями договоров — прежде всего в отношении качества и сроков их выполнения».
благоустройство
0
0
1
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ё
15 минут назад
За длительный период обещаний и потраченных на это средств не то что набережную можно было благоустроить, можно было построить новый город.
Ответить
Шурик
51 минуту назад
Каждую весну палочку находят,купаться нельзя,зачем Липецку такой водоем где нельзя летом плавать? Зачем благоустраивать это место?
Ответить
Иваныч
53 минуты назад
Наш мэр обещала что набережную благоустроят к 23 году,в 22 что-то не получилось с подрядчиком. А теперь выясняется что ее надо заново благоустраивать,нежирновато?
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru