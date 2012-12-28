Миллиард рублей выделен на ремонт изношенных коммуникаций в многоэтажках региона

Областной бюджет софинансирует капитальный ремонт инженерных систем в многоквартирных домах. На очередной 38-ой сессии регионального парламента депутаты приняли решение выделить один млрд рублей на реализацию региональной программы капитального ремонта. Средства будут направлены на обновление сетей в тех домах, где они находятся в критическом состоянии.

Окончательный список будет сформирован на основе предложений органов местного самоуправления. В него войдут дома, расположенные как в областном центре, так и в районах. Главный критерий отбора – неудовлетворительное техническое состояние сетей.







«В рамках региональной программы капитальный ремонт инженерных сетей является приоритетным видом работ. Благодаря областной поддержке мы сможем на четверть увеличить список домов, жители которых смогут оценить обновленные коммуникации уже в этом году», – прокомментировал руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин.

Отметим, что без учёта принятой дополнительной поддержки, в этом году в Липецкой области запланирован капитальный ремонт 248 многоквартирных домов. Строительно-монтажные работы проходят в 86 многоэтажках, в 47 из них по отдельным видам работы завершены.