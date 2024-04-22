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32 минуты назад
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По первой обновленной трамвайной линии в Липецке пассажиры поедут 20 июня

Следующий на очереди — маршрут №1, по которому трамваи поедут в район Тракторного.

В августе 2023-го Сергей Чугуевец, заместитель гендиректора компании-концессионера, ООО «Моависта-Регионы», пообещал GOROD48, что уже к концу году компания сдаст два первых этапа проекта модернизации трамвайной сети: на улицах Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова и от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» в 21-м микрорайоне. Но, как обычно, что-то пошло не так. В итоге все 46 новых трамваев Усть-Катавского завода, которые Липецк должен был получить по концессии, уже стоят в депо, а ни одна новая ветка до сих пор не достроена. Почему?

В городской администрации пожимают плечами и говорят, что все идет по плану. Проблема в том, что проектирование всех «узких» мест — пересечек с дорогами, проездами, местами прокладки сетей — шло параллельно с укладкой новых рельсо-шпальных решеток. Этим занималась по заданию «Мовисты» московская компания «Электротранспроекте», специализирующаяся на инженерных изысканиях и инженерно-техническом проектировании. Так как согласование всех этих пересечек с мэрией и ресурсными организациями продолжалось до осени, концессионер решил потратить время на укладку рельсов на прямых участках пути, а все пересечки сделать уже весной.

И вот новая вводная: первую ветку обновленной сети, по которой раньше ходили трамваи маршрута №2 (от депо до кольца 21-го микрорайона) концессионер обязался сдать к началу июня. Выходит, сроки опять ушли вправо, ведь еще в марте департамент транспорта мэрии предоставил GOROD48 такую информацию. Цитата: «В апреле концессионер планирует осуществить технический запуск «двойки» — две недели погонять по нему новые трамваи, груженые мешками с песком».

Но, как сегодня выяснил GOROD48, до мешков с песком еще далеко. Рабочие компании «Стройсервис», субподрядчика ООО «Моависта-Регионы», заканчивает укладку путей на пересечении проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова (для этого проезд транспорта через этот перекресток перекрыли с 20 по 24 апреля). Представитель «Стройсервиса» сообщил, что на следующих выходных такую же работу предстоит сделать на пересечении улиц Меркулова-Катукова. Однако на этом участке трамвайной сети еще нужно установить опоры контактной сети. Эту работу должен сделать другой субподрядчик концессионера.

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Также выяснилось, что автотранспорт будет переезжать стык дороги и рельсов на перекрестке проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова не по бетонным плитам, а по асфальту, а ведь именно такого варианта в мэрии хотели избежать, памятуя вечно разбитое покрытие в этом месте.

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— По проекту, на этом крутом повороте нельзя положить железобетонные плиты между рельсами. В таком месте можно положить только асфальт, — сказал GOROD48 представитель субподрядчика концессионера.

— Но ведь он быстро разрушится, как показывает практика.

— В Москве на кривых участках путей не разрушается ведь, — ответил прораб.

За комментарием мы обратились в вице-мэру Липецка Николаю Дергунову. Он сказал, что на таких крутых радиусах поворота трамваев бетон неприменим из-за наклона рельсов по отношению к дороге:

— В интересах концессионера максимально качественно укладывать рельсы и асфальт на таких участках, поскольку у него на материалы и качество работ по договору — 20 лет гарантии.



На прямых участках сопряжений трамвайных путей с дорогами уложены бетонные плиты, как на пересечении улицы Петра Смородина и проспекта 60 лет СССР, и машины проезжают, почти не сбрасывая скорость.

Так когда же липчане поедут по новым рельсам на новых трамваях?

По плану концессионера, по маршруту №2 ветка будет готова к началу июня. Потом — технический запуск, те самые мешки с песком, которые заменят пассажиров. После чего концессионер проведет работу над ошибками (вибрация покажет места, которые нужно будет подбить щебнем), после чего в трамваях поедут пассажиры. Полноценный запуск движения «двойки» назначен на 20 июня.

Также в этом году концессионер должен ввести в эксплуатацию старый маршрут №1к, но в усеченном варианте: «Кольцо 9-го микрорайона-улица Чехова».

1к.jpg

Этот маршрут проходит через Октябрьский мост. Как известно, мэрия желает построить новый рядом с существующим 50-летним, по которому как раз должны пойти трамваи. Но пока проект висит в воздухе (новый мост еще не спроектировали и не нашли средств на его возведение), трамваи будут ездить по старым путям, которые подремонтируют.
концессия
трамвай
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Комментарии (3)

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Павло
11 минут назад
сделайте нормальные переезды на пересечении Циолковского- Космонавтов и в районе памятника Танкистам. Из за разбитых переездов образовываются постоянные пробки. неужели чинуши там не ездят?
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Саи
19 минут назад
Повторение фирмы "Руслан 1" по ремонту проспекта Победы, где даже решётки ливневой канализации лежат выше уровня асфальта.
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