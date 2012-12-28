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1318
сегодня, 13:35
16

В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом

Все «левые» автолавки и киоски конфискованы и арестованы за долги перед энергетиками.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов рассказал о прекращении незаконной торговли с колес молочным и кондитерским фальсификатом. Все такие автолавки, а также павильоны, вывезены на штрафплощадку управления — на них наложили арест судебные приставы по многомиллионным долгам за электроэнергию — как правило, владельцы бизнеса воровали ее через незаконные подключения к сетям «Липецкэнерго» и МБУ «Липецкгорсвет», а также жилым домам. Тонары и киоски будут проданы, а вырученная сумма пойдет на уплату доказанной через арбитраж задолженности энергетикам.

Речь идет о том, что годами власть называла бизнесом Романа Раскопина, работавшего под разнообразными брендами. Сети «левых» автолавок, к которым позже присоединились и павильоны, в Липецке объявили бой еще при Михаиле Гулевском. Претензии к бизнесу помимо города и энергетиков высказывали ведомства, контролирующие торговлю и качество товара, в том числе Роспотребнадзор. Проверяющие не знали, имеются ли у продавцов сети санкнижки и документы, свидетельствующие о работе «в белую», так как те сразу же закрывали двери и окна перед чиновниками. Но контрольные закупки показывали, что в киосках и автолавках торговали продуктами неизвестного происхождения (товар автолавок был признан фальсификатом из-за обилия в «молочке» и кондитерских изделиях пальмового масла). Но за этим товаром стояли в очередях — уж очень доступными были на него цены.

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Найти управу на эту «империю» было невозможно. Как только энергетики обрезали незаконный провод, электрик теневой торговой сети тут же находил новый вариант подключения фургона или киоска. А наказать сеть за торговлю фальсификатом было невозможно потому, что санитарные врачи, оказывается, имеют право проверять исключительно легальный бизнес! Вывезти же принудительно автолавку или киоск на штрафстоянку мэрии было невозможно, ведь в ней находился закрывшийся продавец. Схема была криминально идеальной. По словам представителей управления потребрынка мэрии, юрлица менялись, как перчатки и пока суд да дело — ответчик был уже другим. С которого взятки гладки. И кроме объявлений предостережений за нарушения сделать было ничего нельзя, ведь проверки бизнеса с марта 2022 года находятся под мораторием.

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Законный в этих обстоятельства кнут у властей нашелся только после того, как энергетики пошли в суды с исками о безучетном потреблении электроэнергии. И все. Забрать арестованные судебными приставами-исполнителями по решениям судов средства производства воры электроэнергии не могут.

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В прошлом году по фактам несанкционированной торговли ведомство Антона Мамонова составило 763 протокола. С улиц Липецка принудительно вывезено 24 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (НТО), 69 других их собственники убрали самостоятельно. За первые шесть месяцев этого года принудительно выведены на штрафплощадку три таких объекта. Председатель депутатской комиссии Вера Урываева спросила, почему так мало? Оказалось, вывозить больше нечего! Случаи появления в городе незаконных киосков или автолавок стали единичными.

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров задал такой вопрос: почему в Липецке сейчас функционируют всего 709 законных НТО, если в городской схеме их размещения указаны 1 132? Антон Мамонов ответил, что эта схема стала неактуальной из-за того, что часть предпринимателей отказалась от такого бизнеса в пользу торговли в капитальных зданиях. Сейчас управление проводит инвентаризацию всей сети НТО, очищая ее от несуществующих объектов.

— Городской бюджет от организации ярмарок и размещения НТО в прошлом году получил 19,2 миллиона рублей. По моему мнению, доходы от нестационарной торговли могли бы быть вдвое больше, если бы не постановление правительства РФ от 12 марта 2022 года №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Согласно ему, бизнес получил возможность продлить сроки действия договоров с органами местного самоуправления до 2031 года на размещение НТО и объектов для развозной торговли, заключенных до 2022 года. Нынешние ставки аренды и те, пятилетней давности, понятно, разные. Но с теми, кто желает открыть объект НТО сейчас, мы заключаем договоры по результатам проведенных аукционов.

А еще в мэрии с распростертыми руками ждут желающих заниматься бытовым обслуживанием горожан: ремонтировать и шить одежду, обувь, головные уборы, восстанавливать бытовые электроприборы, точить ножи и ножницы, делать ключи, запускать прачечные и химчистки, заниматься прокатом спортинвентаря, вещей, бытовой техники... Всего этого Липецку остро не хватает в отличие от объектов торговли и общепита, которых у нас больше, чем предусмотрено федеральными стандартами. К примеру, в городе без малого 1 600 магазинов — на 12% больше, чем в стандартах. Также у нас 26 тысяч посадочных мест в столовых, пиццериях, барах, кафе и ресторанах: 53 — на 1000 жителей при федеральной норме в 40 мест.
торговля
НТО
фальсификат
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Комментарии (16)

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й
5 минут назад
Междуусобные разборки
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Задолбали
19 минут назад
Половина тех продуктов, что продавали в этих автолавках, лежат на прилавках на рынке. Зайдите в любую крупную сеть -там столько пальмы лежит, что без нее и не найдешь. Если пишут БЗМЖ -это не значит , что так. Не зря же объявлен мораторий на проверки бизнеса.
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ну и администрация,
39 минут назад
ничего сделать не могут с незаконной торговлей, о чём тогда говорить, а сами продукты фальсифицированные где то находятся и видимо продаются
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Кулиш
40 минут назад
Пятёрочка липовская д5 Лаврушники торгуют незаконно Около Роспечати налоги Неплатят!
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Липецкий Вася
41 минуту назад
Какие прачечные и химчистки?! Вы задушили малый бизнес поборами и проверками!
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Кондитерка
48 минут назад
В этих киосках была вкуснее чем в пятерке и магнитах,свежая и молочка хорошая.Можно подумать,что в сетевых нет пальмы.
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Антуан
10 минут назад
Хватит врать, там одна пальма, и по ценам все понятно
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Это
40 минут назад
Сделано для того чтобы сети зарабатывали, а малый бизнес не дай бог не вернулся на улицы. Еды скоро нормальной не останется. Одни красители, заменители и консерванты!
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оптимист
40 минут назад
сетевые магазины всегда могут откупиться - а мелкие нет!
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Люба
56 минут назад
В Липецке не осталось маленьких продуктовых магазинов. Нам навязывают сетевые с завышенными ценами и очередями. Монополисты совсем задушили мелкий бизнес.
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Ель Сибирская
сегодня, 14:14
А мне нравились эти продукты... Так жаль.
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Прохожий
сегодня, 14:12
А если в именитых сетях вы вдруг обнаружите фальсификат вы его тоже закроете и выселите? Или это другое?
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Антуан
10 минут назад
Ну вы приведите пример фальсификата и в роспотребнадзор еще обратитесь, а то получается что вы ни о чем
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Житель
сегодня, 13:56
Быханов сад, около пятерочки. Как торговали так и торгуют, постоянно перемещаются со своими столами.
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