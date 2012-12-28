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Общество
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сегодня, 10:18
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С липецких АЗС ушли волонтёры
У администрации города нет возможности постоянно регулировать очереди к колонкам.
«Организация регулирования очереди на постоянной основе силами администрации города не представляется возможной. Вместе с тем в адрес руководства сетей «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Teboil» направлены требования обеспечить работу специалистов на автозаправочных станциях для регулирования очереди», — так ответили на этот вопрос GOROD48 в администрации Липецка.
Действительно, волонтёрами на АЗС в Липецке работали исключительно сотрудники администрации Липецка и её подведомственных организаций.
Добавим, что сервис gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru больше не отображает информацию о наличии бензина на АЗС Липецка и очередях за ним — такую информацию собирали именно волонтёры. Второй региональный сервис по мониторингу ситуации на АЗС — get-fuel.ru и чат-бот в MAX max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot — работают в прежнем режиме.
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