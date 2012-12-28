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6144
сегодня, 10:18
58

С липецких АЗС ушли волонтёры

У администрации города нет возможности постоянно регулировать очереди к колонкам.

Водители заметили, что с заправок в Липецке исчезли волонтёры. Почему?

«Организация регулирования очереди на постоянной основе силами администрации города не представляется возможной. Вместе с тем в адрес руководства сетей «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Teboil» направлены требования обеспечить работу специалистов на автозаправочных станциях для регулирования очереди», — так ответили на этот вопрос GOROD48 в администрации Липецка.

Действительно, волонтёрами на АЗС в Липецке работали исключительно сотрудники администрации Липецка и её подведомственных организаций.

Добавим, что сервис gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru больше не отображает информацию о наличии бензина на АЗС Липецка и очередях за ним — такую информацию собирали именно волонтёры. Второй региональный сервис по мониторингу ситуации на АЗС  — get-fuel.ru и чат-бот в MAX max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot — работают в прежнем режиме.
волонтеры
топливо
бензин
АЗС
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Комментарии (58)

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Как гость
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....
5 минут назад
Студенты - волонтеры работали!!!
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Предлагаю
46 минут назад
организовывать избирательные участки на АЗС))))
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Иван
47 минут назад
Так это были работники администрации, а не добровольцы. Подмена понятий.
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Семён
сегодня, 14:23
Добрый день, не правильно построили концепцию. Некоторые личности бензин набрали от тысячи литров до двух тысяч литров. Заполни всё возможное и невозможное. Я спросил зачем? Ответ дома делать нечего залил слился и снова в очереди. Рекомендую выдавать сто литров в месяц в полне хватает всем . И очередей не будет. Только так по другому не получится. Прошу взять на заметку.
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Гозть
18 минут назад
Хорошая подсказка губернатору ,ввести лимит на один авто 30 литров на сутки по номерам!!! А?! Идея!
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Цыганский Барон
сегодня, 14:02
Что-то я не Видел Курбатова н заправке чтобы он потоки разруливал
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Римма
сегодня, 14:10
Вам не угодишь.Если бы увидели его,сказали : баллы себе зарабатывает на выборы.Человек-существо капризное:на всех не угодишь:не помогают-плохо,помогают -тоже.
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Хуже только будет
58 минут назад
Вам не угодишь.Если бы увидели его,сказали : баллы себе зарабатывает на выборы.Человек-существо капризное:на всех не угодишь:не помогают-плохо,помогают -тоже. Помочь можно Московской зарплатой в городе Липецке, это нормально. К сожалению, лично у меня - цены Московские, а зарплата Липецкая
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Ржу, не могу!
сегодня, 13:42
Зачем часами стоять в очереди от Центрального рынка до Петровского, если можно сесть в автобус и доехать куды надо?!
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Попробуйте
51 минуту назад
А Вы попробуйте. Нет кондиционера, шторки на окнах если повезет, дверь за мои же деньги только передняя открывается и то щерятся, лишь бы деньги оплатил, я могу не ехать. Кто пользуется комфортом автомобилем - на автобус в страшном сне НЕ пересядет, это нормально
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Могу, но не ржу
сегодня, 13:53
Зачем ехать в душном автобусе, если можно пройтись пешочком по свежему воздуху
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Гозть
сегодня, 13:28
А вообще господа все очереди уменьшаться, ну или исчезнут после 20.09.2026. когда цена за литр будет как на лтк сейчас. Тут возникнет другая проблема, перегруженность общественного транспорта и не способность перевести огромный пассажиро поток города!
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Правде
сегодня, 13:23
Вот и я думаю, зачем нам волонтёры и чиновники? Первые должны быть там, где государство мало присутствует или какие-то природные катаклизмы. А какую функцию выполняют чиновники, я до сих пор не могу понять. Проблемы они никакие решить не могут, зато очень любят писать отчёты.
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Алкозавр
сегодня, 13:23
Наймите с наркологии (пациентов) там много безработных !!!
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Бабаха
сегодня, 13:21
Заправки электрические пустые все стоят , по всему городу , вот кто купит электро вообще проблем не будет знать)))
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