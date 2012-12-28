17-летнюю данковчанку арестовали на месяц по подозрению в приготовлении теракта

Следствие вменяет девушке подготовку к поджогу военкомата в Данкове.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Данковский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 17-летней липчанки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («приготовление к совершению террористического акта»).По версии следствия, несовершеннолетняя готовилась поджечь здание военного комиссариата по Данкову, Данковскому и Лев-Толстовского районов «в целях дестабилизации деятельности органов власти». Готовясь к совершению преступления, девушка приобрела компоненты для изготовления легковоспламеняющейся жидкости, смешала их и хранила в стеклянной бутылке. Свои действия она согласовывала с неустановленным лицом в процессе переписки в мессенджере. Ее действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Липецкой области.Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 1 сутки.