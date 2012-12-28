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Происшествия
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сегодня, 11:48
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17-летнюю данковчанку арестовали на месяц по подозрению в приготовлении теракта
Следствие вменяет девушке подготовку к поджогу военкомата в Данкове.
По версии следствия, несовершеннолетняя готовилась поджечь здание военного комиссариата по Данкову, Данковскому и Лев-Толстовского районов «в целях дестабилизации деятельности органов власти». Готовясь к совершению преступления, девушка приобрела компоненты для изготовления легковоспламеняющейся жидкости, смешала их и хранила в стеклянной бутылке. Свои действия она согласовывала с неустановленным лицом в процессе переписки в мессенджере. Ее действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Липецкой области.
Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 1 сутки.
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