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К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра
Общество
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10 минут назад
К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра
Депутаты официально запустили процедуру выборов главы города.
Как уже писал GOROD48, ранее на заседании правовой комиссии депутаты утвердили членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города, назначаемых городским парламентом. В нее вошли председатель городского Совета Евгения Фрай, ее первый заместитель Борис Понаморев, депутаты Андрей Выжанов и Станислав Каменецкий, экс-депутат горсовета, Почетный гражданин Липецка Борис Бондарев, член Общественного Совета при председателе горсовета Станислав Савельев. Остальные шесть кандидатур в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Липецка представит губернатор области.
Сегодня спикер горсовета Евгения Фрай сообщила о томи, что прием документов от соискателей на должность главы Липецка продлиться ровно месяц, начавшись 6 мая. Первое организационное заседание комиссии состоится 3 мая. Первый этап конкурса по итогам приема документов и принятия решения о допуске (отказе) гражданина к участию во втором этапе назначен на 7 июня. А уже 14 июня состоится второй этап — конкурсное испытание претендентов.
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