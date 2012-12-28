Сегодня в Липецке: джазовый фестиваль, старт программы благоустройства дворов, липчане требуют наличных денег
Общество
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сегодня, 10:02
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«Счастливому берегу» дали отсрочку: собак надо пристроить за три месяца
В приюте осталось около 400 животных.
— Вся Россия нам помогает. К нам приезжают за животными из Петрозаводска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Кинешмы, Ярославля, –- говорит Екатерина Бильбао.
Кроме того, в приюте ждут помощи волонтеров, готовых заняться уборкой территории. Если есть возможность, будут рады тому, кто предоставит трактор. По-прежнему требуются корм для собак, пока находящихся в приюте. Желающие помочь могут найти координаты «Счастливый берег» на его странице во «ВКонтакте».
В ночь на 19 апреля представители ИП Ульшин и ИП Фомина (они занимаются отловом собак) вывезли из приюта около 250 животных.
Как пояснила GOROD48 Татьяна Фомина, это небиркованные и нестерилизованные собаки. Прежним владельцам «Счастливого берега» управление ветеринарии Липецкой области выдало предписание запрещающее содержание в приюте таких животных.
— Это все на наши плечи упало. На волонтерской основе. Администрация попросила оказать посильную помощь в размещении животных, коли такая буча началась, а мы живем в Липецкой области, как не помочь, — рассказала Татьяна Фомина.
По предположению Татьяны Фоминой, в приюте может находиться еще столько же небиркованных собак. Она добавила, что в середине мая собирается открыть в Грязинском районе собачий приют на 250 особей. В нем будут содержаться отловленные в Липецке по муниципальному контракту животные.
Фото: vk.com
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