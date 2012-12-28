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сегодня, 10:02
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«Счастливому берегу» дали отсрочку: собак надо пристроить за три месяца

В приюте осталось около 400 животных.

Известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао рассказала GOROD48 о продлении договора аренды помещений для приюта «Счастливый берег» на три месяца. За это время содержателям приюта необходимо раздать около 400 собак.

— Вся Россия нам помогает. К нам приезжают за животными из Петрозаводска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Кинешмы, Ярославля, –- говорит Екатерина Бильбао.

Кроме того, в приюте ждут помощи волонтеров, готовых заняться уборкой территории. Если есть возможность, будут рады тому, кто предоставит трактор. По-прежнему требуются корм для собак, пока находящихся в приюте. Желающие помочь могут найти координаты «Счастливый берег» на  его странице во «ВКонтакте».

В ночь на 19 апреля представители ИП Ульшин и ИП Фомина (они занимаются отловом собак) вывезли из приюта около 250 животных.

Как пояснила GOROD48 Татьяна Фомина, это небиркованные и нестерилизованные собаки. Прежним владельцам «Счастливого берега» управление ветеринарии Липецкой области выдало предписание запрещающее содержание в приюте таких животных.

— Это все на наши плечи упало. На волонтерской основе. Администрация попросила оказать посильную помощь в размещении животных, коли такая буча началась, а мы живем в Липецкой области, как не помочь, — рассказала Татьяна Фомина.

По предположению Татьяны Фоминой, в приюте может находиться еще столько же небиркованных собак. Она добавила, что в середине мая собирается открыть в Грязинском районе собачий приют на 250 особей. В нем будут содержаться отловленные в Липецке по муниципальному контракту животные.

Фото: vk.com
«Счастливый берег»
бездомные животные
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
мнение народа
10 минут назад
Свободу собакам ! Выпустите их на волю. Пусть бегают по городу .
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Надо их
18 минут назад
на территории сопредельных недружественных стран забрасывать, там своя зоошиза имеется. Пусть их бюджеты объедают, а не наш. И ненакладно, и патриотично, и хлопот меньше.
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Надо их
19 минут назад
на территории сопредельных недружественных стран забрасывать, там своя зоошиза имеется. Пусть их бюджеты объедают, а не наш. И ненакладно, и патриотично, и хлопот меньше.
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Гость
27 минут назад
А где в грязинском районе?Кому из местных жителей "повезет" с соседством
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Да уж!
35 минут назад
Как-то все мутно. В Петрозаводске, Мурманске и т. д. своих собак нет, чтобы в Липецк за собакой ехать? С цифрами вообще чудеса! Недавно было больше тысячи, куда они делись?
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Иван
57 минут назад
Сколько же много от собак неудобств
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Гость
33 минуты назад
Неудобства не от собак, а от безответственности людей. Которые заводят животных, как игрушку. наиграются и выкинут на улицу, где животные начинают бесконтрольно плодиться. Плюс недобросоветстные разведенцы.
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Евгений
51 минуту назад
Собаки как раз таки и ни причем.....
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