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49 минут назад

Несовершеннолетняя жительница Подмосковья похитила 710 тысяч рублей у липецких пенсионерок

Изобличить дроппершу помогли ее переписка с куратором в мессенджере и фотография паспорта в лебедянской гостинице.

Чаплыгинское МСО СУ СК России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Московской области, обвиняемой в совершении двух эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, на момент совершения преступления жительнице города Котельники было 17 лет. В мае 2023 года подросток через мессенджер вступила с неизвестным лицом в преступный сговор, направленный на хищение денег у жителей Липецкой области.

Преступная группа связалась по стационарному телефону с 89-летней жительницей Лебедяни, сообщив ей ложные сведения о том, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы спасти внучку от следствия и суда, бабушке предложили дать взятку следователю в размере 600 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась передать указанную сумму через дроппера (так называют подставных лиц, задействованных в аферах). Для получения денег 29 мая обвиняемая приехала в Лебедянь, заплатила за номер в гостинице, а потом пошла к старушке по указанному ей адресу, где получила деньги.

В этот же день по этой же схеме в сети аферистов попалась 84-летняя жительница Данкова. Мошенники сообщили ей по телефону сообщили ложную информацию о ДТП с участием ее дочери, по вине которой пострадала беременная женщина. При этом пенсионерка была уверена, что ей действительно звонит дочь, и с целью разрешения ситуации передала девушке, действующей по поручению «дочери», 110 тысяч рублей.

Денежные средства обвиняемая в тот же день перевела через банкомат на указанные мошенниками счета, оставив себе вознаграждение в размере 72 тысяч рублей.

Преступления было раскрыто Следкомом РФ по Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
мошенничество
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