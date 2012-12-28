«Будем выгонять из нашего двора чужаков на автомобилях!»

2 мая за парковку в центре Липецке начнут взымать плату. Пока документы на установку шлагбаума у въезда во двор подали жильцы только одного дома. GOROD48 выяснил, трудно ли получить такое разрешение и обзавестись шлагбаумом.

У дома № 15 по улице Ленина и сейчас-то припарковаться сложно, нетрудно предположить, что здесь будет 2 мая, когда парковки в центре станут платными.Представители совета дома еще полгода назад начали готовить соседей к тому, что надо установить шлагбаумы. Споров и ссор было много. Одна часть жильцов была двумя руками за, другая — против. Но в результате старшему по дому Анатолию Лисице удалось провести общее собрание, в котором участвовали примерно 73% собственников. Все были проголосовали за шлагбаумы.Жильцы дома № 15 собираются установить два шлагбаума: на въездах с улиц Ленина и Пролетарской.Чтобы получить разрешение на их установку, в городской департамент развития территории необходимо подать заявление об установке шлагбаума и протокол общего собрания с согласием 2/3 собственников, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС). Опрошенные GOROD48 представители служб быстрого реагирования заявили, что не испытывают проблем с проездом в огороженные дворы. Как правило, им открывают те, кто их вызывает.Анатолий Лисица не без проблем прошел квест по сбору документов. С проектом размещения шлагбаума вышла небольшая заминка. Он обратился в городской департамент развития территории, чтобы получить кадастровую карту, от туда обращение переслали в городской департамент градостроительства и архитектуры. Ответа Лисица так и не дождался, поэтому скачал карту из интернета и пометил на ней места, где жильцы хотят установить шлагбаумы. С проездом спецтранспорта вопрос решили просто. На шлагбауме разместят номер телефона диспетчерской службы налоговой полиции, гараж которой находится рядом с домом. Диспетчеры дежурят круглосуточно, а налоговая собирается пользоваться одним из шлагбаумов.Сейчас Анатолий Лисица с нетерпением ждет, когда мэр Евгения Уваркина подпишет порядок установки шлагбаумов, чтобы уж точно не промахнуться. Липчанин не до конца понимает, кто должен искать фирму, которая займется установкой шлагбаумов, вдруг он обратится «не в ту». Может, департамент развития территории объявит конкурс? Также до конца неясно, кто и как будет оплачивать установку шлагбаумов и возвращать затраченные средства.Этими вопросами задаются и в управляющих компаниях. У компании «Привокзальная» в зону платных парковок попадают более ста домов. Коммунальщики готовы помочь собственниками оформить документы, но как платить? Управляющая компания не может одномоментно выложить несколько миллионов рублей за установку шлагбаумов, а потом ждать, когда им компенсируют эти деньги.У «Привокзальной» есть опыт установки шлагбаумов. Полгода назад один установили в одном из домов в центре Липецка — собственникам надоело, что их двор используется, как парковка. Компании-установщику шлагбаума УК заплатила сначала половину суммы, а жильцам дома дала рассрочку. Работы обошлись в 300 000 рублей.Поделился с нами опытом установки шлагбаума бывший старший по дому № 3 по улице Ленина Владимир Таратин. Он занимался этим пять лет назад. Жильцы собрали тогда по 2 500 рублей и обратились в фирму, которая установила им шлагбаум. Его содержание сейчас обходится около 500 рублей в месяц (на всех жильцов). Три раза шлагбаум ломали. Приходилось восстанавливать.— Самое слабое место, искать в своем доме крайнего, — сказал Владимир Таратин, по его предположениям, ломали соседи.Проезд в дом закрывают с раннего утра и до 16:00. На ночь шлагбаум поднимают.В городской департамент развития территории на сегодня поступила пока только одна документально оформленная заявка на установку шлагбаума — во дворе дома № 15 по улице Ленина. Жильцы дома № 7 по той же улице заявили, что намерены установить шлагбаумы, но документы пока не собрали. Впрочем, они уже заручились согласием представителей соседствующего с домом выставочного зала.Чтобы ограничить проезд к дому № 7, надо установить целых четыре шлагбаума. Или, как минимум три, а у маленького четвертого проезда вкопать столбики. Еще вариант — договариваться с жильцами других домов, чтобы те установили шлагбаумы, ограничив проект сразу к нескольким домам.Последний вариант еще труднее, размышляет один из жильцов, Андрей. Даже провести собрание собственников в своем доме — дело тяжелое, а договорится с жильцами еще трех — нереальное. К тому же в его доме не так много автовладельцев, а остальным, пока вроде как и не надо заморачиваться с установкой шлагбаумов.— Мэрия сделала платные парковки. Вопрос с установкой шлагбаумов надо скорректировать! —размышляет Андрей.В городском департаменте развития территории GOROD48 пояснили, что готовы компенсировать 90% стоимости от установки шлагбаума, но не более 300 000 рублей. Такая сумма выведена после мониторинга рынка. Следовательно, совокупно жильцам дома один шлагбаум обойдется в 30 000 рулей.Чиновники готовы компенсировать установку только двух шлагбаумов в одном доме. Тут уже ясно, что не всем этот вариант подходит. Компенсацию выплатят только юридическим лицам, а не физическим, то есть жильцам.Кстати, у жильцов не только проблема с тем, чтобы ограничить въезд чужих автомобилей в свои дворы, надо решить, где ставить свои. Жильцы дома № 15 намерены по программе «Мой двор» сделать себе парковку на 27 мест с одной стороны здания, еще 13 автомобилей уместится с другой. Но машин у проживающих в доме больше!— Мы договорились, что ставить автомобили будем на свободные места. Не все же сразу домой приезжают, — объяснил старший по дому Анатолий Лисица.В статусе резидентов (чтобы получить годовой абонемент на парковку за 1 508 рублей в год) жильцам дома № 15 по улице Ленина отказали, так как платные парковки находятся не на их стороне улицы.По самым оптимистичным подсчетам шлагбаумы у дома № 15 на улице Ленина появятся только к началу лета.— Что вы будете делать, если 2 мая ваш двор заставят автомобилями?— Будем выгонять из нашего двора чужаков! — сказал Анатолий Лисица.