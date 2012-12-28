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336
57 минут назад
2

Дело о потасовке в баре ушло в суд

31-летний липчанин ударил оппонента по голове и теперь может за это сесть на восемь лет.

31-летний липчанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (по части первой статьи 111 УК РФ).

Ночью 6 декабря прошлого года в баре между двумя ранее незнакомыми мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку.

«По данным следствия, обвиняемый нанёс своему оппоненту один удар в голову, после чего покинул заведение. Пострадавшего госпитализировали. Согласно заключению медиков, его здоровью был причинён тяжкий вред», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

Спустя несколько дней оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №8 задержали подозреваемого дома у его родителей. Он был арестован на время следствия. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
конфликт
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Комментарии (2)

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Сначала новые
гость
4 минуты назад
года 2 дадут, не больше
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Вася
35 минут назад
Пей пиво
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