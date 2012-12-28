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Общество
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57 минут назад
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Дело о потасовке в баре ушло в суд
31-летний липчанин ударил оппонента по голове и теперь может за это сесть на восемь лет.
Ночью 6 декабря прошлого года в баре между двумя ранее незнакомыми мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку.
«По данным следствия, обвиняемый нанёс своему оппоненту один удар в голову, после чего покинул заведение. Пострадавшего госпитализировали. Согласно заключению медиков, его здоровью был причинён тяжкий вред», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
Спустя несколько дней оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №8 задержали подозреваемого дома у его родителей. Он был арестован на время следствия. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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