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сегодня, 17:54
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Через город течет зловонная жижа: река Липовка побелела по всему течению

Жители Липецка в один день пожаловались на жидкость белого цвета, которая растекается по Каменному логу. В поисках ее источника мы прошли от центра города до улицы Вермишева.

Жительница района низовий Каменного лога Екатерина прислал в редакцию фотографии и видео, реки Липовка, наполненной белой жижей.

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— Жижа источает такое зловоние, что глаза режет, — рассказала Екатерина.

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В поисках источника жижи мы прошли по руслу Липовки от улицы Каменный Лог до улицы Яна Берзина. С первых минут стало понятно, что искать источник нужно выше по течению.

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По дороге к нам присоединился молодой человек, который  искренне пытался помочь, но, не дойдя до моста через улицу Терешковой решил идти своей дорогой. 

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В этот момент открывались виды отвесных скал девонского известняка, и следы цивилизации в виде бетонного лотка, проложенного для городских стоков, но давно заброшенного.

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В районе улицы Терешковой мы обнаружили еще один разрушенный временем городской сток.

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Из него пили два голубя — видимо, вода в стоке чище зловонной реки ниже.

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Уже ближе к улице Неделина перемещаться по руслу стало трудно, а после дорожной насыпи и вовсе места стали непролазными.

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Пришлось подняться к гаражам и идти по стеночке. 

— Кого там носит, — прервал пение птиц и треск веток под ногами голос с кавказским акцентом.

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В мимолетной беседе липчанин, из чьего гаража есть дверь с выходом к Каменному логу, рассказал, что белую  жижу он наблюдает уже второй день и подтвердил, что дальше пройти можно. Там даже мосток есть в сторону «железного рынка».

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Стоит отметить, что в районе гаражей река выглядит удручающе: в нее навалены бамперы, покрышки, бытовой мусор и строительные отходы.

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Но и люди здесь ходят, так как после того самого мостка практически до рекреационной зоны мы шли по натоптанной дорожке. Видно, что места не только исхоженные, но и задействованы для разного рода отдыха. А в районе вантового моста, так и вовсе оборудовано место для пикника.

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Виды с холмов на улицу Звездную.

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Тот самый мостик в сторону «железного рынка».

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По-своему сказочные места, испорченные человеком.

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По всему логу выведены такие сливные трубы.

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Когда-то здесь проводили субботник.

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О самой рекреационной зоне между 15-м и 11-м микрорайонами будто забыли. Когда-то здесь проходили плоггинг-забеги, а теперь и водоток забросан покрышками и бревнами с мусором, и мост через реку развалился, о чем говорят лежащие в воде перила.

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Мы шли, а зловонная жижа не пропадала.

Уже за улицей Яна Берзина мы подошли к запруде, где плавали утки. Местные жители говорят, что здесь и выдры водятся. Все было чисто.

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А ближе к домам №№16а и 22а по улице Вермишева мы обнаружили мутный ручей, впадающий в Липовку.  Вытекал он из коллектора, который выходил из-под большой насыпи.

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Здесь стоки дополнял порыв горячей воды у гаражного кооператива «Липчанин». Облаянные собаками, мы поднялись наверх и встретили работников шиномантажки. На вопрос, как давно происходит слив нечистот через этот коллектор, никто не смог ответить. Но бывалый мастер нам сказал, что сюда уже приезжали из администрации, и истока жижи так и не нашли.

Путь.jpg
экология
слив
канализация
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Неравнодушная
1 минуту назад
Живу рядом,сердце кровью обливается от всего этого бардака, который творится,вся работа наших руководителей города только на бумаге,отчитывается красиво,а по факту : грязь ,безнаказанность ,разруха,если было желание одним росчерком пера и хорошим штрафом перекрыли бы работу шаражек загрязняющих такие красивые места,мы не любим ни себя ни природу,что мы оставим детям и внукам грязные разбитые урны ,поломанные лавочки загаженную речку,все очень грустно и безнадежно
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Ник
3 минуты назад
Хозяина нет, с кого спрашивать? Никто ни за что не отвечает.
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Шариков
4 минуты назад
Разруха не в клозетах, а в головах. Жаль, что никто не несет ни за что ответственность.
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ха
30 минут назад
ну, а что сложно узнать чьи трубы со сбросами? короче никто эти заниматься не хочет и не желает, проще металолом с гаражами собирать по городу так как там копеечка падает, а эт льют химию, да и хрен с ней, может там где нарко лаборатория находится и все дерьмо туда сливает, но это же надо исскать, работать, а мы так не любим, вот так и губим сами себя, а побелела она не спроста
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Гость
31 минуту назад
По 20-му партсъезду пройдитесь - вот где зловоние
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ттт
35 минут назад
так заткнуть этот коллектор, у сливателей дряни экологическое бедствие начнется
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эх
29 минут назад
ну это же работать надо, а им так в лом
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Гы-гы
36 минут назад
скоро будут улицы и реки с названиями ;Вонючка ,Зловонная, Засеренная...
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Александр
42 минуты назад
Весь город в таком состоянии.
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