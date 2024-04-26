Через город течет зловонная жижа: река Липовка побелела по всему течению

Жители Липецка в один день пожаловались на жидкость белого цвета, которая растекается по Каменному логу. В поисках ее источника мы прошли от центра города до улицы Вермишева.



Жительница района низовий Каменного лога Екатерина прислал в редакцию фотографии и видео, реки Липовка, наполненной белой жижей.— Жижа источает такое зловоние, что глаза режет, — рассказала Екатерина.В поисках источника жижи мы прошли по руслу Липовки от улицы Каменный Лог до улицы Яна Берзина. С первых минут стало понятно, что искать источник нужно выше по течению.По дороге к нам присоединился молодой человек, который искренне пытался помочь, но, не дойдя до моста через улицу Терешковой решил идти своей дорогой.В этот момент открывались виды отвесных скал девонского известняка, и следы цивилизации в виде бетонного лотка, проложенного для городских стоков, но давно заброшенного.В районе улицы Терешковой мы обнаружили еще один разрушенный временем городской сток.Из него пили два голубя — видимо, вода в стоке чище зловонной реки ниже.Уже ближе к улице Неделина перемещаться по руслу стало трудно, а после дорожной насыпи и вовсе места стали непролазными.Пришлось подняться к гаражам и идти по стеночке.— Кого там носит, — прервал пение птиц и треск веток под ногами голос с кавказским акцентом.В мимолетной беседе липчанин, из чьего гаража есть дверь с выходом к Каменному логу, рассказал, что белую жижу он наблюдает уже второй день и подтвердил, что дальше пройти можно. Там даже мосток есть в сторону «железного рынка».Стоит отметить, что в районе гаражей река выглядит удручающе: в нее навалены бамперы, покрышки, бытовой мусор и строительные отходы.Но и люди здесь ходят, так как после того самого мостка практически до рекреационной зоны мы шли по натоптанной дорожке. Видно, что места не только исхоженные, но и задействованы для разного рода отдыха. А в районе вантового моста, так и вовсе оборудовано место для пикника.О самой рекреационной зоне между 15-м и 11-м микрорайонами будто забыли. Когда-то здесь проходили плоггинг-забеги, а теперь и водоток забросан покрышками и бревнами с мусором, и мост через реку развалился, о чем говорят лежащие в воде перила.Мы шли, а зловонная жижа не пропадала.Уже за улицей Яна Берзина мы подошли к запруде, где плавали утки. Местные жители говорят, что здесь и выдры водятся. Все было чисто.А ближе к домам №№16а и 22а по улице Вермишева мы обнаружили мутный ручей, впадающий в Липовку. Вытекал он из коллектора, который выходил из-под большой насыпи.Здесь стоки дополнял порыв горячей воды у гаражного кооператива «Липчанин». Облаянные собаками, мы поднялись наверх и встретили работников шиномантажки. На вопрос, как давно происходит слив нечистот через этот коллектор, никто не смог ответить. Но бывалый мастер нам сказал, что сюда уже приезжали из администрации, и истока жижи так и не нашли.