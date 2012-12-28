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1189
сегодня, 11:44
6
В области объявлена ракетная опасность
В Липецке и области воют сирены: на территории региона объявлена ракетная опасность.
UPD
: Режим ракетной опасности отменен.
воздушная тревога
ракетная опасность
4
4
8
6
12
Комментарии (6)
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А я
45 минут назад
Сейчас очень далеко от Липецка. Здесь не воют сирены и всегда есть мобильный интернет. Как не хочется возвращаться...
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понятно
сегодня, 12:19
наверное по этому нельзя дозвониться в городскую администрацию
Ответить
Эх
сегодня, 11:52
Господи, когда это всё закончится?
Ответить
никогда
сегодня, 12:09
в 8 областях объявили
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странно
сегодня, 11:48
странно как-то в этот раз выли сирены и диктор ничего не сказал
Ответить
мимо проходил
сегодня, 13:24
слова забыл наверное
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Комментарии (6)