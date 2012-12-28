Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умерла пострадавшая при атаке БПЛА в Липецком округе Светлана Орехова
Происшествия
С липецких АЗС ушли волонтёры
Общество
Сегодня в Липецке: денег в экономике всё больше, а в карманах – меньше, верный способ победить бензиновый кризис
Общество
На площади Революции ловят любителей глухой тонировки
Общество
Во время посвящения в студенты изменится движение пассажирского транспорта в центре Липецка
Общество
Уснул за рулём: крымчанина будут судить за сбитого насмерть под Ельцом дорожного рабочего
Происшествия
27-летняя липчанка сломала липы во время ссоры с парнем — ей вменяют вандализм
Происшествия
Дело о потасовке в баре ушло в суд
Общество
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Собрать урожай конопли помешала полиция
Происшествия
Читать все
27-летняя липчанка сломала липы во время ссоры с парнем — ей вменяют вандализм
Происшествия
Умерла пострадавшая при атаке БПЛА в Липецком округе Светлана Орехова
Происшествия
В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
Общество
Липецкие предприниматели уже получили 35 автоштрафов
Общество
Голод не тётка: 25-летний мужчина украл несколько бургеров из киоска быстрого питания
Происшествия
Не заплатил таксисту, оставил телефон в залог, а потом заявил о грабеже: пассажир оштрафован за ложный донос
Происшествия
В Липецком горсовете изумились «границам трезвости»
Общество
Вчерашние девятиклассники сдают предметы по выбору
Общество
Инспектор ДПС с напарником спас сестру из горящего дома
Происшествия
Высокую компетентность экологической лаборатории НЛМК подтвердила Росаккредитация
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1830
сегодня, 11:58
25

27-летняя липчанка сломала липы во время ссоры с парнем — ей вменяют вандализм

На допросе женщина заявила: «Что под руку попалось»: на аллее были сломаны три дерева. 

Полицейские отыскали женщину, которая в конце августа сломала на проспекте Победы в Липецке три липы: с заявлением о вандализме в отдел полиции №3 обратилась мэрия.  

«Участковые установили, что акт вандализма совершила 27-летняя липчанка. На допросе она пояснила, что во время ночной прогулки по городу поссорилась со своим парнем и под влиянием эмоций выместила гнев на деревьях», — сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Напомним, 24 августа около половины третьего ночи жильцы дома №104 по проспекту Победы увидели на аллее возле остановки «Памятник Чернобыльцам» пьяных мужчину и женщину, которые шумели, а женщина при этом ещё и ломала деревья.

По данным полиции, нанесённый ущерб составил 15 900 тысяч рублей. Ранее «Зеленхоз» заявлял об ущербе в 92 000 рублей.

Погубленные деревья были крупномерами сорта липы мелколистной Гринспаер. Эти деревья «Зеленхоз» высадил два года назад.

1/7
вандализм
хулиганство
0
1
14
1
8

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горыныч
40 минут назад
Вот это баба! И коня на ходу остановит...и деревья поломает!....
Ответить
...
сегодня, 13:40
Пусть назначат ей работы по истреблению канадского клёна. Там и отработает за липы.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:57
Поддерживаю. Этого дела ей хватит до пенсии))
Ответить
Липа
сегодня, 13:38
Это не вандализм,это убийство!Прощайте,сестры!
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:38
Желаю Зеленхозу не мириться с меньшей оценкой ущерба, а доказать в суде реальную стоимость деревьев (с учётом ухода за ними в течение 2-х лет) и сложность восстановления должного вида этой аллеи. Неизвестно ещё, есть ли у Зеленхоза такие липы и того же возраста и качества. А гармония улицы нарушена из-за тупых пьяниц.
Ответить
Мимо проходила
сегодня, 13:38
Я тоже за наказание на общественных работах. Пусть 15 суток деревья высаживает на улицах городв и на питомнике поработает на уходе за саженцами.
Ответить
что сказать
сегодня, 13:08
дама ломавшая деревья - готовый сотрудник лесоповала, такой талант "нужно использовать", а Зеленхоз - красавцы с большой буквы "К". Бизнес на конских закупочных ценах наше всё. В следующий раз баобабы из золота посадите - заработаете немеряно.
Ответить
А
46 минут назад
Вы попробуйте вырастить саженец из семечки до посадочного возраста, посчитайте затраты и еще, пересадите и два года следите, чтоб прижился. Сами то, видимо, ни одного дерева не посадили в жизни, поэтому и не знаете его цену!!!
Ответить
)
сегодня, 13:00
Обычные маргиналы, у нас таких большинство. От Осинки не родятся апельсинки
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:59
Не надо заводить на неё уголовное дело лучше и полезнее пусть поработает в виде наказания в Зеленхозе на посадке деревьев.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:54
Разве это наказание?)) Посадить саженец - дело лёгкое, даже примитивное. А вот вырастить здоровым - это надо уметь.
Ответить
Правда
сегодня, 12:52
Женщина без любви мужчины становится зверем.Так что мужики любите женщин,пока любится.
Ответить
дед Макар
сегодня, 12:44
а вековые дубы ей слабо повалить ?
Ответить
Шакира
сегодня, 13:51
Хахахаха, представила как дубы падают от силушки этой мадам, хахаха
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить