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Происшествия
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сегодня, 11:58
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27-летняя липчанка сломала липы во время ссоры с парнем — ей вменяют вандализм
На допросе женщина заявила: «Что под руку попалось»: на аллее были сломаны три дерева.
«Участковые установили, что акт вандализма совершила 27-летняя липчанка. На допросе она пояснила, что во время ночной прогулки по городу поссорилась со своим парнем и под влиянием эмоций выместила гнев на деревьях», — сообщает «МВД Медиа».
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм».
Напомним, 24 августа около половины третьего ночи жильцы дома №104 по проспекту Победы увидели на аллее возле остановки «Памятник Чернобыльцам» пьяных мужчину и женщину, которые шумели, а женщина при этом ещё и ломала деревья.
По данным полиции, нанесённый ущерб составил 15 900 тысяч рублей. Ранее «Зеленхоз» заявлял об ущербе в 92 000 рублей.
Погубленные деревья были крупномерами сорта липы мелколистной Гринспаер. Эти деревья «Зеленхоз» высадил два года назад.
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