СК распространил ориентировку о розыске пропавшего заместителя транспортного прокурора

На сайте СУ СК РФ по Липецкой области размещена ориентировка о розыске Сергея Коняева — заместителя регионального транспортного прокурора.

«Правоохранительными органами Липецкой области разыскивается Коняев Сергей Викторович, 1976 года рождения, житель города Ельца, который 18.04.2024 на своем личном автомобиле марки «HONDA CR-V» государственный регистрационный знак «К048ХЕ/48» убыл в неизвестном направлении.

Следственные органы СК России по Липецкой области обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении мужчины, с просьбой сообщить известные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8-910-742-98-27 либо 8-919-168-51-61. Конфиденциальность гарантирована», — говорится в сообщении областного управления Следственного комитета.

Напомним, Сергей Коняев перестал давать о себе знать в прошлый четверг. Ранее GOROD48 сообщал об одной из версий его исчезновения .