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677
58 минут назад
6

Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе

Если контракт будет разыгран на торгах, дорожные работы начнутся уже в этом году.


Липецкая мэрия выставила на торги закупку по строительству дороги, которая должна соединить улицу Белана с Воронежским шоссе. Стартовая цена контракта — 206 млн рублей.

Эта дорога нужна как воздух для разгрузки магистралей в спальных микрорайонах Липецка. Проектировать ее начали еще в 2016 году при мэре Сергее Иванове, но денег на реализацию проекта тогда не нашлось. Сейчас средства появились. 

Согласно техническому заданию, подрядчику надлежит построить 633 метра четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова (район 7-й поликлиники) до «Ашана» и 417 метров дополнительной полосы на Воронежском шоссе. 

новая дорога.jpg

Пропускная способность новой дороги рассчитана  до 2044 года и составляет 4 047 машин в час, грузонапряженность – 1 миллион тонн в год. Дорогу в 14 метров шириной с тротуаром и газонами подрядчик должен начать строить в этом году, а завершить — в 2025-м. Можно было бы завершить работы и к концу этого года, но ресурсникам необходимо вынести из зоны строительства свои сети: компании «РВК-Липецк» на это необходимо 110 млн рублей, газовикам — 95, 5 миллиона. 

Подрядчик на строительство 633-метрового участка дороги определится в мае.

улица Белана
дорога
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
16 минут назад
А как в Воронеж ехать,по 2х полосной? Через Подгорное,Хрущевке и Ленино?
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Рус.яз.
31 минуту назад
"Пропускная способность этого участка по состоянию на 2044 год ..." не слишком далеко заглянули??????
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Глаз народа
31 минуту назад
Идея классная, реально её не хватает, выезд с Катукова на танк разгрузится в час пик
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Гость
31 минуту назад
Отлично
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Вы издеваетесь
36 минут назад
Когда отремонтируют дорогу на кольце Катукова - Стаханова??? Там каждый день по сотни тысяч машин проезжает!!!
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Гость
43 минуты назад
на лестницу в логу денег нет, а дорогу пожалуйста.....чудны дела
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