Экс-главный тренер «Металлурга» возглавил «Атом»

В действии принцип: сделать шаг назад, чтобы затем – два вперёд.

Бывший главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков возглавил «Атом» из Нововоронежа, выступающий в первенстве СФФ «Центр» (третий дивизион).Атомщики – неоднократные чемпионы «Центра», но сейчас в финале за 1-10-е место идут лишь на 4-м месте. Что и стало причиной расставания с прежним наставником Марсом Сахабутдиновым, замену которому нашли в Липецке.Первый матч во главе новой команды Бугаков проведёт 16 сентября дома с «Фортуной» (Боровск). А 20 сентября отправится в Елец, это будет «дерби» двух тренеров, раньше имевших отношение к «Металлургу» – Бугакова и Владимира Рогачева.Дмитрий Бугаков возглавлял «Металлург» с приставкой «и.о.» в 2024 году и одержал четыре победы в 10-ти матчах, сезон-2025 полноценно начал на посту главного тренера – 22 матча, 12 побед, после чего был отправлен в отставку. В последнее время работал детским тренером в ДЮСШ №12. Бугаков имеет тренерскую лицензию «А-UEFA», которая позволяет ему работать главным тренером в командах вплоть до второй лиги.Отметим, что «Атом» уже становился трамплином в карьере отечественных тренеров. В 2023 году команду возглавлял Михаил Сальников, который затем пошел на повышение в «Динамо-Владивосток» («Серебро»), а сейчас трудится в «Энергии Луки» из Великих Лук (вторая лига).