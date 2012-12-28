Происшествия
1915
сегодня, 09:50
10
35-летний ельчанин украл невесту для сына друга и пытался подкупить полицейского
Суд оштрафовал его за приготовление к даче взятки.
Деньги мужчина неоднократно предлагал начальнику отделения уголовного розыска, после того как полицейские задержали его в деревне Казинка Елецкого округа по делу об исчезновении 16-летней жительницы Нальчика. За 20 тысяч рублей полицейский должен был отпустить его и похищенную из семьи девочку без оформления документов о задержании.
«Мужчина забрал девочку без ведома родителей и увез в Липецкую область по просьбе родственника в качестве «несовершеннолетней невесты» для его сына. По его мнению, девочку он не похищал, а действовал по цыганскому обычаю», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Напомним, что обвиняемого полицейские остановили за рулём автомобиля, в котором он вез несовершеннолетнюю невесту. Выяснилось, что его пассажирка объявлена в розыск — ставропольские родственники девушки обратились в полицию. При этом девушка добровольно ехала к жениху.
В суде мужчина полностью признал вину.
1
0
5
1
13
Комментарии (10)