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1915
сегодня, 09:50
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35-летний ельчанин украл невесту для сына друга и пытался подкупить полицейского

Суд оштрафовал его за приготовление к даче взятки.

Елецкий городской суд назначил 35-летнему мужчине за приготовление к даче взятки должностному лицу штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того конфискованы 20 тысяч рублей, которые ельчанин приготовил для подкупа.

Деньги мужчина неоднократно предлагал начальнику отделения уголовного розыска, после того как полицейские задержали его в деревне Казинка Елецкого округа по делу об исчезновении 16-летней жительницы Нальчика. За 20 тысяч рублей полицейский должен был отпустить его и похищенную из семьи девочку без оформления документов о задержании. 

«Мужчина забрал девочку без ведома родителей и увез в Липецкую область по просьбе родственника в качестве «несовершеннолетней невесты» для его сына. По его мнению, девочку он не похищал, а действовал по цыганскому обычаю», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Напомним, что обвиняемого полицейские остановили за рулём автомобиля, в котором он вез несовершеннолетнюю невесту. Выяснилось, что его пассажирка объявлена в розыск — ставропольские родственники девушки обратились в полицию. При этом девушка добровольно ехала к жениху

В суде мужчина полностью признал вину.

авария
ДТП
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Нонка
37 минут назад
Ах как в Липецке цыгане не цыгане а -тузы ... Не берут девчонку замуж без коровы и козы....
Ответить
Хатабыч
сегодня, 11:58
Жадина, калым не захотел платить, вот теперь и получи. Скупой платит дважды.
Ответить
...
сегодня, 11:43
Виновна девушка. Села в машину добровольно, дала согласие на свое похищение и тем самым спровоцировала эту ситуацию.
Ответить
Однако
сегодня, 11:12
Так ли все на самом деле?...
Ответить
А
сегодня, 11:01
В Нальчике разве цыгане?
Ответить
Так
сегодня, 11:46
А почему нет? Они по всей стране живут как и люди других национальностей.
Ответить
Асисяй
сегодня, 10:36
Дикий народ! Дети гор.
Ответить
Действительно
сегодня, 10:28
Отштрафовали только за дачу взятки? А с несовершеннолетней что?
Ответить
Гость
сегодня, 11:49
Да нормально все, вышла замуж и родила шестерню уже
Ответить
1
сегодня, 10:01
То есть статью о похищении человека не применили? Узнаю Пипецк
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