Фонтаны в Липецке включат в 10 утра 1 мая

Больших торжеств в ближайшие длинные выходные не ожидается.

Запуск фонтанов в Липецке намечен десять утра 1 мая. В среду утром должны заработать фонтаны на площадях Соборной, Театральной, Константиновой, Мира, Франценюка и один фонтан на улице Ленина. Второй находится на ремонте и его собираются запустить к Дню города, так же как и фонтаны на Комсомольском пруду.Первомайские праздники уже несколько лет больше напоминают длинные выходные. Украшать Липецк флагами планируют ближе к Дню Победы. В городских парках на Первомай развлекательных программ не готовят, сославшись на Страстную неделю. В федерации профсоюзов Липецкой области рассказали, что демонстрацию проводить не собираются.