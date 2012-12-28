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Общество
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22 минуты назад
Фонтаны в Липецке включат в 10 утра 1 мая
Больших торжеств в ближайшие длинные выходные не ожидается.
Первомайские праздники уже несколько лет больше напоминают длинные выходные. Украшать Липецк флагами планируют ближе к Дню Победы. В городских парках на Первомай развлекательных программ не готовят, сославшись на Страстную неделю. В федерации профсоюзов Липецкой области рассказали, что демонстрацию проводить не собираются.
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