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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: денег в экономике всё больше, а в карманах – меньше, верный способ победить бензиновый кризис

Главное культурное событие дня – посвящение первокурсников в студенты.

Тепло вернулось

Днём в Липецке от +25 до +27 градусов и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду: 

– ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
– ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
– ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
– ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;
– ул. Д. Писарева, 37;
– ул. Лутова, 11, 15;
– ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
– ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
– ул. Прудная, 2;
– ул. Светлова 26, 29, 29а, 31, 31а;
– ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
– ул. Юношеская, 13;
– ул. Ярославская 13, 19;
– пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Варшавской, Дачной, Добровской, Д. Писарева, Жактовской, И. С. Бурлакова, Исполкомовской, Медицинской, Минской, М. Светлова, О. Городовикова, Олимпийской, Паровозной, Патриотической, Поселковой. Почтовой, П. П. Постышева, Прудной, Р. Зорге, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Тихой, Ударников, Шахматной, Ю. Смирнова, Ярославской, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Узорном, Усадебном, Чистом,

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. В. Музыки;
– ул. Добровская;
– ул. Железногорская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
– ул. М. И. Неделина, 1а,1в;
– ул. Опытная 11б 19, 19б;
– ул. Патриотическая.

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Пробки

«Яндекс-карты» вовремя предупредят о заторах и помогут избежать дорожных ловушек тех, кто ещё сохраняет возможность передвигаться по городу на личном авто.


Найти бензин

А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Посвящение в студенты

В 13:00 на Городище состоится главное культурное событие дня – посвящение первокурсников в студенты (16+).

Хедлайнер праздника – 25-летний популярный рэпер Гарик Погорелов. Ниже программа праздника на графике от мэрии Липецка.

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Радуга-дуга

В 18:00 возле центрального выхода в парк Металлургом начнётся программа «Радуга спорта» (6+).

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Фото vk.ru/parki48lip

Организованные МАУК «Культурные пространства Липецка» активный досуг и придвижные игры.

Лебединая песня

В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) стартует новый мини-конкурс по театральным читкам (12+).

Сегодня будут читать пьесу Валентина Красногорова «Лебединая песня». Любой желающий сможет прийти и посмотреть на конкурсантов, а заодно получить удовольствие от пьесы, в которой идёт речь о мужском и женском, о любви, немного смешного и немного грустного.

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Участники проекта, фото vk.ru/club216293636

Вход – любое добровольное пожертвование.

Городской ДК открывает сезон

В 18:30 в городском дворце культуры Липецка (ул. Коммунистическая, 20) начнётся торжественное открытие 65-го творческого сезона (6+).

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Фото vk.ru/gdklipetsk

Большой праздничный концерт, в котором выступят все ведущие коллективы дворца, чтобы показать яркие, любимые и абсолютно новые номера. Живой звук и яркая игра света.

Наличные деньги всё популярнее

Средняя сума наличных в карманах липчан – 3500 рублей, подсчитали в SuperJob. Богаче мужчины: они держат при себе 4 100 рублей, а главными толстосумами являются мужики в возрасте от 45 лет – 4 200 рублей, а те их них, кто разрабатывает свыше 150 тысяч рублей в месяц – аж 4 900. Женщинам хватает и 2 900 рублей.

Вы возразите, что большинство средств липчане продолжают хранить на банковских картах? Всё так, но по данным медиахолдинга «Просто.», объём снятия наличных за последний год вырос на 25%.

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65% липчан предпочитают расплачиваться банковскими картами, 7,7% — с помощью QR-кода. Расчёт наличными деньгами предпочитают 11,9%, их число увеличивается.

При этом 26% опрошенных отметили, что продавцы стали чаще просить оплатить покупки наличным. Обратную тенденцию увидел только 1%, который заявил, что продавцы начали реже просить бумажные деньги.

Что нам снег, что нам зной, что нам кризис затяжной?

50% липчан в просе SuperJob заявили, что поддерживают строительство новых АЗС. Особенно отличаются сообразительностью мужчины: 60% верят, что новые заправки помогут нормализовать ситуацию с бензином, среди женщин таких прозорливых 36%.

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Всё это напоминает ситуацию про питие боржоми при отказавших почках, но все же… Противников строительства заправок 16%, они замечают, что мало смысла в новых АЗС, если действующие все равно стоят пустыми.

Кино с Иствудом и Хэнксом

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, правда хиты Голливуда доступны нашим зрителям далеко не всегда. Но в одном из фильмов снимались Иствуд и Хэнкс, правда, первого зовут не Клинт, а Скотт, а второго – не Том, а Коллин.

«Последний рубеж». США, 2026. Военный боевик. Режиссёр Род Лури (18+).

Во время Арденнской операции 1944 года раненый американский офицер Джон Касл оказывается в тылу врага. Оставшийся единственным выжившим в отряде, он пытается пробиться к своим, имея при себе лишь военный радиопередатчик.

В ролях: Скотт Иствуд, Колин Хэнкс, Онжаню Эллис.


«Турбулентность». США, 2025. Боевик, приключения. Режиссёр Клаудио Фах (18+).

Ради спасения брака молодые супруги Зак и Эмми отправляются в полет на воздушном шаре над Доломитами. Но появление незваной попутчицы Джулии нарушает их идиллию. На высоте 5000 метров старые тайны выходят наружу, а разбушевавшаяся стихия превращает романтическое приключение в жестокую битву за выживание.

В ролях: Гера Хилмарсдоттир, Джереми Ирвин, Ольга Куриленко.


«Крушение рейса». США, 2026. Ужасы, триллер. Ренни Харлин (18+).

Самолёт международного рейса Лос-Анджелес – Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета. Они теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.

В ролях: Аарон Экхарт, Молли Райт, Келли Гейл.


Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Магомед
5 минут назад
А почему все комики , блогеры и. т.д " Гарики" ? Может пора называться какими нибудь " Игорями Александровичами" и др. Как кликухи поганые, как говорил Жеглов
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ГДЕ???
20 минут назад
в культурном пространстве????????
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Виктор
38 минут назад
Приложения для мониторинга бензина есть а бензина нет и в чем смысл ? Вчера стоял 2 часа не повезло бензин закончился
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RUKA
29 минут назад
Смысл в движухе! Разве вы её не любите?
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