Сегодня в Липецке: денег в экономике всё больше, а в карманах – меньше, верный способ победить бензиновый кризис

Главное культурное событие дня – посвящение первокурсников в студенты.

Днём в Липецке от +25 до +27 градусов и без осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





– пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









С 9:00 до 17:00 обесточат:





– ул. Патриотическая.









А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 18:00 возле центрального выхода в парк Металлургом начнётся программа «Радуга спорта» (6+).









Фото vk.ru/parki48lip

В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) стартует новый мини-конкурс по театральным читкам (12+).





Сегодня будут читать пьесу Валентина Красногорова «Лебединая песня». Любой желающий сможет прийти и посмотреть на конкурсантов, а заодно получить удовольствие от пьесы, в которой идёт речь о мужском и женском, о любви, немного смешного и немного грустного.









Участники проекта, фото vk.ru/club216293636

В 18:30 в городском дворце культуры Липецка (ул. Коммунистическая, 20) начнётся торжественное открытие 65-го творческого сезона (6+).













Фото vk.ru/gdklipetsk

Средняя сума наличных в карманах липчан – 3500 рублей, подсчитали в SuperJob. Богаче мужчины: они держат при себе 4 100 рублей, а главными толстосумами являются мужики в возрасте от 45 лет – 4 200 рублей, а те их них, кто разрабатывает свыше 150 тысяч рублей в месяц – аж 4 900. Женщинам хватает и 2 900 рублей.





Вы возразите, что большинство средств липчане продолжают хранить на банковских картах? Всё так, но по данным медиахолдинга «Просто.», объём снятия наличных за последний год вырос на 25%.









50% липчан в просе SuperJob заявили, что поддерживают строительство новых АЗС. Особенно отличаются сообразительностью мужчины: 60% верят, что новые заправки помогут нормализовать ситуацию с бензином, среди женщин таких прозорливых 36%.



















