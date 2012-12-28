Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей

Департамент развития территории мэрии Липецка начал штрафовать нерадивых предпринимателей за нарушение Правил благоустройства.

С начала года департамент развития территории администрации Липецка выдал собственникам и арендаторам 472 предписания об удалении со стен зданий так называемых тэгов — так представители городской субкультуры называют вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие-либо поверхности, зачастую в общественных местах. Обычные люди считают это обычным вандализмом, а чиновники — нарушением Правил благоустройства. За такие художества КоАП по Липецкой области предполагает штраф: для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.Сегодня заместитель председателя департамента Татьяна Инютина и сотрудница ведомства Маргарита Лотоненко проверили несколько объектов торговли и ресурсоснабжающих организаций, которые являются нарушителями городских Правил благоустройства. Предписание закрасить тэги на ветхой трансформаторной подстанции №30, находящейся на улице Фрунзе, 23, в которой, как кажется, находится оборудование эпохи ГОЭЛРО, получит липецкий филиал «Россетей».— Помимо предприятий малого и среднего бизнеса мы контролируем состояние и объектов энергетики. На этой подстанции мы видим граффити, мешки с мусором, пустые бутылки. Любая организация должна следить за своими объектами и прилегающей к ней территории. Руководство «Липецкэнерго» получит предписание устранить выявленные нарушения к 30 мая. Иначе — штраф, — говорит Татьяна Инютина.Пока из 472 предписаний их адресаты не исполнили 19, из них три — на счету ресурсных организаций.Светлана Дорофеева, бухгалтер ИП Пищалина О.В., которой принадлежит кафе «Никольское» на улице Барашева, 1 согласна с тем что свое имущество нужно держать в порядке. Она говорит, что в прошлом году в кафе заменили ступеньки, но, очевидно, плитка была некачественной, раз рассыпалась к весне. А что до облупившегося фасада, то его ремонт будет стоить немалых денег. «Но будем стараться», — вздыхает бухгалтер.Этому ИП сотрудники департамента выписывают предписание по наведению порядка к 3 июля.— Все, что мы обнаружили, является нарушением Правил благоустройства. И это же видят горожане, ведь кафе стоит на красной линии, через это место ежедневно ходит множество людей. Мы знаем, что все эти нарушения возникли не вчера. Тут очевиден накопительный эффект. А рядом - храм, неподалеку — Следственный комитет (на самом деле, прокуратура Советского района на соседней улице Октябрьской, 71. — Прим. GOROD48), который наблюдает за ситуацией. По чуть-чуть, но нужно исправлять ситуацию к лучшему. От вас зависит общий облик города, — стращает бухгалтера Татьяна Инютина.Работа по контролю за содержанием входных групп в кафе, ресторанах, аптеках, магазинах, офисах ведомством начата на прошлой неделе. Бизнесменам уже выдано 20 предписаний о наведении порядка. В департаменте считают, что в целом коммерсанты положительно реагируют на предупреждения, иногда в тот же день, когда их получают.Как пример — компании «Мега-Ком» на улице Фрунзе, 43. Сегодня утром инспектор управы обнаружил прямо у входа в офис груду мешков со строительным мусором. Зафиксировал нарушение, выписал предписание и зря! Уже к обеду от мешков с мусором не было и следа.— Это тоже хорошо — нас слышат. Для наведения порядка оказалось достаточно профилактической меры, — говорит Татьяна Инютина и благодарит директора компании Антона Морозова.— Мы — за порядок. И без предписания все бы убрали, — отвечает коммерсант.