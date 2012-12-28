Неделя 48
548
сегодня, 08:00
7
Итоги недели
В 08:00 в пятницу «В Липецкой области начались выборы президента России». В регионе открылись 833 избирательных участка. Из 896 тысяч избирателей 105 тысяч изъявили желание проголосовать дистанционно, а 18 тысяч воспользовались опцией мобильный избиратель. По состоянию на 20:00 16 марта явка в Липецкой области составила 61,18%, через систему ДЭГ проголосовало более 91% зарегистрировавшихся в ней избирателей.
Чтобы ничего не помешало избирателям сделать свой выбор, когда им будет удобно, департамент образования мэрии Липецка решил, что в пятницу, 15 марта, большинство детей будут учиться дома — многие избирательные участки находятся в школах.
Во вторник на специально созванной ради этого внеочередной сессии горсовета депутаты проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в субботу и воскресение. 12 миллионов рублей компенсации расходов перевозчикам нашли в областном бюджете. Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что это повысит доступность избирательных участков в дни проведения президентских выборов. При этом пассажирам все равно необходимо получить билет, приложив транспортные и банковские карты к терминалу оплаты — деньги при этом взиматься не будут.
Для привлечения избирателей на выборы мэрия пошла еще на один неординарный шаг. В эти выходные для жителей частного сектора организовали 10 автобусных маршрутов, а тем, кто живет на юго-западе Липецка в новых массивах, выделили для поездок три новых электробуса. Чтобы избежать каких-либо эксцессов, в четверг один такой «КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте (по регулярным маршрутам электробусы поедут уже этой весной).
Также «На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства». В списке мэрии — 24 места в разных районах города.
Красный — желтый — зеленый
24 февраля Минобороны сообщило о двух перехваченных беспилотниках, упавших на территорию Новолипецкого комбината. На этой неделе налеты на регион повторились.
Ранним утром в среду «В Липецке объявили опасность атаки БПЛА». Около шести утра в городе зазвучали сирены.
— Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил губернатор в своем Telegram-канале.
Через час Игорь Артамонов объявил об отбое воздушной тревоги. Утренние события стали поводом для заседания регионального оперштаба. После чего губернатор сообщил о введении в регионе двухуровневой системы оповещения населения. Она будет соответствовать степени опасности. Первый уровень — жёлтый, означающий воздушную опасность. Этот сигнал носит информационный характер. Введение жёлтого уровня не влияет на нормальную жизнедеятельность региона.
«При получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС».
Второй уровень — красный, означающий угрозу атаки БПЛА. Это значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До населения сигнал доводится при помощи звуковых сирен, пуш-уведомлений, сообщений в официальных каналах, речевого оповещения.
При получении сигнала «Угроза атаки БПЛА» необходимой перейти в помещения без окон, не покидать домов и квартир, не пользоваться лифтом. Находящимся в это время на улице следует зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. В таких местах стоит находиться до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. Не покидайте квартиры до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
К этой новости было оставлено много комментариев. В них жаловались, что в разных районах Липецка не слышен сигнал сирен, а подвалы некоторых многоэтажек не подходят под укрытия.
— Что опять не так, граждане! Вечно недовольные, не так предупредили, не так написали. Сохраняйте спокойствие, не наводите панику, всё под контролем, — ответила на такие жалобы Незваная.
В пятницу эту систему оповещения уже и протестировали. В седьмом часу утра Игорь Артамонов и ГУ МЧС РФ по Липецкой области объявили о введении желтого режима воздушной опасности: вблизи границ региона система ПВО выявила беспилотники. Через час губернатор объявил о двух подавленных БПЛА в Становлянском районе и об отбое воздушной тревоги. После обеда «Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА» упавшего в феврале на территорию НЛМК.
— Вы — герои, парни! Спасибо вам! — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Спрашивает томно
март у февраля:
«Может быть, дружище,
мы начнём с нуля?»
Весна начала теснить зиму. Робко, конечно, но днем уже держится плюсовая температура. Такие погодные качели рвут асфальт как тузик – грелку.
Вице-мэр Николай Дергунов рассказал GOROD48, на ремонт каких улиц будут потрачены выделенные губернатором Игорем Артамоновым 250 миллионов рублей, о чем было заявлено им на этой неделе в ОЦКНТ на встрече с активными горожанами:
— Часть этой суммы при наступлении устойчивых положительных температур мы потратим на восстановление большими картами улиц Ковалева, Студеновской, Советской, Плехановского спуска. К концу недели, после объезда Липецка, определим другие улицы, требующие ремонта.
За зиму на улицы высыпаны 36 тысяч тонн песка и соли. Убирать Липецк начали с улиц, которые в мэрии считают магистральными.
В муниципальном управлении благоустройства говорят о том, что у них сейчас сложный период. Центральные улицы уже надо очищать от снега и грязи, а в частном секторе — продолжать рассыпать песок, так как ночью еще приличный минус. Поэтому и технику «переобули» частично. Из-за большого фронта работ департамент дорожного хозяйства и благоустройства планируется привлечь на уборку города дополнительные четыре бригады.
— Толщина льда в колее в частном секторе (район Шкатова ) доходит до 25 см. С разбитыми бамперами много машин ездят. А все потому, что проезжал трактор пару-тройку раз и то с поднятым ковшом. Работу ему оплатили, а проверить не проверили, как почистил, — написал Народ.
— Сейчас во многих местах города проехать это целая лотерея. Можно сесть на брюхо спокойно. Лёд. Крайний большой снегопад администрация профукала. А теперь как есть, — поддержал его Чирчикянин.
— 36 000 тонн пескосоляной смеси; вместимость ж.д. вагона 70 тонн; 36 000 разделить на 70 = 514 вагонов. 514 вагонов, Карл! Вы сами в это верите? — воскликнул Работник.
Мы попытались вычислить, «Сколько в Липецке снега в пирамидах Хеопса?» По данным региональных метеорологов, в начале недели высота снежного покрова в Липецке составляла 26 сантиметров. Один кубометр снега, получается, размазан по четырем квадратным метрам города. Площадь Липецка — 330,15 км². Сократим для простоты счета до 330 000 000 м³. Следовательно, на улицах города скопилось 82 500 000 м³ снега. Его столько, что из него можно было бы построить 31 такую пирамиду!
Конечно, эти подсчеты условны. Зато в МБУ «Управление благоустройства Липецка» точно знают, что с улиц к началу этой недели уже вывезли 392 123 кубометра снега. В кузов «КамАЗа» входит до 20 кубометров снега. Если брать этот груз за единицу подсчета, то грузовики МБУ совершили с ноября 19 600 ходок!
— Почти 20 тыс ходок. Получается, если один «КамАЗ» в день делал не более 10 ходок, снег вывозили 20 «КамАЗов» ежедневно почти 3,5 месяца, — посчитал Липчанин.
Придумали большое дело:
уже есть сметы, чертежи.
Теперь необходим инвестор,
готовый вкладывать в проект
Весна — начало больших строек. «Мэрия Липецка оценила ремонт мостов на улицах Фрунзе и Студеновской в 377 000 000 рублей». Оба они 1956 года постройки. Их общее состояние эксперты ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» в 2021 году признали неудовлетворительным из-за выявленных многочисленных дефектов.
Напомним, что в этом году в Липецке ремонты начнутся сразу на пяти мостах. Первыми строители примутся за реконструкцию горбатого моста на улице Советской 1948 года постройки. Подрядчик для него уже найден — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В мэрии обещали перекрыть половину моста для движения транспорта 10 февраля, но выяснилось, что департамент градостроительства и архитектуры забыл о необходимости выноса из зоны работ сетей ресурсных организаций. Поэтому дата ограничения движения по мосту сдвинута на неопределенный срок.
В ремонты также попадут мосты через Липовку на улицах Октябрьской и Первомайской. Так как одновременное их перекрытие неминуемо привело бы к транспортному коллапсу, мэрия решила растянуть работы на два года. Поэтому ремонты моста на Студеновской и моста на пересечении улиц Фрунзе-Плеханова закончат в 2025 году.
О русле Липовки как о неком градостроительном стержне, вокруг которого можно было бы обустроить современное городское пространство много говорили при мэре Сергее Иванове. При мэре Евгении Уваркиной эта часть города попала в так называемое зеленое ядро с Верхним и Нижним парками, Зеленым островом и набережной. Но дальше разговоров дело не пошло. А интересные наработки уже есть. Например, молодой липецкий архитектор Иван Рощупкин предложил проект набережной Липовки и даже получил за этот проект стипендию Союза архитекторов России.
— Надоело смотреть на заброшенное состояние набережной. Хотелось как-то оживить это место, чтобы оно стало точкой притяжения для липчан и гостей города, — рассказал GOROD48 Иван Рощупкин.
Правда, финансовую составляющую проекта архитектор не прорабатывал. А ведь это сейчас — самое главное.
Посмотри, начальник,
ох я молодец,
я могу в экселе
удалить столбец
На этой неделе «На улице Катукова горела мусорка». Жильцы дома, возле которого случился пожар, рассказали GOROD48, что недовольны и ее местом, и вечной антисанитарией, и отсутствием отсека для крупногабаритных отходов. А что же «ЭкоПром»? Говорит, что ежедневно вывозит отходы из контейнеров, а крупногабаритные отходы — не реже, чем раз в 10 дней согласно нормам, СанПиН. Но дело в том, что рядом с этой площадкой находятся крупные магазины, пиццерия, ресторан. Все они складируют отходы на этой площадке. Контейнеров на такие объемы отходов недостаточно.
И эта проблема в Липецке почему-то труднорешаемая (см. «История одной мусорки»).
— Мусорка безобразная, без навеса! Жители дома неоднократно писали жалобы, чтобы ее убрать, но они проигнорированы! Расположение мусорки в данном месте опасно, так как оно рядом с ТП, и детской площадкой! Примите меры! — взмолилась Елена.
— Проблема действительно большая! Мало того, что валяется мусор и не радует глаз, но самое главное, что в тёплое время года невозможно находится от вони на детской площадке детям и их родителям. Всё гниет и по всему двору разносится нестерпимый смрад, — поддержал соседку Андрей.
«ЭкоПром» не убирает мусор где ни попадя». Так региональный оператор отреагировал на обидный плакат, прикрепленный к дереву у дома №80 по улице Первомайской, под которым с прошлого года лежит мешок с листовой.
— Региональный оператор вывозит отходы только с утвержденных мест накоплений отходов, — отреагировали на присланные GOROD48 фотографии в «ЭкоПроме».
Меж тем в Госжилинспекции мы выяснили, что «ЭкоПром» находится ровно в одном в шаге от возможного расторжения с ним договора со стороны областного управления экологии на вывоз мусора из его зоны ответственности: Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Чтобы получить формальный повод к этому, нужны девять вступивших в силу постановлений Госжилинспекции о привлечении регоператора к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. А с начала года таких постановлений ГЖИ в адрес «ЭкоПрома» выписало уже восемь.
В ведомстве подчеркнули, что состояние многих контейнерных площадок в Липецке даже сегодня, когда ничто не препятствует своевременной уборке мусора, не выдерживает никакой критики. Ситуацию еще больше усугубляет нерасторопность управляющих компаний, в обязанности которых входит соблюдение санитарных требований на контейнерных площадках и вокруг нее.
Зачастую нерешаемой остается проблема подтопления подвалов. Показательной можно считать историю жильцов нескольких домов в Левобережье, подвалы которых с начала декабря заливают нечистоты. Решить ее не могут ни управляющие компании, ни компания «РВК-Липецк». Ресурсная компания была даже вынуждена вскрыть искусственный газон футбольного поля на территории школы №7, но причину появления нечистот в подвалах многоэтажек пока так и не определили.
Может, дела в сфере ЖКХ пойдет на лад с приходом в соответствующий департамент мэрии нового руководителя? Сергей Ходяков стал седьмым его председателем с 2019 года. Бывший гендиректор ЛГЭКа сменил Ирину Вербецкую, ушедшую в отставку в связи с переходом на работу в одну из федеральных структур.
— У Сергея Ходякова отменный опыт работы в отрасли и крепкое рукопожатие. Уверена, что силу этого рукопожатия скоро почувствуют другие. Новый председатель департамента сможет консолидировать наши усилия в наведении порядка в жилищно-коммунальной сфере, — сказала GOROD48 мэр Липецка, комментируя это назначение.
— Расстрельная должность. Кто в очереди 8-ым? – спросил у провидения Житель.
— Господи, спаси нас от эффективных менеджеров и подай, Господи, настоящего хозяйственника и не вора, — попросила ГОСТЬ 53.
— Правильно назначен, соответствующее образование, трудовую деятельность начинал с рабочей должности, стаж 15 лет и опыт руководящей работы. Только вот эта должность незавидная, хотя для закалки самое оно. Наконец то мужчина, что немаловажно. Будем надеяться задержится, удачи, — пожелал успехов новому председателю департамента И.
Ну и ну!
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!» Этого потребовал у суда потерпевший по делу о краже. 67-летний риэлтор Алексей Попов уверен, что его обидчика судят не по тем статьям Уголовного кодекса, которых тот заслуживает.
«Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет» — в Липецке в третий раз (!) начался процесс по обвинению Алексея Фомина в расправе 23 года назад над женой и падчерицей — прошлой весной это уголовное дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимого к ответственности.
Во вторник поездка на автобусе 343-го маршрута обошлась 21 пассажиру в 1000 рублей каждому. А ведь они ехали не в Москву! Как выяснилось, причиной было тестирование обновленного программного обеспечения платежного терминала. Деньги путешественникам, конечно, вернули.
«Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда». А ведь бюджету Липецка подрядная организация причинила ущерб на более чем 18 миллионов рублей. И никто оказался ни в чем не виноват!
А тут вообще без комментариев: «78-летний пенсионер решил стать брокером и перевёл мошенникам 615 000 рублей»!
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