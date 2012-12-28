Итоги недели

Президентские выборы — это, конечно, главная новость этой недели, и не только для России. Впервые они стали трехдневными.В 08:00 в пятницу. В регионе открылись 833 избирательных участка. Из 896 тысяч избирателей 105 тысяч изъявили желание проголосовать дистанционно, а 18 тысяч воспользовались опцией мобильный избиратель. По состоянию на 20:00 16 марта явка в Липецкой области составила 61,18%, через систему ДЭГ проголосовало более 91% зарегистрировавшихся в ней избирателей.Чтобы ничего не помешало избирателям сделать свой выбор, когда им будет удобно, департамент образования мэрии Липецка решил, что в пятницу, 15 марта,— многие избирательные участки находятся в школах.Во вторник на специально созванной ради этого внеочередной сессии горсовета. 12 миллионов рублей компенсации расходов перевозчикам нашли в областном бюджете. Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что это повысит доступность избирательных участков в дни проведения президентских выборов. При этом пассажирам все равно необходимо получить билет, приложив транспортные и банковские карты к терминалу оплаты — деньги при этом взиматься не будут.Для привлечения избирателей на выборы мэрия пошла еще на один неординарный шаг. В эти выходные, а тем, кто живет на юго-западе Липецка в новых массивах, выделили для поездок три новых электробуса. Чтобы избежать каких-либо эксцессов, в четверг один такой(по регулярным маршрутам электробусы поедут уже этой весной).Также. В списке мэрии — 24 места в разных районах города.24 февраля, упавших на территорию Новолипецкого комбината. На этой неделе налеты на регион повторились.Ранним утром в среду. Около шести утра в городе зазвучали сирены.— Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил губернатор в своем Telegram-канале.Через час. Утренние события стали поводом для заседания регионального оперштаба. После чего губернатор сообщил о. Она будет соответствовать степени опасности. Первый уровень — жёлтый, означающий воздушную опасность. Этот сигнал носит информационный характер. Введение жёлтого уровня не влияет на нормальную жизнедеятельность региона.«При получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС».Второй уровень — красный, означающий угрозу атаки БПЛА. Это значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До населения сигнал доводится при помощи звуковых сирен, пуш-уведомлений, сообщений в официальных каналах, речевого оповещения.При получении сигнала «Угроза атаки БПЛА» необходимой перейти в помещения без окон, не покидать домов и квартир, не пользоваться лифтом. Находящимся в это время на улице следует зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. В таких местах стоит находиться до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. Не покидайте квартиры до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».К этой новости было оставлено много комментариев. В них жаловались, что в разных районах Липецка не слышен сигнал сирен, а подвалы некоторых многоэтажек не подходят под укрытия.— Что опять не так, граждане! Вечно недовольные, не так предупредили, не так написали. Сохраняйте спокойствие, не наводите панику, всё под контролем, — ответила на такие жалобыВ пятницу эту систему оповещения уже и протестировали. В седьмом часу утра Игорь Артамонов и ГУ МЧС РФ по Липецкой области объявили о введении желтого режима воздушной опасности:. Через часи об отбое воздушной тревоги. После обедаупавшего в феврале на территорию НЛМК.— Вы — герои, парни! Спасибо вам! — написал губернатор в своем Telegram-канале.Весна начала теснить зиму. Робко, конечно, но днем уже держится плюсовая температура. Такие погодные качели рвут асфальт как тузик – грелку.Вице-мэр Николай Дергунов рассказал GOROD48, на ремонт каких улиц будут потрачены выделенные губернатором Игорем Артамоновым 250 миллионов рублей, о чем было заявлено им на этой неделе в ОЦКНТ на встрече с активными горожанами:— Часть этой суммы при наступлении устойчивых положительных температурулиц Ковалева, Студеновской, Советской, Плехановского спуска. К концу недели, после объезда Липецка, определим другие улицы, требующие ремонта.За зиму на улицы высыпаны 36 тысяч тонн песка и соли., которые в мэрии считают магистральными.В муниципальном управлении благоустройства говорят о том, что у них сейчас сложный период. Центральные улицы уже надо очищать от снега и грязи, а в частном секторе — продолжать рассыпать песок, так как ночью еще приличный минус. Поэтому и технику «переобули» частично. Из-за большого фронта работ департамент дорожного хозяйства и благоустройства планируется привлечь на уборку города дополнительные четыре бригады.— Толщина льда в колее в частном секторе (район Шкатова ) доходит до 25 см. С разбитыми бамперами много машин ездят. А все потому, что проезжал трактор пару-тройку раз и то с поднятым ковшом. Работу ему оплатили, а проверить не проверили, как почистил, — написал— Сейчас во многих местах города проехать это целая лотерея. Можно сесть на брюхо спокойно. Лёд. Крайний большой снегопад администрация профукала. А теперь как есть, — поддержал его— 36 000 тонн пескосоляной смеси; вместимость ж.д. вагона 70 тонн; 36 000 разделить на 70 = 514 вагонов. 514 вагонов, Карл! Вы сами в это верите? — воскликнулМы попытались вычислить,По данным региональных метеорологов, в начале недели высота снежного покрова в Липецке составляла 26 сантиметров. Один кубометр снега, получается, размазан по четырем квадратным метрам города. Площадь Липецка — 330,15 км². Сократим для простоты счета до 330 000 000 м³. Следовательно, на улицах города скопилось 82 500 000 м³ снега. Его столько, что из него можно было бы построить 31 такую пирамиду!Конечно, эти подсчеты условны. Зато в МБУ «Управление благоустройства Липецка» точно знают, что с улиц к началу этой недели уже вывезли 392 123 кубометра снега. В кузов «КамАЗа» входит до 20 кубометров снега. Если брать этот груз за единицу подсчета, то грузовики МБУ совершили с ноября 19 600 ходок!— Почти 20 тыс ходок. Получается, если один «КамАЗ» в день делал не более 10 ходок, снег вывозили 20 «КамАЗов» ежедневно почти 3,5 месяца, — посчиталВесна — начало больших строек.. Оба они 1956 года постройки. Их общее состояние эксперты ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» в 2021 году признали неудовлетворительным из-за выявленных многочисленных дефектов.Напомним, что в этом году в Липецке ремонты начнутся сразу на пяти мостах. Первыми строители примутся за реконструкцию горбатого моста на улице Советской 1948 года постройки. Подрядчик для него уже найден — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В мэрии обещали перекрыть половину моста для движения транспорта 10 февраля, но выяснилось, что департамент градостроительства и архитектуры забыл о необходимости выноса из зоны работ сетей ресурсных организаций. Поэтому дата ограничения движения по мосту сдвинута на неопределенный срок.В ремонты также попадут мосты через Липовку на улицах Октябрьской и Первомайской. Так как одновременное их перекрытие неминуемо привело бы к транспортному коллапсу, мэрия решила растянуть работы на два года. Поэтому ремонты моста на Студеновской и моста на пересечении улиц Фрунзе-Плеханова закончат в 2025 году.О русле Липовки как о неком градостроительном стержне, вокруг которого можно было бы обустроить современное городское пространство. При мэре Евгении Уваркиной. Но дальше разговоров дело не пошло. А интересные наработки уже есть. Например, молодой липецкий архитектор Иван Рощупкин предложили даже получил за этот проект стипендию Союза архитекторов России.— Надоело смотреть на заброшенное состояние набережной. Хотелось как-то оживить это место, чтобы оно стало точкой притяжения для липчан и гостей города, — рассказал GOROD48 Иван Рощупкин.Правда, финансовую составляющую проекта архитектор не прорабатывал. А ведь это сейчас — самое главное.На этой неделе. Жильцы дома, возле которого случился пожар, рассказали GOROD48, что недовольны и ее местом, и вечной антисанитарией, и отсутствием отсека для крупногабаритных отходов. А что же «ЭкоПром»? Говорит, что ежедневно вывозит отходы из контейнеров, а крупногабаритные отходы — не реже, чем раз в 10 дней согласно нормам, СанПиН. Но дело в том, что рядом с этой площадкой находятся крупные магазины, пиццерия, ресторан. Все они складируют отходы на этой площадке. Контейнеров на такие объемы отходов недостаточно.И эта проблема в Липецке почему-то труднорешаемая (см.).— Мусорка безобразная, без навеса! Жители дома неоднократно писали жалобы, чтобы ее убрать, но они проигнорированы! Расположение мусорки в данном месте опасно, так как оно рядом с ТП, и детской площадкой! Примите меры! — взмолилась— Проблема действительно большая! Мало того, что валяется мусор и не радует глаз, но самое главное, что в тёплое время года невозможно находится от вони на детской площадке детям и их родителям. Всё гниет и по всему двору разносится нестерпимый смрад, — поддержал соседку. Так региональный оператор отреагировал на обидный плакат, прикрепленный к дереву у дома №80 по улице Первомайской, под которым с прошлого года лежит мешок с листовой.— Региональный оператор вывозит отходы только с утвержденных мест накоплений отходов, — отреагировали на присланные GOROD48 фотографии в «ЭкоПроме».Меж тем в Госжилинспекции мы выяснили, что «ЭкоПром» находится ровно в одном в шаге от возможного расторжения с ним договора со стороны областного управления экологии на вывоз мусора из его зоны ответственности: Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Чтобы получить формальный повод к этому, нужны девять вступивших в силу постановлений Госжилинспекции о привлечении регоператора к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. А с начала года таких постановлений ГЖИ в адрес «ЭкоПрома» выписало уже восемь.В ведомстве подчеркнули, что состояние многих контейнерных площадок в Липецке даже сегодня, когда ничто не препятствует своевременной уборке мусора, не выдерживает никакой критики. Ситуацию еще больше усугубляет нерасторопность управляющих компаний, в обязанности которых входит соблюдение санитарных требований на контейнерных площадках и вокруг нее.Зачастую нерешаемой остается проблема подтопления подвалов. Показательной можно считать историю жильцов нескольких домов в Левобережье,. Решить ее не могут ни управляющие компании, ни компания «РВК-Липецк». Ресурсная компания была даже вынуждена вскрыть искусственный газон футбольного поля на территории школы №7, но причину появления нечистот в подвалах многоэтажек пока так и не определили.Может, дела в сфере ЖКХ пойдет на лад с приходом в соответствующий департамент мэрии нового руководителя?. Бывший гендиректор ЛГЭКа сменил Ирину Вербецкую, ушедшую в отставку в связи с переходом на работу в одну из федеральных структур.— У Сергея Ходякова отменный опыт работы в отрасли и крепкое рукопожатие. Уверена, что силу этого рукопожатия скоро почувствуют другие. Новый председатель департамента сможет консолидировать наши усилия в наведении порядка в жилищно-коммунальной сфере, — сказала GOROD48 мэр Липецка, комментируя это назначение.— Расстрельная должность. Кто в очереди 8-ым? – спросил у провидения— Господи, спаси нас от эффективных менеджеров и подай, Господи, настоящего хозяйственника и не вора, — попросила— Правильно назначен, соответствующее образование, трудовую деятельность начинал с рабочей должности, стаж 15 лет и опыт руководящей работы. Только вот эта должность незавидная, хотя для закалки самое оно. Наконец то мужчина, что немаловажно. Будем надеяться задержится, удачи, — пожелал успехов новому председателю департаментаЭтого потребовал у суда потерпевший по делу о краже. 67-летний риэлтор Алексей Попов уверен, что его обидчика судят не по тем статьям Уголовного кодекса, которых тот заслуживает.— в Липецке в третий раз (!) начался процесс по обвинению Алексея Фомина в расправе 23 года назад над женой и падчерицей — прошлой весной это уголовное дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимого к ответственности.Во вторник поездка на автобусе 343-го маршрута. А ведь они ехали не в Москву! Как выяснилось,. Деньги путешественникам, конечно, вернули.. А ведь бюджету Липецка подрядная организация причинила ущерб на более чем 18 миллионов рублей. И никто оказался ни в чем не виноват!А тут вообще без комментариев: