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2186
51 минуту назад
12

Вблизи границ области замечены беспилотники: введен желтый уровень опасности

Вблизи границ региона замечены БПЛА.

Губернатор Игорь Артамонов и ГУ МЧС РФ по Липецкой области объявило о введении режима воздушной опасности. 

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную  готовность. 

Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — говорится в предупреждении. 

Напомним, при получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства области и МЧС.
воздушная опасность
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
уже не смешно
7 минут назад
Наладьте нормальное оповещение. Невозможное же телеграм Артамонова мониторить каждые полчаса. МЧС молчит, никаких сообщений.
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Странно
18 минут назад
Что то все чаще и в большем количестве начинают беспилотники летать
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Animal Planet.
31 минуту назад
Все будет хорошо,не паникуйте.
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Гость
39 минут назад
А что сирена молчит
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Гость
33 минуты назад
Потому что уровень опасности жёлтый, а не красный.
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Татьяна
44 минуты назад
А где же смс от МЧС?
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Дворник
33 минуты назад
Приложение МЧС скачайте. 100% приходят сообщения.
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Липчанка
29 минут назад
Приложение МЧС скачайте. 100% приходят сообщения. Приложение установлено - ничего не пришло. СМС тоже. Узнала из телеги губернатора
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Иван
37 минут назад
В приложении МЧС тоже никакой информации
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Лариса
25 минут назад
В приложении МЧС тоже никакой информации Сайт Правительства Липецкой области. Телеграмм канал Игорь Артамонов.
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Дворник
29 минут назад
В приложении МЧС тоже никакой информации У меня пришло.
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Дворник
25 минут назад
У меня пришло. Отбой. Только что пришло.
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