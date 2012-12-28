На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Происшествия
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51 минуту назад
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Вблизи границ области замечены беспилотники: введен желтый уровень опасности
Вблизи границ региона замечены БПЛА.
«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.
Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — говорится в предупреждении.
Напомним, при получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства области и МЧС.
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