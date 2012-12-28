Грузовики столкнулись на трассе «Дон»: госпитализирован водитель

За сутки на дорогах региона пострадал один человек.



Вечером 29 сентября в Становлянском округе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Скания» под управлением 20-летнего мужчины и «МАН» с 39-летним мужчиной за рулём. В аварии получил травмы водитель «Скании», его доставили в больницу.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 26 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7803 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 74.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7515 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 226 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.