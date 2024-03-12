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1952
сегодня, 11:51
14

По 1000 рублей за проезд в автобусе списали с 21 пассажира

В областном управлении транспорта считают, что водитель автобуса ошибся при введении данных в терминал системы оплаты.

Управление дорог и транспорта прокомментировало утренний инцидент в автобусе 343-го маршрута, проезд в котором обошелся жителю Липецка Николаю в 1000 рублей. Оказалось, что кроме него по тысяче за проезд система оплаты списала со счетов еще 20 пассажиров. 

«Причина сбоя — ошибка водителя при выборе маршрута в терминале. Ошибочно списанные средства в ближайшее время будут возвращены липчанам. Оператор автоматизированной системы оплаты проезда уже прорабатывает механизм возврата», — рассказали в управлении. 

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общественный транспорт
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Липчанин
26 минут назад
А по Ютубу говорят что у нас денег нет
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Душман
39 минут назад
Не верно выбранный маршрут : а какой маршрут у нас стоит 1000 рублей ? Отмазка идеальная !
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житель
40 минут назад
пишите правдивую информацию, водитель в данной ситуации не виноват, а вина полностью лежит на АКУ (агенство автомобильного транспорта) всей системой управляют они и винить надо управление дорог и транспорта , что они допустили такую систему в Липецк
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zzloyzz
48 минут назад
И всё это в век цифрового рубля и блокчейна.
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коля
сегодня, 12:26
ошибочно так бы в банкоматах деньги давали бы .а с картами на проезд .забыли историю.тоже по ошибке кинули весь город.
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Не эксперт
сегодня, 12:24
Уважаемые пассажиры! Деньги просто так не возвращаем услуга оказана. Пишите заявление на возврат денежных средств если не довольны качеством сервиса.
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Пробел
сегодня, 12:22
Кроме взрослых, едут дети студенты. Им такие деньги кроме проезда, даны на питание.
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Незванная
сегодня, 12:17
Ошибся водитель, человеческий фактор. Ошибку поправят, зачем сразу криминал то искать? Терпимее надо быть, можно подумать, что на своих рабочих местах никто не ошибается..
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Оператор
сегодня, 12:16
Замучаетесь заявления на возврат оформлять.....
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Шаман
сегодня, 12:15
Оплачивайте отдельной транспортной картой и держите на ней не большой остаток денежных средств.
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