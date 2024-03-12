Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет
Общество
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сегодня, 11:51
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По 1000 рублей за проезд в автобусе списали с 21 пассажира
В областном управлении транспорта считают, что водитель автобуса ошибся при введении данных в терминал системы оплаты.
«Причина сбоя — ошибка водителя при выборе маршрута в терминале. Ошибочно списанные средства в ближайшее время будут возвращены липчанам. Оператор автоматизированной системы оплаты проезда уже прорабатывает механизм возврата», — рассказали в управлении.
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