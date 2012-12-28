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Общество
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51 минуту назад
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История одной мусорки
Вывоз мусора в Липецке проходит по пословице «у семи нянек — дитя без глаза».
Возьмем, например, небольшую, на четыре бака, контейнерную площадку у дома №56 по улице Стаханова. Редкий день она не переполнена мусором.
так она выглядела в минувшую субботу
так — в воскресение
так — в понедельник
так — во вторник утром (баки наконец-то опустели, но так называемые твердые коммунальные отходы в мусоровоз, очевидно, не влезли)
Выяснилось, что на мусорку, предназначенную для двух 17-этажек №№56 и 56/2 (около ста квартир) таскают отходы из ветеринарной клиники, кафе, нескольких магазинов, в том числе «Магнита», а также из 12-подъездной 600-квартирной новостройки по улице Стаханова, 58. Отсюда куча мусора, вырастающая буквально за день.
Директор УК «Благополучие» (дом №56) Игорь Зайцев жалуется прежде всего на жителей дома по улице Стаханова, 56. У которых есть своя крытая, построенная застройщиком, контейнерная площадка, но она находится фактически в поле.
Поэтому жильцы «пентагона» — так называют огромные дома в «Европейском» за их форму — по пути на остановку и в магазин несут отходы на чужую мусорку. А поддерживать чистоту у контейнерной площадки приходится дворникам УК «Благополучие» и УК «Дома наших друзей» (дом №56/2).
— Часового мы поставить у наших баков не можем, — говорит Игорь Зайцев.
Почему бы двум УК, ставших заложниками абсурдной ситуации, просто не расширить контейнерную площадку, не увеличить на ней хотя бы на два количество баков, если мэрия предлагает это сделать по новой муниципальной программе «Ремонт двора»?
Игорь Зайцев обещает подумать над этим вопросом по весне. И добавляет, что компания «Эко-Пром-Липецк» всю эту зиму не выполняет должным образом обязательств по своевременному вывозу мусора.
— У жильцов есть прямые договоры с «ЭкоПромом», а у нас — всего лишь обязанность не допускать антисанитарии на площадке и вокруг нее, — сказал директор УК «Благополучие», очевидно, пытаясь перенаправить негодование жильцов с УК на регионального оператора.
В компании «ЭкоПром-Липецк» GOROD48 сообщили, что реестр контейнерных площадок ведет областное управление экологии и природных ресурсов, и что именно это ведомство занимается расчетами по количеству мусорных баков на каждой из 994 площадок.
— Мы отвечаем только за выгрузку бытовых и прочих отходов из баков и с территории контейнерных площадок в мусоровозы, а также за подбор рассыпавшегося при погрузке мусора, — заявила пресс-секретарь регионального оператора Ольга Зиганчина.
«ЭкоПром» при этом отвечает за техническое и санитарное состояние только тех контейнеров, которые стоят на его балансе. По словам Ольги Зиганчиной, в тариф для населения не включены расходы на ремонт и замену иных баков, которые принадлежат «управляшкам» и муниципалитету.
Говоря о договорах с бизнесом на вывоз мусора, Ольга Зиганчина предположила, что хозяйствующие субъекты должны самостоятельно заключать договоры с УК на уборку контейнерных площадок, так как несправедливо тратить на это средства горожан. «Рычагов воздействия на бизнес в этом случае у нас нет». Региональный оператор ведет реестр юрлиц, с которыми заключил свои договоры. Этот реестр имеет областное управление экологии и природных ресурсов и муниципалитеты.
В «ЭкоПроме» считают, что частично ответственность за мусорный коллапс этой зимой несут управляющие компании, которые должным образом не очищают подъезды к контейнерным площадкам. Из-за ледяной колеи мусоровозы порой не могут подъехать к местам складирования отходов. Там, где легковой автомобиль хоть с трудом, но может проехать, тяжелую спецтехнику стаскивает на припаркованные во дворах и проездах машины.
Еще одна проблема — припаркованные у контейнерных площадок машины. По словам Ольги Зиганчиной, ежедневно от пяти до пятнадцати мест складирования мусора заблокированы автомобилями. Хуже всего дела обстоят в «Университетском», «Елецком», «Европейском».
— Согласно СанПиНам, при морозах ниже 5 градусов периодичность вывоза смешанных отходов составляет 72 часа и до 10 суток — для крупногабаритных отходов, — сказала Ольга Зиганчина.
… В Липецке — 994 контейнерных площадки. 234 находятся в обслуживании двух и даже больше «управляшек». Проблемными в части их содержания в департаменте развития территории мэрии считают 91. Содержащие их УК либо не имеют четкого графика их уборки, либо его не придерживаются. И о таких фактах GOROD48 уже писал: о площадке у дома №8 по улице Папина, которую делят УК «Парус» и «Липецкая УК» и о площадке между «Пятерочкой» и домами №№ 2 и 3а на площади Победы и №№ 1 и 2 по улице Гоголя в районе Центрального рынка. Если у семи нянек дитя без глаза, то что сказать про этот вариант?
— Через наш двор в детские сады и школу на другой стороне проспекта Победы ходят дети. Через него ходят покупатели на Центральный рынок и на рынок «Спутник». Через нас за день проходят тысячи людей. Кто-то вообще использует контейнерную площадку как туалет. Поэтому тут всегда стоит смрад, поэтому тут всегда под ногами мусор, — сказала GOROD48 жительница дома №2 по улице Гоголя Вера Фомина.
В городском департаменте развития территории пояснили, что этой контейнерной площадкой пользуются жильцы четырех многоэтажек, находящихся в обслуживании УК «Маяк» и УК «Проспект». У них — два бака. Остальные четыре и огромный, на восемь кубов, бункер, предоставлены компанией «ЭкоПром-Липецк» по договорам 33-м хозяйствующим субъектам. У бизнеса есть график уборки контейнерной площадки, но он должным образом не исполняется. Если контейнеры переполняются, и на это жалуются, департамент обращается к региональному оператору, который оперативно вывозит отходы.
— Конечно, было бы здорово, если бы в Липецке реализовали предложенную главой города схему «Один двор — одна УК». Тогда можно было смело спрашивать с управляющей компании за состояние контейнерной площадки. Но пока этого нет, мы исходим из существующей ситуации. И она плачевная, — говорит заместитель председателя городского департамента развития территории Татьяна Инютина.
Во-первых, нет закона, который бы обязал регионального оператора заключать договоры с бизнесом на использование контейнерных площадок, принадлежащих управляющим компаниям. Во-вторых, при заключении такого договора «ЭкоПром» привязывает магазин, офис, кафе, ресторан к ближайшей контейнерной площадке. А содержит эту площадку на деньги жителей управляющая компания. И это явно несправедливо. В-третьих, хозсубъекты, как правило, не заключают с УК договоров на содержание площадок для сбора мусора.
— Ситуация явно ненормальная, ведь УК остается крайней при существующих реалиях. Поэтому мы разрабатываем механизм решения этой проблемы, ведь горожане не давали согласия на то, чтобы их средствами и их имуществом бесплатно пользовался бизнес, — продолжает Татьяна Инютина.
Четвертая проблема — отсутствие единого балансодержателя мусорных баков. Часть их принадлежат УК, часть — «ЭкоПрому», часть — мэрии: в последние годы на закупку контейнеров тратили бюджетные средства. В департаменте развития территории считают правильным, если бы все это движимое имущество принадлежало региональному оператору. Но «ЭкоПром» не берет чужие баки на свой баланс, ведь нужно будет их содержать, ремонтировать, дезинфицировать.
— Помните, раньше величину платежа за мусор формировали исходя из квадратных метров жилья? И народ выражал несогласие с этим. Тогда говорили, что мусор плодят не квадратные метры, а люди. В итоге стали начислять плату за вывоз мусора и его утилизацию на каждого жильца дома. И что же? Валовая выручка регионального оператора стала больше, а порядка с вывозом мусора — меньше, в чем все мы явно убедились этой зимой, — резюмировала Татьяна Инютина.
… Несколько свежих цифр от «Эко-Прома». По данным организации, на вывозе мусора ежедневно работает 43 мусоровозов и наемная техника (погрузчики, ломовозы, самосвалы). На этой неделе несколько экипажей мусоровозов работают в дополнительную смену, до 23:00. Кадровая проблема, на которую ссылался региональный оператор, решается не быстро. Предприятию для бесперебойного вывоза мусора зимой не хватает четверти водителей.
— Ситуация с вывозом мусора стабилизировалась. Есть локальные площадки, которые нам недоступны из-за припаркованных машин (вчера было 13 таких мест) и из-за ледяной колеи. С таких площадок удается вывезти отходы не с первого раза, — сказала пресс-секретарь «ЭкоПрома» Ольга Зиганчина.
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