Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
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Происшествия
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21 минуту назад
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78-летний пенсионер решил стать брокером и перевёл мошенникам 615 000 рублей
А у 32-летней женщины под предлогом трудоустройства выманили 528 000 рублей.
50-летняя женщина тоже решила подработать — но уже на криптовалюте. Предложение инвестировать в «крипту» женщина увидела в «Телеграм». В результате она перевела мошенникам 39 500 рублей.
41-летнему жителю Добринского района предложили обменять начисленные банком баллы на реальные деньги, которые вот-вот поступят на его счёт. Мужчина поверил и лишился 23 000 рублей.
У 32-летней женщины под предлогом трудоустройства через сайт выманили 528 000 рублей. Липчанка продиктовала будущему «работодателю» данные своей банковской карты.
27-летний мужчина откликнулся на предложение об удалённом заработке. Ему обещали прибыль от высоко котирующихся акций. Но пока только убыток — мужчина перевёл мошенникам 234 000 рублей.
36-летняя женщина тоже повелась на предложение в «Телеграм» об удалённом заработке — она лишилась 228 000 рублей.
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