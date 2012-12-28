78-летний пенсионер решил стать брокером и перевёл мошенникам 615 000 рублей

А у 32-летней женщины под предлогом трудоустройства выманили 528 000 рублей.

78-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пенсионеру предложили попробовать себя в роли брокера и получить дополнительный заработок. Тот рискнул и перевёл мошенникам 615 000 рублей.50-летняя женщина тоже решила подработать — но уже на криптовалюте. Предложение инвестировать в «крипту» женщина увидела в «Телеграм». В результате она перевела мошенникам 39 500 рублей.41-летнему жителю Добринского района предложили обменять начисленные банком баллы на реальные деньги, которые вот-вот поступят на его счёт. Мужчина поверил и лишился 23 000 рублей.У 32-летней женщины под предлогом трудоустройства через сайт выманили 528 000 рублей. Липчанка продиктовала будущему «работодателю» данные своей банковской карты.27-летний мужчина откликнулся на предложение об удалённом заработке. Ему обещали прибыль от высоко котирующихся акций. Но пока только убыток — мужчина перевёл мошенникам 234 000 рублей.36-летняя женщина тоже повелась на предложение в «Телеграм» об удалённом заработке — она лишилась 228 000 рублей.