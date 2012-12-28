«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»

Интересный судебный процесс идет в Липецке: потерпевший попросил суд освободить своего обидчика от ответственности за кражу как непричастного к предъявленному ему обвинению, но наказать его по другим статьям Уголовного кодекса.