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«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Происшествия
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42 минуты назад
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«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Интересный судебный процесс идет в Липецке: потерпевший попросил суд освободить своего обидчика от ответственности за кражу как непричастного к предъявленному ему обвинению, но наказать его по другим статьям Уголовного кодекса.
История липецкого риэлтора и в самом деле занимательная.
3 июля 2021 года Попову позвонил потенциальный квартиросъемщик, он интересовался жильем для большой семьи. Попов назначил собеседнику, которого записал в телефонную книгу как «Молдаване, 5 человек», встречу в полдень на грязинской остановке, у ТЦ «Квартал». В назначенное время к магазину подъехал автомобиль «Фольксваген-Поло», в котором помимо водителя были еще два человека. Не чувствуя подвоха, риэлтор смело сел в машину, чтобы показать квартиру этим самым молдаванам. Но все пошло не так.
Вместо поворота на переулок Осенний машина рванула в сторону Грязей. «Заедем в лес, надо отлить», — успокоил его один из пассажиров. И тут насторожившийся рантье заметил, что один из его соседей по машине странно одет: на улице в этот день была жуткая духота, +35 градусов, а на нем была толстовка, наброшенный на голову капюшон. Верхнюю часть его лица скрывал козырек бейсболки, нижнюю — медицинская маска. Поэтому, как только машина остановилась в лесополосе, Попов открыл двери и побежал в сторону улицы Зои Космодемьянской. За ним бросились в погоню. Конечно, победила молодость. В одну его руку как клещ вцепился один из пассажиров, в другую — второй. Потом к ним приковылял третий. Этот третий, который был водителем «Фольксвагена», хорошо запомнился пенсионеру. Он был настолько тучным, что едва мог двигать ногами, так как ходить ему мешал свисающий до колен живот. Впрочем, кулаками работать он мог.
— Меня держали за руки, а этот громила бил меня как боксерскую грушу! — вспоминает Попов. — Он выбил мне зуб, рассек щеку, разбил нос. Мою рубашку и брюки забрызгало кровью. Избиение сопровождалось матерщиной.
Избитого Попова отволокли в машину. Один из бандитов, которого из-за горбатого носа и черных глаз риэлтор назвал для себя кавказцем, сказал, чтобы он не дергался, так как у него есть нож. «Живым не уйдешь!». Попову завязали глаза махровым полотенцем и куда-то повезли. От скачков на ухабах полотенце постепенно сползло и похищенный увидел, что они проехали мимо памятника трактору на кольцевой развязке в районе улицы Металлургов. Через несколько минут машина въехала в лес и остановилась.
У Попова забрали телефон, потом выволокли его машины и сказали, что он обидел какого-то хорошего человека. Теперь он должен 1,4 миллиона рублей. Никаких возражений от него не принималось. Его периодически били, материли, грозились закопать прямо тут, если он не отдаст деньги… Мытарства продолжались до вечера. Перед тем, как посадить Попова в машину, тучный водитель покопался в его сумке, нашел в ней 40 тысяч рублей, и положил деньги себе в карман. Человек-гора сказал, что это компенсация за бензин, ведь он гнал машину в Липецк из Подмосковья.
— В районе семи вечера меня снова запихнули в машину, отвезли на Новолипецк. Там мне вернули сумку и телефон, велели привести себя в порядок, сменить залитые кровью вещи. Сказали, что утром приедут ко мне домой за деньгами.
Получив свободу, Попов тут же вызвал полицию. Его опрос и иные следственные действия продолжались до утра, после чего потерпевший поехал в судмедэкспертизу и снял побои. А уже через десять ему позвонил один из оперативников и сказал, что «Фольксваген» с номерами, которые запомнил риэлтор, нашли в Усмани. Там же взяли и Максима Белова, того самого тучного водителя, имеющего к этому времени уже две судимости. Оказалось, что машину он взял напрокат за 2 800 рублей. При этом Белов шифровался — деньги за аренду прислал владельцу «Фольксвагена» с чужого счета, долго не хотел отдавать ему копию своего паспорта. Чуть позже задержали еще одного жителя Усмани, 16-летнего студента местного техникума Дмитрия В. Очень долго полиция искала третьего, «кавказца». А его в 2022 году нашел сам Попов! Он оказался сыном его знакомой Петром Мелитоняном, жителем Грязей.
Потерпевший удивляется тому, что по итогам расследования обвинение было выдвинуто только Максиму Белову — в краже 40 тысяч рублей! Алексей Попов считает это какой-то гримасой правосудия, ведь кража —тайное хищение чужого имущества, а деньги у него Белов забрал прямо на глазах! После нескольких жалоб, полиция переквалифицировала уголовное дело на ч.2 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
— Я успокоился, но, как оказалось, зря. По моему делу сменилось шесть следователей. Они собрали три тома бумаг, из которых половина — постановления о приостановлении расследования и о возобновлении следствия после моих обращений в прокуратуру и суд. Спасибо начальнику областного управления МВД генералу Дмитрию Петрову, к которому я попал на личный прием. Сразу же после этого полиция нашла и задержала Петра Мелитоняна. Однако в итоге следователь Наталья Крутикова, опытный сотрудник, направила дело в суд по части второй статьи 158 УК РФ — по обвинению в краже Белова. На нашей последней встрече в ее кабинете она заявила, что больше никаких преступлений Белову вменить не представляется возможным, — рассказывает Попов.
Потерпевший возмутился, а как же истина?! И написал заявление в региональный Следком о привлечении всей троицы к уголовной ответственности по статье 126-й, предусматривающей наказание за похищение человека.
Максим Белов отказался изложить GOROD48 свою версию событий
Но пока Следком не дал Попову ответа, в Октябрьском районном суде Липецка под председательствованием судьи Кирилла Власова начался процесс по обвинению Максима Белова в краже. Сегодня в процессе зачитали извинительное письмо подсудимого, в котором тот написал, что возместил 43 800 рублей материального ущерба потерпевшему (40 тысяч плюс 3 800 за испорченные рубашку и брюки), что сделал выводы на будущее и уже ведет законопослушный образ жизни. После этого суд приступил к рассмотрению ходатайства следователя о назначении Белову судебного штрафа за совершенное им преступление.
Такой поворот возмутил Алексея Попова. Суду он представил несогласие со всем, что происходит, а Белова и его двух подельников назвал группой лиц, действовавших по предварительному сговору. Всю троицу, по его мнению, нужно судить по трем статьям Уголовного кодекса: по 161-й — за грабеж, по 162-й — за разбой и по 126-й — за похищение человека.
— Обвинение Белова в краже — это неуклюжая попытка следователя отвести от этой группы лиц более тяжкие обвинения, — заявил суду Алексей Попов.
И потом вовсе ошарашил участников процесса, заявив, что с подсудимого нужно снять обвинения в краже и отпустить. А если его и судить, то как похитителя, грабителя и разбойника! Максим Белов назвал слова потерпевшего бредом, а представитель прокуратуры Татьяна Ушакова попросила суд взять паузу для того, чтобы она смогла подготовиться к ответу на прозвучавшее заявление Попова. Судья Кирилл Власов объявил перерыв в заседании до 28 марта.
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