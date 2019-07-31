Общество

57 минут назад

Евгения Уваркина предложила сделать платным вход на Зеленый остров

43 1680
#набережная #пляж
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Евгения Уваркина предложила сделать платным вход на Зеленый остров

А «эксперт в области визуальных коммуникаций и креативный директор агентства по продвижению брендов» Талли Кельми в своей концепции развития городской набережной, пляжа и Зеленого острова скрестила ужа с ежом.

Сегодня в ГДМ «Октябрь» прошло первое общественное обсуждение будущего набережной Липецка, Зелёного острова и городского пляжа.

Подобное обсуждение уже было: руководство мэрии выслушало предложения неравнодушных горожан о развитии Нижнего парка, и многое из того, о чем говорили участники фокус-групп, было использовано «человека мира» Талли Кельми, «креативным директором и управляющим партнером агентства визуальных коммуникаций Ampersand» в ее концепции развития самого старого места отдыха липчан. В своем профиле в соцсетях Талли Кельми указала, что работает в рекламном бизнесе 15 лет, сменив за это время 10 компаний. С недавних пор она осела в Липецке. Сегодня 31-летняя женщина «показала имеющиеся наработки будущего». Правда, в начале ее презентации вышли из строя телевизионные экраны, на которые Талли Кельми транслировала свои картинки, а собравшимся в «Октябре» людям были видны лишь размазанные изображения на большом экране (простите за качество иллюстраций).

В своем резюме Талли Кельми указала, что «реклама, которая может что-то открыть или в чем-то убедить человека, изменить его вкус - это как раз продукт. То есть некая визуальная или смысловая таблетка, которую пробуешь, и она тебя в чем-то изменяет на время или навсегда. В зависимости от мощности ее воздействия». Воздействия на корреспондента GOROD48 небрежно выполненные рисунки не оказали никакого. Более того, сложилось впечатление, что позиционирующая себе как гуру визуализации дива скрестила ужа с ежом. Ну, обо всем по порядку.

Талли Кельми желает преобразовать берег реки Воронеж от дальнего края существующего сейчас городского пляжа, ранее бывшим платным, до ресторана «Опенхаус»:

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Картинка явно из рекламного буклета

- Центральный пляж и набережную никто не отменяет, но на острове появится уединенный дальний пляж. Надо связать Верхний и Нижний парки, связать их с набережной, пляжами, с Зеленым островом. На пляже останутся площадка для пляжного волейбола, но появится ресторан, выносной бар с экококтейлями и напитками, зоны с лежаками, бунгало. Оттуда - переправа на остров. Сам остров может стать экоостровом «Остров Цветов» - с кусочками живой природы и местом для уединенного купания.

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На острове появятся артмонументы, декоративный кустарник, множество цветов, флористические композиции из растений и деревьев. В качестве примера хочу привести Остров Цветов в немецком Майнау. Переправа от «Фрегата» соединит остров в городским пляжем.

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Из «Фрегата» мастер рекламы сделала какой-то куб из стекла - старое, советской эпохи стильное здание полностью скрыто дурацкой надстройкой 

Остров и сушу должна соединять переправа. Какая? Очевидно, паромная или, на худой конец, лодочная. У «Фрегата» и напротив, на острове, должны появиться причалы.


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Дальше Талли Кельми повела зрителей к существующей городской набережной:

- Зону под Петровским мостом предлагаем спроектировать как зону спортивного досуга.

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На иллюстрации именно под автомобильные мосты вписаны теннисные столы и закрытая сеткой волейбольная площадка! 

На набережной как зоне променада должно быть минимум торговых объектов. «Только чай, кофе, мороженое».

- У вас - прекрасная плитка на существующей части городской набережной. Её не стоит менять. По нашему проекту должны появиться лавочки, да и все. Было бы здорово!

Главное в картинках будущей набережной - отсутствие травы на кромке воды. Только песок а-ля рекламный остров Баунти! Красиво, спору нет. Зато зона променада, на которой сейчас растет трава, представлена на иллюстрациях какими-то джунглями!

Затем Талли Кельми сообщила, что липчане просили сделать прямо на набережной остановку общественного транспорта «Центральный пляж». Зачем? Замахнулась она и на Петровский рынок, сообщив, что липчанам нужен другой торговый объект, «где можно поесть, попить и идти гулять дальше».

У «Опенхауса» Талли Кельми желала бы видеть зону, занятую скейтпарком.

- Для нас было большим удивлением ваш порог на реке. Мы удивились, увидев, как мужчина пошел по воде! Я сразу вспомнила классическое российское кино с этим сюжетом. И это нас сильно задело за душу. Но почему бы не сделать из этого места аттракцион с большими буквами «Липецк»? Почему бы не сделать там видовую точку?

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Свое выступление милая Талли Кельми закончила словами: «Это - лишь первый вброс информации».

Затем слово взяла глава города. Евгения Уваркина сообщила, что пригласила в Липецк некую компанию, занимающуюся развитием парковой индустрии по всему миру. «Задумываемся над амбициозной целью - сделать Липецк туристическим городом. Прекрасная набережная и прекрасный Нижний парк не привлекут туристов. Будем формировать техническое задание с вопросами: Что? Где? Когда?»

- Мне важно обсудить эти вопросы с жителями, нам нужно встречное движение. Мы планируем автобусные остановки и на пляже, и на набережной. Вторая цель - услышать бизнес, ведь мы ждем от него инвестиций. Аттракционы, катамараны, футкорты. Наверное, вход на остров должен быть платным, как в зоопарк, как в музей. Флористика дорогого стоит, - сказала Евгения Уваркина.

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С одной стороны, глава Липецка понимает, что денег для таких наполеоновских планов благоустройства нет. «Не надо нам мраморной набережной, надо сделать то, что мы можем реализовать и воплотить в жизнь». С другой стороны, ее понесло в прожекты:

- Гребцы-академисты принесли нам фантастическую идею: создать федеральный центр по занятиям водными видами спорта! А на берегу мы построим скейтпарк, который может стать самым большим в России, и на нем станет возможно проводить всероссийские и международные соревнования.

О мега-скейтпарке с неподдельным воодушевлением рассказала присутствовавшим Мария Золотарева, руководитель проекта по созданию небольшого скейтпарка в парке Победы.

- Для Липецка мы предлагаем уникальную для России инфраструктуру с центром на набережной. Тут может появиться интересное сочетание объектов, которых нет в стране. Например, самый большой в России памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения, «прокачки» волн. - Прим. GOROD48). В России этот вид спорта набирает бешеную популярность.

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Помимо памп-трека тут появится профессионального уровня бетонный скейтпарк. Тут же - трассы для самокатов.

- В Казани и Ижевске они стали пользоваться огромной популярностью. Это место в Липецке может стать домом для всех ребят, неравнодушных к новым видам спорта, - заявила Мария Золотарева.

Итак, уже забыты «сербские инвесторы» предыдущего главы города Сергея Иванова, обещавшие сделать из Липецка Лондон. На повестке дня - сделанная на коленке концепция Талли Кельми!

Впрочем, пришедшим в «Октябрь» коммерсантам ее идеи понравились. Двумя руками за нее голосовали бизнесменчики (иначе не скажешь), которые желают, по их словам, сдавать в аренду велосипеды и каноэ, торговать едой и напитками. Предприниматель из Москвы по имени Даниил попросил организовать на территории «Фрегата» еще и дайвинг-центр и стоянку каяков, а также построить гостиницу с видом на остров. Общественный помощник врио губернатора Анна Борщева предложила добавить в концепцию «фитнес, оздоровительную гимнастику, мероприятия для детей».

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Пафос встречи сбили два предложения. Первое касалось чистоты реки. Девушка из зала резонно заметила, что годами на центральном пляже из-за сброса в Воронеж сточных и канализационных вод медики запрещают купаться. Следовательно, вначале надо решить эту проблему. Второе исходило от местного архитектора. Парень попросил мэрию провести открытый конкурс проектов развития набережной, пляжей и Зеленого острова, чтобы на нем победило лучшая концепция, а не блатная.

Игорь Луговой

P.S. В сентябре 2018 года года тогда глава Липецка Сергей Иванов заявил СМИ, что уже осенью того же года мэрия начнет подготовку документации к проекту планирования второй очереди набережной. На эти цели были предусмотрены в бюджете муниципалитета 10 млн рублей. А весной 2019-го мэрия хотела объявить сам конкурс, уже располагая эскизными проектами, подготовленными «Архстудией» архитектора Высоцкого. Осенью 2019 года Сергей Иванов обещал приступить к строительству набережной. Почему никто в мэрии не подсказал Евгении Уваркиной об уже имеющихся наработках?
43 1680
#набережная #пляж
2

Комментарии (43)

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бендер

1 минуту назад
будет ни липецк,а нью васюки
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симака

1 минуту назад
Да! всё интересней предложения у госпожи градоначальницы! Но хочется задать вопрос : " Где деньги Жень? " НА Сырском Руднике нет нормальных тротуаров ! Повально и везде ! Может к 1 сентября найдётся спонсор и по нашу душу и подготовит дорогу из частного сектора к 23 школе ,к остановкам, к ДК темень и грязь . Зелёный остров хорошо , Но реалии дороже!
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Голосуйте за едрисню!

1 минуту назад
А потом эти шкуры вам ещё не то покажут)))
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Балли Тральми

2 минуты назад
Это нереально. Чтобы воплотить в жизнь то, о чем ведут речь эти дамы, нужны колоссальные средства! Они окупятся лет через 100! Даже если вход будет платным, да и кому это надо идти на липецкий пляж , пусть и благоустроенный, проще метнуть к морю, на острова, если вход-то будет по 5 тыщ! А если без шуток, то видно, что девушка- креативщик ещё та, только знаний не хватает в самых простых строительных азах...
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ТузовИВик

3 минуты назад
Беру под свой контроль, до 8 сентября приказываю ввести в эксплуатацию.
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экономист

3 минуты назад
весёлый, все, что муниципальное, должно быть бесплатным, потому что это на налоги жителей сделано, построено. А вот если найдется бизнес, который станет содержать остров и выращивать там цветы и прочее, то вход может устанавливать платный. Только вряд ли объявятся желающие вложить свои средства в заранее убыточный проект. Предлагают это сделать за счет бюджета и убытки раскидать на всех, сократив, например, финансирование детских садов, школ...?
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весёлый

6 минут назад
Сделать льготы ,кому положено безплатно,а у кого льготы нет и хочет пройти безплатно,пускай расскажет анекдот,чтобы контролёр засмеялся,от липчан он за один отправится в психушку от смеха
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местом для уединенного купания.

6 минут назад
на острове БУДЕТ КЛУБ НУДИСТОВ_ПЕДЕРАСТОВ
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Глюкоза

7 минут назад
Ну вот, тербунатор на натур продуктах сидел, а эти - на тяжелой химии.
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Ну вот

10 минут назад
А вы над тербунскими смеялись...те хоть фантастикой не увлекались))) ну кроме проекта метро
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