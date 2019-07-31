Евгения Уваркина предложила сделать платным вход на Зеленый остров

А «эксперт в области визуальных коммуникаций и креативный директор агентства по продвижению брендов» Талли Кельми в своей концепции развития городской набережной, пляжа и Зеленого острова скрестила ужа с ежом.





Подобное обсуждение уже было: руководство мэрии выслушало предложения неравнодушных горожан о развитии Нижнего парка, и многое из того, о чем говорили участники фокус-групп, было использовано «человека мира» Талли Кельми, «креативным директором и управляющим партнером агентства визуальных коммуникаций Ampersand» в ее концепции развития самого старого места отдыха липчан. В своем профиле в соцсетях Талли Кельми указала, что работает в рекламном бизнесе 15 лет, сменив за это время 10 компаний. С недавних пор она осела в Липецке. Сегодня 31-летняя женщина «показала имеющиеся наработки будущего». Правда, в начале ее презентации вышли из строя телевизионные экраны, на которые Талли Кельми транслировала свои картинки, а собравшимся в «Октябре» людям были видны лишь размазанные изображения на большом экране (простите за качество иллюстраций).



В своем резюме Талли Кельми указала, что «реклама, которая может что-то открыть или в чем-то убедить человека, изменить его вкус - это как раз продукт. То есть некая визуальная или смысловая таблетка, которую пробуешь, и она тебя в чем-то изменяет на время или навсегда. В зависимости от мощности ее воздействия». Воздействия на корреспондента GOROD48 небрежно выполненные рисунки не оказали никакого. Более того, сложилось впечатление, что позиционирующая себе как гуру визуализации дива скрестила ужа с ежом. Ну, обо всем по порядку.



Талли Кельми желает преобразовать берег реки Воронеж от дальнего края существующего сейчас городского пляжа, ранее бывшим платным, до ресторана «Опенхаус»:







Картинка явно из рекламного буклета



- Центральный пляж и набережную никто не отменяет, но на острове появится уединенный дальний пляж. Надо связать Верхний и Нижний парки, связать их с набережной, пляжами, с Зеленым островом. На пляже останутся площадка для пляжного волейбола, но появится ресторан, выносной бар с экококтейлями и напитками, зоны с лежаками, бунгало. Оттуда - переправа на остров. Сам остров может стать экоостровом «Остров Цветов» - с кусочками живой природы и местом для уединенного купания.







На острове появятся артмонументы, декоративный кустарник, множество цветов, флористические композиции из растений и деревьев. В качестве примера хочу привести Остров Цветов в немецком Майнау. Переправа от «Фрегата» соединит остров в городским пляжем.







Из «Фрегата» мастер рекламы сделала какой-то куб из стекла - старое, советской эпохи стильное здание полностью скрыто дурацкой надстройкой



Остров и сушу должна соединять переправа. Какая? Очевидно, паромная или, на худой конец, лодочная. У «Фрегата» и напротив, на острове, должны появиться причалы.













Дальше Талли Кельми повела зрителей к существующей городской набережной:



- Зону под Петровским мостом предлагаем спроектировать как зону спортивного досуга.







На иллюстрации именно под автомобильные мосты вписаны теннисные столы и закрытая сеткой волейбольная площадка!



На набережной как зоне променада должно быть минимум торговых объектов. «Только чай, кофе, мороженое».



- У вас - прекрасная плитка на существующей части городской набережной. Её не стоит менять. По нашему проекту должны появиться лавочки, да и все. Было бы здорово!



Главное в картинках будущей набережной - отсутствие травы на кромке воды. Только песок а-ля рекламный остров Баунти! Красиво, спору нет. Зато зона променада, на которой сейчас растет трава, представлена на иллюстрациях какими-то джунглями!



Затем Талли Кельми сообщила, что липчане просили сделать прямо на набережной остановку общественного транспорта «Центральный пляж». Зачем? Замахнулась она и на Петровский рынок, сообщив, что липчанам нужен другой торговый объект, «где можно поесть, попить и идти гулять дальше».



У «Опенхауса» Талли Кельми желала бы видеть зону, занятую скейтпарком.



- Для нас было большим удивлением ваш порог на реке. Мы удивились, увидев, как мужчина пошел по воде! Я сразу вспомнила классическое российское кино с этим сюжетом. И это нас сильно задело за душу. Но почему бы не сделать из этого места аттракцион с большими буквами «Липецк»? Почему бы не сделать там видовую точку?







Свое выступление милая Талли Кельми закончила словами: «Это - лишь первый вброс информации».



Затем слово взяла глава города. Евгения Уваркина сообщила, что пригласила в Липецк некую компанию, занимающуюся развитием парковой индустрии по всему миру. «Задумываемся над амбициозной целью - сделать Липецк туристическим городом. Прекрасная набережная и прекрасный Нижний парк не привлекут туристов. Будем формировать техническое задание с вопросами: Что? Где? Когда?»



- Мне важно обсудить эти вопросы с жителями, нам нужно встречное движение. Мы планируем автобусные остановки и на пляже, и на набережной. Вторая цель - услышать бизнес, ведь мы ждем от него инвестиций. Аттракционы, катамараны, футкорты. Наверное, вход на остров должен быть платным, как в зоопарк, как в музей. Флористика дорогого стоит, - сказала Евгения Уваркина.







С одной стороны, глава Липецка понимает, что денег для таких наполеоновских планов благоустройства нет. «Не надо нам мраморной набережной, надо сделать то, что мы можем реализовать и воплотить в жизнь». С другой стороны, ее понесло в прожекты:



- Гребцы-академисты принесли нам фантастическую идею: создать федеральный центр по занятиям водными видами спорта! А на берегу мы построим скейтпарк, который может стать самым большим в России, и на нем станет возможно проводить всероссийские и международные соревнования.



О мега-скейтпарке с неподдельным воодушевлением рассказала присутствовавшим Мария Золотарева, руководитель проекта по созданию небольшого скейтпарка в парке Победы.



- Для Липецка мы предлагаем уникальную для России инфраструктуру с центром на набережной. Тут может появиться интересное сочетание объектов, которых нет в стране. Например, самый большой в России памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения, «прокачки» волн. - Прим. GOROD48). В России этот вид спорта набирает бешеную популярность.











Помимо памп-трека тут появится профессионального уровня бетонный скейтпарк. Тут же - трассы для самокатов.



- В Казани и Ижевске они стали пользоваться огромной популярностью. Это место в Липецке может стать домом для всех ребят, неравнодушных к новым видам спорта, - заявила Мария Золотарева.



Итак, уже забыты «сербские инвесторы» предыдущего главы города Сергея Иванова,



Впрочем, пришедшим в «Октябрь» коммерсантам ее идеи понравились. Двумя руками за нее голосовали бизнесменчики (иначе не скажешь), которые желают, по их словам, сдавать в аренду велосипеды и каноэ, торговать едой и напитками. Предприниматель из Москвы по имени Даниил попросил организовать на территории «Фрегата» еще и дайвинг-центр и стоянку каяков, а также построить гостиницу с видом на остров. Общественный помощник врио губернатора Анна Борщева предложила добавить в концепцию «фитнес, оздоровительную гимнастику, мероприятия для детей».







Пафос встречи сбили два предложения. Первое касалось чистоты реки. Девушка из зала резонно заметила, что годами на центральном пляже из-за сброса в Воронеж сточных и канализационных вод медики запрещают купаться. Следовательно, вначале надо решить эту проблему. Второе исходило от местного архитектора. Парень попросил мэрию провести открытый конкурс проектов развития набережной, пляжей и Зеленого острова, чтобы на нем победило лучшая концепция, а не блатная.



Игорь Луговой



P.S. В сентябре 2018 года года тогда глава Липецка Сергей Иванов заявил СМИ, что уже осенью того же года

Сегодня в ГДМ «Октябрь» прошло первое общественное обсуждение будущего набережной Липецка, Зелёного острова и городского пляжа.Подобное обсуждение уже было: руководство мэрии выслушало предложения неравнодушных горожан о развитии Нижнего парка, и многое из того, о чем говорили участники фокус-групп, было использовано «человека мира» Талли Кельми, «креативным директором и управляющим партнером агентства визуальных коммуникаций Ampersand» в ее концепции развития самого старого места отдыха липчан. В своем профиле в соцсетях Талли Кельми указала, что работает в рекламном бизнесе 15 лет, сменив за это время 10 компаний. С недавних пор она осела в Липецке. Сегодня 31-летняя женщина «показала имеющиеся наработки будущего». Правда, в начале ее презентации вышли из строя телевизионные экраны, на которые Талли Кельми транслировала свои картинки, а собравшимся в «Октябре» людям были видны лишь размазанные изображения на большом экране (простите за качество иллюстраций).В своем резюме Талли Кельми указала, что «реклама, которая может что-то открыть или в чем-то убедить человека, изменить его вкус - это как раз продукт. То есть некая визуальная или смысловая таблетка, которую пробуешь, и она тебя в чем-то изменяет на время или навсегда. В зависимости от мощности ее воздействия». Воздействия на корреспондента GOROD48 небрежно выполненные рисунки не оказали никакого. Более того, сложилось впечатление, что позиционирующая себе как гуру визуализации дива скрестила ужа с ежом. Ну, обо всем по порядку.Талли Кельми желает преобразовать берег реки Воронеж от дальнего края существующего сейчас городского пляжа, ранее бывшим платным, до ресторана «Опенхаус»:- Центральный пляж и набережную никто не отменяет, но на острове появится уединенный дальний пляж. Надо связать Верхний и Нижний парки, связать их с набережной, пляжами, с Зеленым островом. На пляже останутся площадка для пляжного волейбола, но появится ресторан, выносной бар с экококтейлями и напитками, зоны с лежаками, бунгало. Оттуда - переправа на остров. Сам остров может стать экоостровом «Остров Цветов» - с кусочками живой природы и местом для уединенного купания.На острове появятся артмонументы, декоративный кустарник, множество цветов, флористические композиции из растений и деревьев. В качестве примера хочу привести Остров Цветов в немецком Майнау. Переправа от «Фрегата» соединит остров в городским пляжем.Остров и сушу должна соединять переправа. Какая? Очевидно, паромная или, на худой конец, лодочная. У «Фрегата» и напротив, на острове, должны появиться причалы.Дальше Талли Кельми повела зрителей к существующей городской набережной:- Зону под Петровским мостом предлагаем спроектировать как зону спортивного досуга.На набережной как зоне променада должно быть минимум торговых объектов. «Только чай, кофе, мороженое».- У вас - прекрасная плитка на существующей части городской набережной. Её не стоит менять. По нашему проекту должны появиться лавочки, да и все. Было бы здорово!Главное в картинках будущей набережной - отсутствие травы на кромке воды. Только песок а-ля рекламный остров Баунти! Красиво, спору нет. Зато зона променада, на которой сейчас растет трава, представлена на иллюстрациях какими-то джунглями!Затем Талли Кельми сообщила, что липчане просили сделать прямо на набережной остановку общественного транспорта «Центральный пляж». Зачем? Замахнулась она и на Петровский рынок, сообщив, что липчанам нужен другой торговый объект, «где можно поесть, попить и идти гулять дальше».У «Опенхауса» Талли Кельми желала бы видеть зону, занятую скейтпарком.- Для нас было большим удивлением ваш порог на реке. Мы удивились, увидев, как мужчина пошел по воде! Я сразу вспомнила классическое российское кино с этим сюжетом. И это нас сильно задело за душу. Но почему бы не сделать из этого места аттракцион с большими буквами «Липецк»? Почему бы не сделать там видовую точку?Свое выступление милая Талли Кельми закончила словами: «Это - лишь первый вброс информации».Затем слово взяла глава города. Евгения Уваркина сообщила, что пригласила в Липецк некую компанию, занимающуюся развитием парковой индустрии по всему миру. «Задумываемся над амбициозной целью - сделать Липецк туристическим городом. Прекрасная набережная и прекрасный Нижний парк не привлекут туристов. Будем формировать техническое задание с вопросами: Что? Где? Когда?»- Мне важно обсудить эти вопросы с жителями, нам нужно встречное движение. Мы планируем автобусные остановки и на пляже, и на набережной. Вторая цель - услышать бизнес, ведь мы ждем от него инвестиций. Аттракционы, катамараны, футкорты. Наверное, вход на остров должен быть платным, как в зоопарк, как в музей. Флористика дорогого стоит, - сказала Евгения Уваркина.С одной стороны, глава Липецка понимает, что денег для таких наполеоновских планов благоустройства нет. «Не надо нам мраморной набережной, надо сделать то, что мы можем реализовать и воплотить в жизнь». С другой стороны, ее понесло в прожекты:- Гребцы-академисты принесли нам фантастическую идею: создать федеральный центр по занятиям водными видами спорта! А на берегу мы построим скейтпарк, который может стать самым большим в России, и на нем станет возможно проводить всероссийские и международные соревнования.О мега-скейтпарке с неподдельным воодушевлением рассказала присутствовавшим Мария Золотарева, руководитель проекта по созданию небольшого скейтпарка в парке Победы.- Для Липецка мы предлагаем уникальную для России инфраструктуру с центром на набережной. Тут может появиться интересное сочетание объектов, которых нет в стране. Например, самый большой в России памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения, «прокачки» волн. - Прим.). В России этот вид спорта набирает бешеную популярность.Помимо памп-трека тут появится профессионального уровня бетонный скейтпарк. Тут же - трассы для самокатов.- В Казани и Ижевске они стали пользоваться огромной популярностью. Это место в Липецке может стать домом для всех ребят, неравнодушных к новым видам спорта, - заявила Мария Золотарева.Итак, уже забыты «сербские инвесторы» предыдущего главы города Сергея Иванова, обещавшие сделать из Липецка Лондон . На повестке дня - сделанная на коленке концепция Талли Кельми!Впрочем, пришедшим в «Октябрь» коммерсантам ее идеи понравились. Двумя руками за нее голосовали бизнесменчики (иначе не скажешь), которые желают, по их словам, сдавать в аренду велосипеды и каноэ, торговать едой и напитками. Предприниматель из Москвы по имени Даниил попросил организовать на территории «Фрегата» еще и дайвинг-центр и стоянку каяков, а также построить гостиницу с видом на остров. Общественный помощник врио губернатора Анна Борщева предложила добавить в концепцию «фитнес, оздоровительную гимнастику, мероприятия для детей».Пафос встречи сбили два предложения. Первое касалось чистоты реки. Девушка из зала резонно заметила, что годами на центральном пляже из-за сброса в Воронеж сточных и канализационных вод медики запрещают купаться. Следовательно, вначале надо решить эту проблему. Второе исходило от местного архитектора. Парень попросил мэрию провести открытый конкурс проектов развития набережной, пляжей и Зеленого острова, чтобы на нем победило лучшая концепция, а не блатная.В сентябре 2018 года года тогда глава Липецка Сергей Иванов заявил СМИ, что уже осенью того же года мэрия начнет подготовку документации к проекту планирования второй очереди набережной . На эти цели были предусмотрены в бюджете муниципалитета 10 млн рублей. А весной 2019-го мэрия хотела объявить сам конкурс, уже располагая эскизными проектами, подготовленными «Архстудией» архитектора Высоцкого. Осенью 2019 года Сергей Иванов обещал приступить к строительству набережной. Почему никто в мэрии не подсказал Евгении Уваркиной об уже имеющихся наработках?