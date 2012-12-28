В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА

Со стороны Украины к городу приближаются беспилотники.

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Около шести утра в Липецке зазвучали сирены. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, объявлена опасность атаки БПЛА.«Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность.Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил губернатор.