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Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой
Общество
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сегодня, 06:08
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В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Со стороны Украины к городу приближаются беспилотники.
«Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность.
Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил губернатор.
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