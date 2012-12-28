Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
С выпускницы медвуза взыскали потраченные на её обучение деньги
Общество
По 1000 рублей за проезд в автобусе списали с 21 пассажира
Общество
Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
Поездка на автобусе обошлась липчанину в 1000 рублей
Общество
Семейная пара попалась на краже из строительного гипермаркета
Происшествия
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то стоящий квиз, «Ночь в архиве» и даже учителя за отмену ЕГЭ
Общество
Читать все
В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
Губернатор: прилеты беспилотников возможны в Липецке и Липецком районе
Общество
54-летний липчанин избил жену до полусмерти из-за воспитания дочери
Происшествия
Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой
Общество
Липчан просят обратить внимание на возможное наличие ошибок в загранпаспорте
Общество
В Тербунах судят предполагаемого 21-летнего курьера мошенников
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 1 000 рублей за проезд, двойное убийство и рецепты блинов
Общество
Читать все
Общество
17826
сегодня, 06:08
151

В Липецке объявлена опасность атаки БПЛА

Со стороны Украины к городу приближаются беспилотники. 

Около шести утра в Липецке зазвучали сирены. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, объявлена опасность атаки БПЛА. 

«Со стороны Украины  приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность. 

Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил губернатор.
воздушная тревога
31
128
57
18
16

Комментарии (151)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчантн
5 минут назад
Система оповещения просто супер... В 6 сирена. О чем сирена тишина... В новостях в 6.15, смс в 6-30 причем не по всем симкам. Хорошо хоть отбой пришёл... Правда тоже с опозданием...
Ответить
Алла
6 минут назад
Еще бы научили как пр,татьсяв загаженном окро подвале по невского 26. Спасибо УК АДС
Ответить
Сантильяна
8 минут назад
Байдан - Сцука!!!
Ответить
Житель
12 минут назад
Район автовокзала - сирены не слышно от слова совсем.
Ответить
Гы-гы
12 минут назад
А автобусы с людьми как ездили- так ездили в это время. В СССР сотрудники бы всё движение остановили бы и направили людей по верному пути.
Ответить
Убежища закрыты
12 минут назад
Все убежища закрыты, написано ключи в рсу1 )))
Ответить
Елена П.
13 минут назад
Куда бежать? Где карта бомбоубежищ? И ключи от входа? Артамонов где ключи.
Ответить
Алла
13 минут назад
Еще бы научили как пр,татьсяв загаженном окро подвале по невского 26. Спасибо УК АДС
Ответить
1
14 минут назад
В центре не было слышно сирены и ни какого оповещения вообще
Ответить
Гость
20 минут назад
Скажите пожалуйста опасность всё ещё сохраняется, я правильно поняла?
Ответить
Елена П.
12 минут назад
Отбой, Петрович
Ответить
Гражданин
15 минут назад
Отбой.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru