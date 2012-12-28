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Происшествия
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сегодня, 07:31
Две винтовки Мосина, пистолет-пулемёт «Škorpion», ТТ и АКМ
Полицейские рассказали об улове операции «Арсенал».
«В том числе изъято значительное количество охотничьих патронов, 188 патронов Браунинга образца 1900 года. Среди изъятого два карабина конструкции Мосина образца 1930 года, чехословацкий пистолет-пулемет «Скорпион», пистолет конструкции Токарева образца 1930/33 годов, охотничий нарезной самозарядный карабин модели «ТОЗ-99», автомат конструкции Калашникова «АКМ», а также самодельно переделанный пистолет и самодельно изготовленная винтовка. Экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Липецкой области установлено, что одна единица оружия — самодельно переделанная из пневматической винтовки под стрельбу боевыми патронами», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено 14 уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, к уголовной ответственности привлечены 11 человек, 10 — к административной ответственности.
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