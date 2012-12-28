На НЛМК произошел пожар: спецслужбы проверяют информацию о беспилотнике

Пожар площадью в два квадратных метра вспыхнул на территории коксохимического производства. На время перезапуска системы запущен свечи для сжигания коксового газа.

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В социальных сетях опубликованы видео, пожара вспыхнувшем ночью на НЛМК. Пресс-служба компании сообщила, что площадь возгорания составила два квадратных метра:«24 февраля около 01:40 на территории Коксохимического производства произошел хлопок. Возгорание на площади 2 кв. метра оперативно локализовано. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются. На период проверки и перезапуска системы в коксохимическом цехе работают свечи для сжигания избыточного объёма коксового газа (выглядят как факелы). Это стандартная работа системы контроля технологического процесса».Сообщение о пожаре опубликовал в своем Telegram-канале и губернатор Игорь Артамонов:«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует.По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют.Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности».По данным Минобороны, ночью, с 00:20 до 02:00, пресечены атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в официальном сообщении ведомства.