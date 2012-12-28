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9341
сегодня, 08:19
25

На НЛМК произошел пожар: спецслужбы проверяют информацию о беспилотнике

Пожар площадью в два квадратных метра вспыхнул на территории коксохимического производства. На время перезапуска системы запущен свечи для сжигания коксового газа. 

В социальных сетях опубликованы видео, пожара вспыхнувшем ночью на НЛМК. Пресс-служба компании сообщила, что площадь возгорания составила два квадратных метра:  

«24 февраля около 01:40 на территории Коксохимического производства произошел хлопок. Возгорание на площади 2 кв. метра оперативно локализовано. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются. На период проверки и перезапуска системы в коксохимическом цехе работают свечи для сжигания избыточного объёма коксового газа (выглядят как факелы). Это стандартная работа системы контроля технологического процесса».

Сообщение о пожаре опубликовал в своем Telegram-канале и губернатор Игорь Артамонов:

«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. 

По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют.

Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности».

По данным Минобороны,  ночью, с 00:20 до 02:00, пресечены атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.  

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в официальном сообщении ведомства.
НЛМК
пожар
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Комментарии (26)

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Сначала новые
валентина
10 минут назад
Очень печально.
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Не понял
11 минут назад
Хлопок? тогда ничего страшного!
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Lex
4 минуты назад
Ну да. Потом вообще окажется, что кто-то в ладоши хлопнул...
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один голос
14 минут назад
,,ВЕРИМ,,
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Ник
15 минут назад
Постоянное вранье везде и всегда, особенно по ТВ, с утра и до носи информационные передачи. Пусть эти пустомели-политики отправятся на передовую, чтобы меньше было фантазий на тему "кто что думает".
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ттт
15 минут назад
про "доверять только официальной информации" смешно пошутили
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Анатолий
18 минут назад
Как любят так называемое высокое начальство строить из себя умных а нас за второй сорт. Два метра это костёр во дворе.
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читатель
18 минут назад
Хорошо, что потушили оперативно. Молодцы!
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Липчанин
21 минуту назад
Спасибо ребятам из ПВО!!
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48
7 минут назад
То есть спасибо работягам, за то что приняли на себя удар?
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13579
24 минуты назад
Теперь модно все приосшествия сваливать на БПЛА, и ответственность снять с виновных
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Колян
29 минут назад
Нам не нужно пво, у нас в жемчужине есть целый комбинат- перехватчик.
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