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Общество
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36 минут назад
В Липецкой области начались выборы президента России
Голосование продлится три дня.
В Липецкой области зарегистрированы 896 тысяч избирателей. Из них 105 тысяч изъявили желание проголосовать дистанционно, 18 тысяч воспользовались опцией мобильный избиратель.
Выборы пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера, дистанционно голосовать можно в любое время до восьми вечера 17 марта.
По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Елманова, режим «Воздушная опасность» не останавливает работу избирательных участков:
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