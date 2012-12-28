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36 минут назад

В Липецкой области начались выборы президента России

Голосование продлится три дня.

Ровно в 08:00 в Липецкой области открылись 833 избирательных участка. Липчане, как и жители всей страны, выбирают президента России. Кандидатов на этот пост четверо: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

В Липецкой области зарегистрированы 896 тысяч избирателей. Из них 105 тысяч изъявили желание проголосовать дистанционно, 18 тысяч воспользовались опцией мобильный избиратель.

Выборы пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера, дистанционно голосовать можно в любое время до восьми вечера 17 марта.

По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Елманова, режим «Воздушная опасность» не останавливает работу избирательных участков:





выборы
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