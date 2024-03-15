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24 минуты назад

Фекальные реки разлились в подвалах нескольких домов в Левобережье

Энергетики несколько раз прочищали канализацию и нашли в ней посторонние предметы.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №5а по проспекту Мира со своей коммунальной бедой. С конца прошлого в их подвале, в котором недавно прошел капремонт, скапливается зловонная жидкость.

Запах жильцы дома почувствовали 26 декабря. Из подвала, вход в который располагается непосредственно в подъезде, начало парить. При этом запах был характерен для канализации.  Жильцы дома начали обращаться по инстанциям. По словам липчанки Екатерины Меренковой, им пришлось открывать дверь на улицу, чтобы хоть как-то облегчить свое существование. В результате вход в подъезд обледенел.

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— Приезжали из «Квадры», проверили воду и сказали, что к ним протечка не относится. Проблема с канализацией. С января начала приезжать аварийная служба. Ее работники прочистили колодец у соседнего дома №13 по улице Дзержинского, но проблема оказалась нерешенной, пришлось искать засор дальше. Другие колодцы оказались на территории школы №7 под искусственным покрытием футбольного поля. Их тоже вскрыли, прочистили, ситуация стала чуть лучше, но проблема не была решена. Прочистят, и через три дня опять начинается, — рассказала пенсионерка.

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Уже в середине февраля управляющая компания нашла и заделала в подвале отверстие, через которое затекали канализационные стоки. Подвал начал просыхать, запах выветриваться, но 6 марта нечистоты потекли снова. Черная жижа и сейчас растекается перед ступеньками, а с потолка, по которому проложена новая проводка, капает конденсат. Такого ужаса, по словам липчан, в их доме до этой зимы никогда не было.

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— Сегодня аварийная служба вновь приезжала чистить канализацию, — сказала Екатерина Меренкова, стоя у колодца рядом с домом № 13 по улице Дзержинского и провожая взглядом уезжающую сервисную машину. — Сейчас там хоть вода журчит в колодце. Значит, что-то исправили.

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А ее сосед с четвертого этажа Виктор Ходяков, который мучается от зловонных испарений, затекающих в его квартиру через вентиляцию, предложил заглянуть в подвал дома. Там мы услышали журчание и плеск воды. Следовательно, в своей проблеме жильцы соседнего дома не одни. Что примечательно, на первом этаже дома №13 располагается управляющая компания.

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— Вот здесь они уже несколько раз прочили канализацию, — показывает Екатерина колодцы на школьной спортивной площадке. — В первый раз аварийная служба их даже не смогла их найти. Сами расчищали снег. И в таком состоянии они находятся постоянно.

— А если кто люк колодца откроет или украдет? Здесь же школа, дети бегают. А скоро потеплеет, они начнут выходить на стадион, — добавила ее соседка.

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В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48подтвердили, что на сетях водоотведения в районе домов №13 по улице Дзержинского и №5а по проспекту Мира произошел засор. Авариная бригада компании устранила его вчера, 14 марта. 

«Отметим, что с 1 декабря 2023 года специалисты водоканала шесть раз выезжали по данному адресу для устранения засоров на сетях. Канализационные колодцы откапывали, чтобы обеспечить к ним доступ спецтехники. При выполнении работ бригады водоканала доставали из колодцев влажные салфетки, тряпки и строительный мусор. 

У специалистов нет оснований полагать, что сети водоотведения здесь находятся в аварийном состоянии, однако в связи с участившимися случаями возникновения засоров будет проведено обследование линии с применением специального видеооборудования. По его результатам будут приняты соответствующие меры, также на футбольном стадионе будет восстановлено нарушенное благоустройство», — сказано в ответе «РВК-Липецк» на запрос редакции.

«РВК-Липецк» также в очередной раз призывало горожан не смывать в канализацию остатки пищи, строительный мусор, наполнитель туалетов для животных, влажные салфетки – эти предметы могут спровоцировать засор.
фекалии
подвал
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