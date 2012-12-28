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Здоровье
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сегодня, 10:01
Липчане идут за грибами, а приносят клещей
Сезон клещей ещё не завершён.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 26,2% снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей оказались заражены возбудителями инфекционных заболеваний. В том числе иксодовым клещевым боррелиозом — 20%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 5,8%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,4%.
В 69,7% случаев клещи присасывались к людям на приусадебных участках. Также это происходило загородом (14,4% всех случаев), в садоводческих товариществах (6,9%), в парках (2,8%), на кладбищах (1,2%) и в других местах (5%).
Высокая трава и опавшая листва, густой кустарник — всё это места скопления клещей. Сейчас люди часто приносят на себе клещей, отправляясь в лес за грибами.
Напомним, в Липецкой области клещей на заражение возбудителями болезней исследуют лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
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