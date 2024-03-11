На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние

На контейнерной площадке отсутствует отсек для крупногабаритных отходов. Но липчане также недовольны её уборкой и месторасположением.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №23 по улице Катукова. 8 марта там горела мусорка.— Даже по фото с пожарным автомобилем видно, что всё завалено мусором, как в самих контейнерах, так и вокруг. И даже когда мусор вывозят, вокруг ничего толком не убирают. Он там и под слоем снега ещё валяется! И это не просто проблема вывоза. Это ещё проблема размещения данной контейнерной площадки, на наш взгляд, рядом с тепловым пунктом она не должна быть, и недостаточная уборка со стороны управляющей компании, и то, что эту мусорку заваливает своими отходами находящийся рядом магазин. Там без конца куча коробок вокруг, а летом это всё ещё и течёт и воняет! Нам хотелось бы хоть какого-то освещения. Потому что никто не хочет вникать в нашу проблему и решать её, — написали читатели.Как рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина, региональный оператор ежедневно вывозит отходы из контейнеров, а крупногабаритные отходы не реже, чем раз в 10 дней согласно нормам СанПиН.— К сожалению, на этой площадке отсутствует отсек для крупногабаритных отходов, и жильцы вынуждены складировать коробки, мебель и прочий крупный мусор возле контейнеров, из-за этого площадка выглядит неопрятно даже при регулярном вывозе. Следует отметить, что в обязанность регионального оператора — вывоз отходов с мест их накопления, уборкой и подметанием занимается управляющая компания. Также региональный оператор не определяет месторасположение площадки, и не занимается её обустройством, — отметила Ольга Зиганчина.