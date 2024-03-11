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сегодня, 11:58
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На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние

На контейнерной площадке отсутствует отсек для крупногабаритных отходов. Но липчане также недовольны её уборкой и месторасположением.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №23 по улице Катукова. 8 марта там горела мусорка.

— Даже по фото с пожарным автомобилем видно, что всё завалено мусором, как в самих контейнерах, так и вокруг. И даже когда мусор вывозят, вокруг ничего толком не убирают. Он там и под слоем снега ещё валяется! И это не просто проблема вывоза. Это ещё проблема размещения данной контейнерной площадки, на наш взгляд, рядом с тепловым пунктом она не должна быть, и недостаточная уборка со стороны управляющей компании, и то, что эту мусорку заваливает своими отходами находящийся рядом магазин. Там без конца куча коробок вокруг, а летом это всё ещё и течёт и воняет! Нам хотелось бы хоть какого-то освещения. Потому что никто не хочет вникать в нашу проблему и решать её, — написали читатели.

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Как рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина, региональный оператор ежедневно вывозит отходы из контейнеров, а крупногабаритные отходы не реже, чем раз в 10 дней согласно нормам СанПиН.

— К сожалению, на этой площадке отсутствует отсек для крупногабаритных отходов, и жильцы вынуждены складировать коробки, мебель и прочий крупный мусор возле контейнеров, из-за этого площадка выглядит неопрятно даже при регулярном вывозе. Следует отметить, что в обязанность регионального оператора — вывоз отходов с мест их накопления, уборкой и подметанием занимается управляющая компания. Также региональный оператор не определяет месторасположение площадки, и не занимается её обустройством, — отметила Ольга Зиганчина.
мусор
ЖКХ
пожар
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Андрей
22 минуты назад
Проблема с мусоркой действительно большая!!! Мало того что валяется мусор и это, мягко говоря, не радует глаз, но самое главное в тёплое время года невозможно находится от вони на детской площадке детям и их родителям. Мусорки завалены отходами из магазина. Всё гниет и по всему двору разносится нестерпимый смрад… Многие родители стараются гулять со своими детьми во дворах соседних домов. Но сами понимаете, что это не выход!!!
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Анастасия
25 минут назад
Мимо этой мусорки невозможно пройти без рвотнго рефлекса.Ужасная вонь от неё по всей дороге, а рядом детская площадка.
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петр
36 минут назад
был бы я трактористом яб устроил им с добрым утром .сугроб им навалил бы на шлагбаум.)))
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Гость
20 минут назад
Там нет шлагбаумов. А сугробов и без тебя там навалено и никто их не убирает
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Светлана
21 минуту назад
О каком шлагбауме идёт речь?Дому более 13 лет,в территорию до сих пор не закрыли?
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Елена
38 минут назад
Мусорка безобразная, без должного покрытия и навеса!!!жители дома неоднократно писали жалобы, чтобы ее убрать, но они проигнорированы! Расположение мусорки в данном месте опасно, так как оно рядом с ТП, и детской площадкой! Примите меры!!!
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НЛМК
23 минуты назад
А Вы не пишите, а перестаньте всем домом оплачивать услугу вывоз мусора, пару месяцев не платите, и посмотрите, все быстро разрешится, эти буржуи задушатся за копейку, а тут весь дом не платит, и всем давно пора начинать так учить этих зажравшихся буржуев, а то хозяйвами жизни себя почувствовали!!!
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Для Сведения
41 минуту назад
Куда еще жаловаться кроме РВК-Липецк, ЕДС, Управляющей Компании, ГЖИ, прокуратуры, администрации, следственного комитета и тп?? Если на Писарева 4 во дворе из колодца канализации нечистоты бьют наружу и растекаются по двору уже больше 2-х недель… Ответ от вышеуказанных организаций что все устранено, но это полнейший обман и вранье..
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жкх
35 минут назад
поменьше в канализацию средства гигиены бросать нужно!
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Инна
44 минуты назад
Как же надоело постоянно жаловаться на этот бардак? Нет реакции со стороны УК Победа! Постоянно летит весь хлам во двор дома и детскую площадку
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Гость
44 минуты назад
Наверное нигде в районе нет такого безобразия, как на этой мусорной площадке. По факту она отсутствует. Когда сильный ветер, контейнеры откатываются на проезжую часть. Мусор валяется вокруг постоянно. Летом, запах невыносимый, мусор течёт, оставляя зловонные лужи. Одна из причин, соседние магазины.
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петр
45 минут назад
это коллизей .который за забором .а чего они себе свою элитную мусорку не сделают .устроились .блин живут в элитке а мусор в обычные мусорки бросают .
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Ирина
18 минут назад
Завидовать вредно для потенции
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Житель Колизея
46 минут назад
Ужасная вонючая мусорка! Постоянно одни проблемы с ней. Когда хоть кто-нибудь обратит внимание????!
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Колизей
48 минут назад
Наверное ждут, когда подстанция загорится. Вечно возле этой мусорки вонь жуткая.
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